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استثمار ونجوم عالميون وبطولات كبرى

9/22/2023 11:14:01 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت الرياضة السعودية طفرة كبرى، وتحقيق أحلام رياضية كنا نحلم بها، منها الاستثمار في الأندية العالمية والمحلية، ودخول الأندية السعودية الخصخصة، واستضافة بطولات عالمية في الألعاب كافة، وأن يكون الدوري السعودي واحدًا من أقوى وأفضل الدوريات العالمية إثارة وأن يستقطب عدد من النجوم العالميين، وأن يكون لدينا منتخبات للسيدات في الألعاب كافة، وأن يكون في المملكة ملاعب عالمية مميزة، وحلبات لسباقات السيارات، وبفضل الدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة السعودية من لدن القيادة الرشيدة تحقق ما كان حلمًا.
نحلم
أن نستثمر رياضيًا وأن تستحوذ المملكة على أيًا من الأندية العالمية المشاركة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وأن تستثمر في الألعاب المختلفة وتسيطر عليها.

نحقق
استحوذت المملكة عبر صندوق الاستثمارات العامة على نادي نيوكاسل الإنجليزي، الذي بات واحدًا من أقوى أندية الدوري الإنجليزي.
وسجلت المملكة اندماجًا تاريخيًا لبطولات الجولف الكبرى في حدث مميز وفريد من نوعه.
نحلم
أن تدخل الأندية السعودية عالم الخصخصة، على خطى الأندية العالمية.

تحقق
جاءت البداية باستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على مانسبته 75% من ملكية أندية الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد، ونقل ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو، وملكية نادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، وملكية نادي العلا إلى الهيئة الملكية للعلا، ومليكة نادي الصقور إلى شركة نيوم، على أن يتم نقل ملكية عدد من الأندية إلى شركات بنهاية 2023.
نحلم
أن نشاهد نجوم العالم في كرة القدم في الملاعب السعودية، لو لدقائق معدودة، وأن تشهد التعاقدات السعودية خلال فترات الانتقالات سواء الشتوية أو الصيفية التعاقد مع مع لاعبين كبار ذوي قيمة فنية عالية، يثرون منافسات الدور ي السعودي، ويضيفون للاعب المحلي الخبرة والاحتكاك.

نحقق
تعاقدت الأندية السعوديين مع لاعبين كبار، نالوا الكرة الذهبية، وكانوا من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، كالبرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه روبن نيفيز، والفرنسيان كريم بنزيما، نغولو كانتي، والبرازيليون نيمار جونيور، مالكوم فيليب، ومواطنه روبرتو فيرمينو، والجزائري رياض محرز، والمغربي ياسين بونو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والصربيان سيرجي سافيتش، والكسندر ميتروفيتش، والإيفواريان فرانك كيسيه، سيكو فوفانا، والإنجييزي جوردان هندرسون، السنغاليون، ساديو ماني وكاليدو كوليبالي، وإدواردو ميندي، وغيرهم من النجوم.
نحلم
أن يكون لدينا دوري كرة قدم قوي يصنف ضمن أقوى الدوريات العالمية في اللعبة الأشهر والأكثر شعبية.

نحقق
شهدت التعاقدات الصيفية الأخيرة قفز الدوري السعودي من حيث الصرف على التعاقدات إلى المرتبة الثانية عالميا، خلف الدوري الإنجليزي، ودخوله قائمة أقوى الدوريات العالمية، وما زال الطموح أكبر.
نحلم
أن نستضيف بطولة كأس آسيا للمنتخبات، وأن تكون الملاعب السعودية مسرحًا لمنافسات أعتى المنتخبات القارية.

نحقق
منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملف المملكة تنظيم كأس آسيا 2027، ويعد نجاح كبير لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي.
نحلم
أن يكون لدينا ملاعب ضخمة لاستضافة الأحداث العالمية، ومنافسات البطولات القارية.

نحقق
اعتمدت 3 ملاعب جديدة ضمن ملف استضافة كأس آسيا 2027 هي استاد الرياض، استاد القدية، استاد الدمام، مع اعتماد إقامة استاد وسط جدة، مع تطوير 4 ملاعب سابقة بشكلٍ مختلف وهي: استاد الملك فهد، استاد الأمير فيصل بن فهد، استاد الأمير محمد بن فهد، ومدينة الأمير سعود بن جلوي، و 3 ملاعب ستحظى ببعض التجهيزات الإضافية وهي: مدينة الملك عبدالله الرياضية، استاد الأمير عبدالله الفيصل، استاد جامعة الملك سعود.
نحلم
أن تستضيف اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية دورة الألعاب الآسيوية في أضخم تجمع رياضي قاري في كافة الألعاب.

نحقق
أسند المجلس الأولمبي الآسيوي للمملكة استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034، في نجاح باهر لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
نحلم
أن تستضيف الملاعب السعودية كأس العالم للأندية كبداية للترشح لاستضافة المونديالات العالمية في مختلف الألعاب.

نحقق
اسنتدت للمملكة استضافة كأس العالم لكرة القدم 2023 وتحتضنها جدة خلال ديسمبر المقبل، للمرة الأولى.
واستضافت المملكة وتستضيف بطولة ‬العالم للأندية لكرة اليد ((سوبر جلوب)) لمدة أربعة أعوام منذ 2021.
نحلم
أن يتقارع أبطال الألعاب المختلفة في الصالات الرياضية السعودية، لزيادة متابعة تلك الألعاب وتطويرها في المملكة.
نحقق
استضافت المملكة بطولة العالم لرفع الأثقال، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وستستضيف دورة الألعاب العالمية القتالية خلال أكتوبر المقبل، وبطولة العالم للناشئين في المبارزة.
نحلم
أن نستضيف نزالات تاريخية في الملاكمة والمصارعة الحرة

نحقق
استضافت المملكة مناسبات عدة في المصارعة الحرة، وف يالملاكمة على ألقاب عالمية كبرى، وستستضيف خلال الأيام المقبلة نزالًا تاريخيًا في الملاكمة.
نحلم
أن يكون لدينا دوريا للسيدات على غرار الاتحادات العالمية، وأن يكون للمملكة منتخب نسائي يمثلها في المحافل العالمية، وأن يكون لدينا لاعبات في مختلف الألعاب يحققن المنجزات والميداليات على إقليميًا وقاريًا وعالميًا.

نحقق
بات لدى المملكة دوري ممتاز للسيدات في ودوريا للدرجة الأولى، في مختلف الألعاب، وتم تشكيل منتخبات سعودية للسيدات تشارك في المحافل الإقليمية والقارية والعالمية، وتم اعتماد المنتخب السعودي للسيدات لكرة القدم ضمن التصنيف العالمي، وحققن لاعبات المملكة في الألعاب المختلفة العديد من الميداليات في المحافل الإقليمية والقارية والعالمية.
نحلم
رغم أن رياضة سباقات الهجن رياضة عربية أصيلة، فإننا كنا نحلم أن يكون لدينا بطولة كبرى في الرياضة العربية الكبرى.

نحقق
بات لدينا مهرجان عالمي لسباقات الهجن يقام كل عام خلال شهر أغسطس، هو الأغلى والأعلى عالميًا، وهو مهرجان ولي العهد للهجن، الذي تتجاوز قيمة جوائزه 57 مليون ريال.
نحلم
أن تقام إحدى بطولات الفروسية العالمية في المملكة، على غرار السباقات المقامة في أوروبا.

نحقق

أضحى لدى المملكة أكبر بطولة عالمية لسباقات الخيل والفروسية، وهو كأس السعودية للفروسية، الذي يقام سنويا في الرياض، وأضحى أعلى السباقات العالمية قيمة للجوائز، وبات يشد الأنظار، حيث يتابعة ملايين من عشاق الفروسية في العالم.
نحلم
أن نشاهد أكبر سائقي السيارات والراليات يتنافسون على أرض المملكة كرالي داكار وغيره من الراليات الكبرى.

نحقق
نجحت المملكة في استضافة وتنظيم رالي داكار الشهير لمدة 10 سنوات متتالية، تحت مسمى رالي داكار السعودية، والذي شهد نجاحا باهرا خلال النسخ اللأربع الماضية، وتستعد المملكة لتنظيم النسخة الخامسة في يناير المقبل.
والأهم أن المملكة نظمت راليات مهمة هي رالي حائل الذي يعتبر واحدًا من أشهر الراليات في العالم خلال الفترة الأخيرة، ورالي عسير، ورالي القصيم وغيرها من الراليات.
نحلم
أن تقام في المملكة سباقات Formula 1، وFormula E، وأن تمتلك المملكة حلبة سباقات كبرى.

نحقق
باتت جائزة السعودية الكبرى، واحدة من سباقات الـ Formula 1 السنوية، وذات جائزة كبرى، وتقام سنويًا على حلبة فريدة في العالم تحت الإضاءة الليلة هي حلبة كورنيش جدة، فيما بات سباق Formula E الدرعية، واحدًا من أشهر سباقات السيارات العالمية.
أحلام رياضية تحققت
- مهرجان كأس ولي العهد للهجن الأبرز عالميا
- كأس السعودية للخيل سباق عالمي بجوائز هي الأعلى
- الاستحواذ على ناد عالمي هو نيوكاسل
- المملكة تسجل اندماجا تاريخيا لبطولات الجولف الكبرى
- دخول الأندية السعودية عالم الاستثمار والخصخصة
- استقطاب نجوم عالميين للدوري السعودي
- دخول الدوري السعودي قائمة الأفضل عالميًا
- استضافة كأس آسيا للمنتخبات
- استضافة كأس العالم للأندية لكرة القدم
- استضافة كأس العالم للأندية لكرة اليد
- استضافة دورة الألعاب الآسيوية
- إقامة ملاعب جديدة وتطوير ملاعب سابقة
- تنظيم رالي داكار الدولي لـ10 سنوات
- جائزة السعودية الكبرى لـFormula 1
- Formula E الدرعية بات من أهم السباقات
- دوري للسيدات في مختلف الألعاب
- منتخبات سعودية للسيدات في كافة الألعاب
- استضافة البطولة العالمية القتالية
- استضافة بطولة العالم للمبارزة للناشئين
- استضافة بطولة العالم لرفع الأثقال

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