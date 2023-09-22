استثمار ونجوم عالميون وبطولات كبرى
التاريخ
9/22/2023 11:14:01 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت الرياضة السعودية طفرة كبرى، وتحقيق أحلام رياضية كنا نحلم بها، منها الاستثمار في الأندية العالمية والمحلية، ودخول الأندية السعودية الخصخصة، واستضافة بطولات عالمية في الألعاب كافة، وأن يكون الدوري السعودي واحدًا من أقوى وأفضل الدوريات العالمية إثارة وأن يستقطب عدد من النجوم العالميين، وأن يكون لدينا منتخبات للسيدات في الألعاب كافة، وأن يكون في المملكة ملاعب عالمية مميزة، وحلبات لسباقات السيارات، وبفضل الدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة السعودية من لدن القيادة الرشيدة تحقق ما كان حلمًا.
نحلم
أن نستثمر رياضيًا وأن تستحوذ المملكة على أيًا من الأندية العالمية المشاركة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وأن تستثمر في الألعاب المختلفة وتسيطر عليها.
نحقق
استحوذت المملكة عبر صندوق الاستثمارات العامة على نادي نيوكاسل الإنجليزي، الذي بات واحدًا من أقوى أندية الدوري الإنجليزي.
وسجلت المملكة اندماجًا تاريخيًا لبطولات الجولف الكبرى في حدث مميز وفريد من نوعه.
نحلم
أن تدخل الأندية السعودية عالم الخصخصة، على خطى الأندية العالمية.
تحقق
جاءت البداية باستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على مانسبته 75% من ملكية أندية الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد، ونقل ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو، وملكية نادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، وملكية نادي العلا إلى الهيئة الملكية للعلا، ومليكة نادي الصقور إلى شركة نيوم، على أن يتم نقل ملكية عدد من الأندية إلى شركات بنهاية 2023.
نحلم
أن نشاهد نجوم العالم في كرة القدم في الملاعب السعودية، لو لدقائق معدودة، وأن تشهد التعاقدات السعودية خلال فترات الانتقالات سواء الشتوية أو الصيفية التعاقد مع مع لاعبين كبار ذوي قيمة فنية عالية، يثرون منافسات الدور ي السعودي، ويضيفون للاعب المحلي الخبرة والاحتكاك.
نحقق
تعاقدت الأندية السعوديين مع لاعبين كبار، نالوا الكرة الذهبية، وكانوا من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، كالبرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه روبن نيفيز، والفرنسيان كريم بنزيما، نغولو كانتي، والبرازيليون نيمار جونيور، مالكوم فيليب، ومواطنه روبرتو فيرمينو، والجزائري رياض محرز، والمغربي ياسين بونو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والصربيان سيرجي سافيتش، والكسندر ميتروفيتش، والإيفواريان فرانك كيسيه، سيكو فوفانا، والإنجييزي جوردان هندرسون، السنغاليون، ساديو ماني وكاليدو كوليبالي، وإدواردو ميندي، وغيرهم من النجوم.
نحلم
أن يكون لدينا دوري كرة قدم قوي يصنف ضمن أقوى الدوريات العالمية في اللعبة الأشهر والأكثر شعبية.
نحقق
شهدت التعاقدات الصيفية الأخيرة قفز الدوري السعودي من حيث الصرف على التعاقدات إلى المرتبة الثانية عالميا، خلف الدوري الإنجليزي، ودخوله قائمة أقوى الدوريات العالمية، وما زال الطموح أكبر.
نحلم
أن نستضيف بطولة كأس آسيا للمنتخبات، وأن تكون الملاعب السعودية مسرحًا لمنافسات أعتى المنتخبات القارية.
نحقق
منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملف المملكة تنظيم كأس آسيا 2027، ويعد نجاح كبير لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي.
نحلم
أن يكون لدينا ملاعب ضخمة لاستضافة الأحداث العالمية، ومنافسات البطولات القارية.
نحقق
اعتمدت 3 ملاعب جديدة ضمن ملف استضافة كأس آسيا 2027 هي استاد الرياض، استاد القدية، استاد الدمام، مع اعتماد إقامة استاد وسط جدة، مع تطوير 4 ملاعب سابقة بشكلٍ مختلف وهي: استاد الملك فهد، استاد الأمير فيصل بن فهد، استاد الأمير محمد بن فهد، ومدينة الأمير سعود بن جلوي، و 3 ملاعب ستحظى ببعض التجهيزات الإضافية وهي: مدينة الملك عبدالله الرياضية، استاد الأمير عبدالله الفيصل، استاد جامعة الملك سعود.
نحلم
أن تستضيف اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية دورة الألعاب الآسيوية في أضخم تجمع رياضي قاري في كافة الألعاب.
نحقق
أسند المجلس الأولمبي الآسيوي للمملكة استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034، في نجاح باهر لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
نحلم
أن تستضيف الملاعب السعودية كأس العالم للأندية كبداية للترشح لاستضافة المونديالات العالمية في مختلف الألعاب.
نحقق
اسنتدت للمملكة استضافة كأس العالم لكرة القدم 2023 وتحتضنها جدة خلال ديسمبر المقبل، للمرة الأولى.
واستضافت المملكة وتستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد ((سوبر جلوب)) لمدة أربعة أعوام منذ 2021.
نحلم
أن يتقارع أبطال الألعاب المختلفة في الصالات الرياضية السعودية، لزيادة متابعة تلك الألعاب وتطويرها في المملكة.
نحقق
استضافت المملكة بطولة العالم لرفع الأثقال، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وستستضيف دورة الألعاب العالمية القتالية خلال أكتوبر المقبل، وبطولة العالم للناشئين في المبارزة.
نحلم
أن نستضيف نزالات تاريخية في الملاكمة والمصارعة الحرة
نحقق
استضافت المملكة مناسبات عدة في المصارعة الحرة، وف يالملاكمة على ألقاب عالمية كبرى، وستستضيف خلال الأيام المقبلة نزالًا تاريخيًا في الملاكمة.
نحلم
أن يكون لدينا دوريا للسيدات على غرار الاتحادات العالمية، وأن يكون للمملكة منتخب نسائي يمثلها في المحافل العالمية، وأن يكون لدينا لاعبات في مختلف الألعاب يحققن المنجزات والميداليات على إقليميًا وقاريًا وعالميًا.
نحقق
بات لدى المملكة دوري ممتاز للسيدات في ودوريا للدرجة الأولى، في مختلف الألعاب، وتم تشكيل منتخبات سعودية للسيدات تشارك في المحافل الإقليمية والقارية والعالمية، وتم اعتماد المنتخب السعودي للسيدات لكرة القدم ضمن التصنيف العالمي، وحققن لاعبات المملكة في الألعاب المختلفة العديد من الميداليات في المحافل الإقليمية والقارية والعالمية.
نحلم
رغم أن رياضة سباقات الهجن رياضة عربية أصيلة، فإننا كنا نحلم أن يكون لدينا بطولة كبرى في الرياضة العربية الكبرى.
نحقق
بات لدينا مهرجان عالمي لسباقات الهجن يقام كل عام خلال شهر أغسطس، هو الأغلى والأعلى عالميًا، وهو مهرجان ولي العهد للهجن، الذي تتجاوز قيمة جوائزه 57 مليون ريال.
نحلم
أن تقام إحدى بطولات الفروسية العالمية في المملكة، على غرار السباقات المقامة في أوروبا.
نحقق
أضحى لدى المملكة أكبر بطولة عالمية لسباقات الخيل والفروسية، وهو كأس السعودية للفروسية، الذي يقام سنويا في الرياض، وأضحى أعلى السباقات العالمية قيمة للجوائز، وبات يشد الأنظار، حيث يتابعة ملايين من عشاق الفروسية في العالم.
نحلم
أن نشاهد أكبر سائقي السيارات والراليات يتنافسون على أرض المملكة كرالي داكار وغيره من الراليات الكبرى.
نحقق
نجحت المملكة في استضافة وتنظيم رالي داكار الشهير لمدة 10 سنوات متتالية، تحت مسمى رالي داكار السعودية، والذي شهد نجاحا باهرا خلال النسخ اللأربع الماضية، وتستعد المملكة لتنظيم النسخة الخامسة في يناير المقبل.
والأهم أن المملكة نظمت راليات مهمة هي رالي حائل الذي يعتبر واحدًا من أشهر الراليات في العالم خلال الفترة الأخيرة، ورالي عسير، ورالي القصيم وغيرها من الراليات.
نحلم
أن تقام في المملكة سباقات Formula 1، وFormula E، وأن تمتلك المملكة حلبة سباقات كبرى.
نحقق
باتت جائزة السعودية الكبرى، واحدة من سباقات الـ Formula 1 السنوية، وذات جائزة كبرى، وتقام سنويًا على حلبة فريدة في العالم تحت الإضاءة الليلة هي حلبة كورنيش جدة، فيما بات سباق Formula E الدرعية، واحدًا من أشهر سباقات السيارات العالمية.
أحلام رياضية تحققت
- مهرجان كأس ولي العهد للهجن الأبرز عالميا
- كأس السعودية للخيل سباق عالمي بجوائز هي الأعلى
- الاستحواذ على ناد عالمي هو نيوكاسل
- المملكة تسجل اندماجا تاريخيا لبطولات الجولف الكبرى
- دخول الأندية السعودية عالم الاستثمار والخصخصة
- استقطاب نجوم عالميين للدوري السعودي
- دخول الدوري السعودي قائمة الأفضل عالميًا
- استضافة كأس آسيا للمنتخبات
- استضافة كأس العالم للأندية لكرة القدم
- استضافة كأس العالم للأندية لكرة اليد
- استضافة دورة الألعاب الآسيوية
- إقامة ملاعب جديدة وتطوير ملاعب سابقة
- تنظيم رالي داكار الدولي لـ10 سنوات
- جائزة السعودية الكبرى لـFormula 1
- Formula E الدرعية بات من أهم السباقات
- دوري للسيدات في مختلف الألعاب
- منتخبات سعودية للسيدات في كافة الألعاب
- استضافة البطولة العالمية القتالية
- استضافة بطولة العالم للمبارزة للناشئين
- استضافة بطولة العالم لرفع الأثقال
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