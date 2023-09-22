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هنا السعودية 93

9/22/2023 11:14:02 PM
(MENAFN- Al Watan) اليوم الوطني السعودي 93 مناسبة عزيزة على قلوبنا تحل في الثالث والعشرين من سبتمبر 2023.
ذكرى توحيد البلاد على يد المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، يوم عظيم مدون بالنور على صفحات التاريخ.
هذا يوم صنعه السعوديون فلم يكن محض صدفة ولم يكن نتاج مساومات إقليمية أو دولية. بل كان تجسيدا لإرادة الرجال الأحرار المخلصين لأرضهم وأمتهم.
نتأمل اليوم ماضينا وحاضرنا لنرى تبلور فلسفة سعودية خاصة تظهر ملامحها في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في السعودية.
يتميز اليوم الوطني هذا العام بتزامنه مع القفزات الاستثنائية التي تنجزها السعودية في كل المجالات والتي بدورها غيرت مفاهيم العالم بل وعززت مكانة المملكة العربية السعودية على خارطة التوافقات والتفاهمات الدولية.
في يومنا الوطني 2023 تتقدم بلادنا في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية، وتعقد شراكات استراتيجية اقتصادية متنوعة تنجز الجزء الأكبر من مرحلة الانفتاح الاقتصادي. كما تعيد السعودية تموضعها وفق خيارات أكثر وفرة وطموحا وأكثر واقعية فيما يتعلق بالمستقبل.
على الصعيد السياسي كذلك يبرز الدور السعودي في القضايا المصيرية كقائد للأمة الإسلامية والعربية، إذ تتقدم المملكة بدور إيجابي ثابت وراسخ في كل ما يتعلق بشعوب المنطقة العربية، كما تبذل كافة المساعي لكسر الجمود المزمن في مؤسسات العمل السياسي العربي من خلال الدفع بدماء جديدة وتقديم فرص المشاركة وتعزيز الشعور بالتكامل.
نحتفل هذا العام بيومنا الوطني 93 لنشكر الله على الأمن والرخاء والحرية والمجد، ولنشكر القيادة السعودية العظيمة التي أدارت بلادنا ومواردنا ومجتمعنا بأخلاقيات رفيعة وممارسات عالية المعايير ورغبة حقيقية في إحداث نهضة سعودية تتمدد عبر التاريخ.
يبرز الدور السعودي في القضايا المصيرية كقائد للأمة الإسلامية والعربية، إذ تتقدم بدور إيجابي ثابت وراسخ في كل ما يتعلق بشعوب المنطقة العربية.

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