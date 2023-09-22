هنا السعودية 93
التاريخ
9/22/2023 11:14:02 PM
(MENAFN- Al Watan) اليوم الوطني السعودي 93 مناسبة عزيزة على قلوبنا تحل في الثالث والعشرين من سبتمبر 2023.
ذكرى توحيد البلاد على يد المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، يوم عظيم مدون بالنور على صفحات التاريخ.
هذا يوم صنعه السعوديون فلم يكن محض صدفة ولم يكن نتاج مساومات إقليمية أو دولية. بل كان تجسيدا لإرادة الرجال الأحرار المخلصين لأرضهم وأمتهم.
نتأمل اليوم ماضينا وحاضرنا لنرى تبلور فلسفة سعودية خاصة تظهر ملامحها في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في السعودية.
يتميز اليوم الوطني هذا العام بتزامنه مع القفزات الاستثنائية التي تنجزها السعودية في كل المجالات والتي بدورها غيرت مفاهيم العالم بل وعززت مكانة المملكة العربية السعودية على خارطة التوافقات والتفاهمات الدولية.
في يومنا الوطني 2023 تتقدم بلادنا في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية، وتعقد شراكات استراتيجية اقتصادية متنوعة تنجز الجزء الأكبر من مرحلة الانفتاح الاقتصادي. كما تعيد السعودية تموضعها وفق خيارات أكثر وفرة وطموحا وأكثر واقعية فيما يتعلق بالمستقبل.
على الصعيد السياسي كذلك يبرز الدور السعودي في القضايا المصيرية كقائد للأمة الإسلامية والعربية، إذ تتقدم المملكة بدور إيجابي ثابت وراسخ في كل ما يتعلق بشعوب المنطقة العربية، كما تبذل كافة المساعي لكسر الجمود المزمن في مؤسسات العمل السياسي العربي من خلال الدفع بدماء جديدة وتقديم فرص المشاركة وتعزيز الشعور بالتكامل.
نحتفل هذا العام بيومنا الوطني 93 لنشكر الله على الأمن والرخاء والحرية والمجد، ولنشكر القيادة السعودية العظيمة التي أدارت بلادنا ومواردنا ومجتمعنا بأخلاقيات رفيعة وممارسات عالية المعايير ورغبة حقيقية في إحداث نهضة سعودية تتمدد عبر التاريخ.
يبرز الدور السعودي في القضايا المصيرية كقائد للأمة الإسلامية والعربية، إذ تتقدم بدور إيجابي ثابت وراسخ في كل ما يتعلق بشعوب المنطقة العربية.
MENAFN22092023000089011017ID1107124638
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.