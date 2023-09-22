Saturday, 23 September 2023 09:02 GMT

السعودية تعزز نجاحاتها في إدارة الحشود

9/22/2023 11:14:01 PM
(MENAFN- Al Watan) بخطة تنظيمية محكمة وتقنيات حديثة، تطبقها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في موسم حج العام الماضي، نجحت المملكة في إدارة 1.8 مليون حاج لأول مرة منذ 3 أعوام، حيث شهد موسم الحج هذا العام عودة أعداد الحجاج لمستويات ما قبل جائحة كورونا، بعد أن سمحت السعودية بأداء فريضة الحج في العام الجاري دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم، بعد 3 سنوات شهدت تقليص عدد الحجاج على خلفية انتشار الفيروس. وبلغ عدد الحجاج في حج 1444هـ مليونين و845 ألف حاج، قدموا من أكثر من 150 دولة.
ومع بداية يونيو 2023 كشفت المملكة عن خطة موسم الحج هذا العام، التي وصفتها بـ((أكبر خطة تشغيلية بعد انتهاء أزمة كورونا))، عام 2019.
وشهدت الخطة قفزة نوعية في الخدمات المقدمة، من تفعيل لأحدث التقنيات وإدخال آليات الذكاء الاصطناعي، وتسخير الروبوتات الذكية والتطبيقات الإلكترونية، فضلا عن تهيئة أكثر من 14 خدمة إلكترونية منها: تطبيق ((تنقل))، وتطبيق ((لوامع الأذكار))، و((المصحف الشريف))، وغيرها من التطبيقات والروبوتات الذكية التي تعمل على تهيئة البيئة الإيمانية.
دعم شركات العمرة
من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة الحج والعمرة محمد بن بادي لـ((الوطن)) أن وزارة الحج والعمرة خلقت تنافسا قويا بين شركات العمرة في تقديم أفضل الخدمات وإلغاء احتكار التراخيص على عدد محدود، فقد جعلت الوزارة بوابة تراخيص العمرة مفتوحة لكل من يرغب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط العمرة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين وعدم التهاون فيها.
أعداد كبيرة
ولفت إلى أن موسم العمرة يشهد زيادة كبيرة في أعداد المعتمرين نتيجة التطورات التي جعلت أداء مناسك العمرة أمرا ميسرا، مبينا أن حج عام 1444 خير شاهد على التطور الذي انعكس على نجاحات متعددة في تقديم أفضل الخدمات بجودة عالية.
وأشار بادي إلى قرار مجلس الوزراء بإنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي)، وتحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) وأن ذلك يأتي ضمن حرص قيادة المملكة في بلادنا الغالية على تقديم أرقى الخدمات لراحة ضيوف الرحمن.
خدمات ابتكارية
وأعلنت المملكة، عن استحداث خدمات ابتكارية جديدة تستخدم للمرة الأولى في موسم الحج أبرزها: تجربة الحافلات الترددية ((ذاتية القيادة)) ومشروع ((تبريد الطرق)) في مكة والمدينة المنورة، اللتين تستقبلان مليوني حاج للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كورونا.
وخلال موسم حج 2023 أيضا استحدثت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية السعودية ما أطلقت عليه اسم ((مكانس التطهير الذكية)) التي تعمل بشكل يدوي وإلكتروني، عن طريق التطبيق الذكي الخاص بها، والمزود بتقنية خرائط الذكاء الاصطناعي، وتغطي خلالها مساحة 180 متراً مربعاً، بقوة شفط 2000 باسكال.
على صعيد التقنيات الجديدة، بدأت الهيئة العامة للنقل، لأول مرة في موسم حج هذا العام، تجربة الحافلات الترددية ذاتية القيادة، لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك حرصاً على توفير تقنياتٍ حديثة مبتكرة ضمن مبادراتها في توفير خيارات نقل متعددة، للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.
وتستخدم الحافلات ذاتية القيادة، تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات المحيطة بها للقيادة دون تدخل بشري، ضمن مسار محدد، حيث تقوم بجمع المعلومات خلال الحركة وتحليلها لاتخاذ القرارات اللازمة؛ بهدف تحسين تجربة الركاب وضمان السلامة الحيوية، وتتسع الحافلة الواحدة لـ11 مقعداً، وتسير 6 ساعات في الشحنة الواحدة، وتصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة.
وتهدف الخدمة إلى تسهيل تنقل ضيوف الرحمن، وقياس مدى جدوى استخدام هذه التقنيات في الحج ووضع الاشتراطات اللازمة لها في الأعوام القادمة لتشغيلها بالشكل التجاري.
تبريد الطرق
أيضاً شهد حج 1444هـ استخدام تقنية طلاء الأسطح الإسفلتية لطرق ومسالك المشاعر المقدسة بهدف خفض درجة الحرارة على الحجاج؛ وتبريد المناخ للدرجات المعتدلة في طرق المشاة. وتعمل التقنية الحديثة التي عملت عليها الهيئة العامة للطرق في تحقيق الراحة التامة لضيوف الرحمن علميًا من خلال زيادة مستوى التبريد للمناخ من حولهم، حيث يسهم الطلاء الأبيض في خفض درجة حرارة السطح بحوالي 30 درجة مئوية، باستخدام عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كمية أقل من الأشعة الشمسية.
درون لفحص الطرق
كما شهد حج العام الماضي لأول مرة استخدام طائرات ((الدرون)) لفحص الطرق في المشاعر المقدسة. وأعلنت الهيئة العامة للطرق عن استخدام طائرات الدرون في فحص وتقييم شبكة الطرق في المشاعر المقدسة، بهدف التأكد من سلامة وجودة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، حيث تعمل هذه التقنية بشكل حراري لرصد الملاحظات على شبكة الطرق، بالإضافة إلى دور هذه التقنية في فحص العبارات والجسور بشكل آلي وسريع ودقيق.
نظارات افتراضية
وكذلك، دشنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية ((النظارة الافتراضية)) بتقنية الواقع المعزز، التي تُفعل لأول مرة في موسم حج 1444هـ.
وتُستخدم هذه التقنية في متابعة امتثال أنشطة النقل للاشتراطات والأنظمة، حرصًا على توفير تقنيات حديثة مبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل تنقلاتهم؛ حيث يقوم المراقب الميداني بارتداء النظارة الافتراضية لمتابعة امتثال مركبات النقل، والاستعلام عن نظامية المركبة والسائق بشكل سريع، وتوثيق عملية الفحص ورصد المخالفات إن وجدت.
وتسهم هذه التقنية الجديدة في رفع جودة الرصد، والحد من التكدسات في نقاط التفتيش.
مبادرة ((طريق مكة))
أيضا تم خلال حج العام الماضي تطبيق مبادرة ((طريق مكة)) إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، في دولتين جديدتين للمرة الأولى هما تركيا وكوت ديفوار.
وطبقت المبادرة أعمالها هذا العام في 7 دول هي: المغرب، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، بنجلاديش، ولأول مرة في جمهوريتي تركيا وكوت ديفوار.
وشهدت مبادرة ((طريق مكة))، التي تنفذها وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، خدمة 242.272 حاجًا، وبلغ عدد الرحلات في صالات المبادرة، إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 667 رحلة.

MENAFN22092023000089011017ID1107124637

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث