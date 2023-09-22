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بلادي.. القُبلة والقِبلة

9/22/2023 11:14:02 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)شكرًا بلادي على القيمة التي أتبختر بها عندما أسافر للخارج، على التعامل الذي أجده -فقط- لأنني من تلك الأرض، على الغرور الذي يتسلل إلى داخلي عندما أتأمل الحبور في الوجوه، شكرًا على أن هناك من يتودد حبًا، وهناك من يغني طمعًا.
(2)
لم تكتف بلادي أن تكون قبلة العالم الدينية، ففي ((المرحلة المحمدية)) أصبحت قبلة العالم سياحيًا، ورياضيًا، وفنيًا، وإنسانيًا، وبيئيًا، وصحيًا، واجتماعيًا، وعلميًا، واقتصاديًا، وسياسيًا.
(3)
ليس تمجيد الولد لوالده، والمواطن لرمزه، ولكن الملك عبدالعزيز -وبكل تجرد- كان قائدًا أسطوريًا، حاد الذكاء، عبقري السياسة، في زمن الطموح المحدود.. والدليل بين يديك اليوم، ولا تنس أن هذا الصرح يمر بربيعه الثالث والتسعين!.
(4)
تمضي بلادي في خطها وخططها بتسارع رصين، وسباق مع الزمن، لذا لا وقت لديها للرد على ما يقال، سواءً كان مدحًا أو قدحًا.. بثقة ملهِمة.. بين مادحٌ لا يقدِّم، وقادحٌ لا يؤخِّر.. بلادي ترقى.
(5)
أخبروا قوى الضلال والظلم والظلام الذين ((ينبشون)) أننا قمنا بإرسال رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، لإجراء 11 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، إضافة إلى إجراء ثلاث تجارب تعليمية توعوية، أخبروهم أن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة نال 23 جائزة كبرى و27 جائزة كبرى، وخاصة في معرض ((ريجينيرون)) الدولي للعلوم والهندسة ((آيسف 2023))، أخبروهم أننا هزمنا بطل العالم أمام أنظار العالم، أخبروهم أن عمليات فصل التوأم السيامي قد نجحت.. هذا قليل مما أنجز في العام المنصرم.. والمساحة لا تكفي.
(6)
بلادك:
رائحة أجدادك..
يوم أولادك..
غد أحفادك..
تذكر وذكّر أبدًا أن:
بلادك أعيادك!

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