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حافظ: توحيد المملكة أحد النماذج الناجحة في تاريخ الأمم

9/22/2023 11:14:01 PM
(MENAFN- Al Watan) وصف رئيس مركز حي النزهة بمكة المكرمة، الشيخ عادل أمين حافظ، اليوم الوطني الـ93 بالمناسبة العزيزة التي تتكرر كل عام، حيث يُتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن، ويعيشها في كل المجالات، حتى أصحبت المملكة، وفي زمن قياسي، في مصاف الدول المتقدمة، بل تتميز على كثير من الدول بقيمها الدينية وتراثها، وحمايتها العقيدة الإسلامية، وتبنيها الإسلام منهجا وأسلوب حياة، حتى أصبحت ملاذا للمسلمين، ومهوى الأفئدة للجميع، والكل يترقب الوصول، وزيارة هذا البلد الطاهر، والاستمتاع به، وبسكينة المكان والزمان والأمن الممتد من شمالها إلى جنوبها، ومن غربها إلى جنوبها، وسط نعيم ورخاء يسر الناظرين، ويتمناه كل فرد يعيش في محيط الكرة الأرضية.
العناية بقبلة المسلمين
أضاف أن المملكة أولت الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين جل اهتمامها، وبذلت كل غالٍ في إعمارهما وتوسعتهما بشكل أراح الحجاج والزائرين. ولقد دأبت حكومة المملكة منذ إنشائها على نشر العلم، وتعليم أبناء الأمة، والاهتمام بالعلوم والآداب والثقافة، وعنايتها بتشجيع البحث العلمي، وصيانة التراث الإسلامي والعربي، وإسهامها في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية، وشيدت كذلك المدارس والمعاهد والجامعات ودور العلم.
نموذج ناجح في تاريخ الأمم
أشار حافظ إلى أن توحيد هذه البلاد على يد قائدها الملك عبدالعزيز -رحمه الله- لهو تجربة متميزة للمجتمع الدولي، وأحد النماذج الناجحة في تاريخ الأمم، وأهمية إبراز ذلك النهج الذي تبنته المملكة في سياستها الداخلية القائمة على مبادئ الإسلام الحنيف، وكذلك في علاقاتها الدولية المستمدة من تراثنا وحضارتنا، واحترام حقوق الإنسان في أسمى معانيها. كما أنها فرصة ثمينة أن نغرس في نفوس النشء معاني الوفاء لأولئك الأبطال الذين صنعوا هذا المجد لهذه الأمة، فيشعرون بالفخر والعزة، ونغرس في نفوسهم تلك المبادئ والمعاني التي قامت عليها هذه البلاد منذ أن أرسى قواعدها الملك عبد العزيز -رحمه الله- ونعمّق في روح الشباب معاني الحس الوطني والانتماء إلى هذه الأمة، حتى يستمر عطاء ذلك الغرس المبارك، فهذا العطاء صار على نهجه أبنائه البررة وصولا إلى قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله جميعا وأدامهم عزا للإسلام والمسلمين.
في مقدمة الدول المؤثرة
نوه حافظ إلى أن هذا اليوم الوطني الـ93 يجعلنا نتابع الأعمال السابقة والجهود المبذولة التي جعلتنا في مصاف دول العالم، وأن نكون في مقدمة الدول المؤثرة، وعندما نشاهد ذلك الحراك الفكري والإعلامي والاقتصادي نشعر بأننا قادمون ومقبلون على مرحلة مختلفة في كل الجوانب، وعلينا أن نواكب تلك المرحلة، وأن نسهم في الوصول إلى مضامين وأهداف تلك المرحلة، وذلك بأن تكون الدولة لها الاستقلالية التامة في كل مشاريعها وأعمالها المعرفية والتقنية التي بدأت في أن يكون هناك تنوع في مصادر الدخل، وأن تكون المداخيل متنوعة، وذلك بعدم الاعتماد التام على دخل البترول، وهو المتحكم الأول في رصد أعمال الميزانية، وهذه الأعمال التي جاءت هدفها هو أن يتم الاستفادة من ثروات المملكة المتنوعة التي في كل يوم نكتشف أن هنالك كنزا كبيرا سننعم به في القادم، وأن تكون هذه البلاد شامخة بعلمها ودينها المعتدل، وعبر سواعد أبنائها الذين سيقودون هذه التنمية، لكي تكون بلادنا كما تم التخطيط لها بكل عناية واهتمام.
وأضاف أن جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خلال الفترة الماضية تعد رسالة سلام لكل دول العالم، ورسالة ووعيد لكل من يحاول الاقتراب من السعودية أو يحاول زعزعة أمنها وأمانها، وأن تبقى السعودية شامخة، قائدة، منارة للعلم والإسلام، ورمزا للمحبة والسلام، والجميع يعلم بأن السعودية منذ سنوات طويلة وهي تسير على خُطى ثابتة، ووفق مبادئ واضحة، تطمح في أن تستقل كل الدول العربية، وأن تكون دولا منتجة وقادرة على النهوض بشعبها، محافظين على ثرواتهم، وأن يمثلوا الإسلام الصحيح والمعتدل خير تمثيل بعيدا عن التطرف المقيت الذي دمر العديد من البلدان العربية.

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