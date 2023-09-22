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الصيفية ترفع قيمة السعودي

9/22/2023 11:14:01 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدو أن وجود 8 لاعبين أجانب في كل ناد من أندية دوري روشن السعودي لكرة القدم، دفع اللاعب السعودي إلى البحث عن تجربة جديدة ليجد فرصته في المشاركة، ومع ذلك كان للانتقالات الصيفية دور كبير في رفع قيمة اللاعب السعودي خاصة عند الأندية الأربعة الكبار، إذ بينت الجولات الـ5 الماضية حاجة الفرق للاعبين محليين لتغطية عدد من المراكز خاصة قلب الدفاع والظهير الأيسر وقلب الهجوم.
وكان للضغط الجماهيري على إدارات الأندية دور بارز في الأمر، حيث بلغت قيمة اللاعبين في الصفقات المعلنة 303 ملايين ريال.
قيمة عالية
فرضت الانتقالات الصيفية قيمة عالية للاعب المحلي، إذ فاقت بعض الصفقات الـ40 مليونًا، وكان انتقال الدولي فراس البريكان للأهلي هو الأعلى بقيمة 70 مليون ريال، والتي تضمنت قيمة كسر عقد اللاعب، وقيمة الصفقة، يليها قيمة انتقال مدافع التعاون حسن كادش إلى الاتحاد البالغة 60 مليونًا، ثم صفقة انتقال حسان تمبكتي من الشباب للهلال مقابل 50 مليونًا، فصفقة انتقال لاعب الاتفاق الواعد فيصل الغامدي إلى الاتحاد والتي كلفت خزينة العميد 47 مليونًا.
الأعلى والأقل
يعد الحزم أعلى الأندية إبراما للصفقات المحلية بتعاقده مع 12 لاعبًا محليًا، فيما جاء النصر كأقل الأندية تعاقدًا مع اللاعبين المحليين، إذ لم يوقع إلا مع لاعب واحد هو حارس مرمى التعاون راغد النجار.
مفاجآت مدوية
شهدت الانتقالات الصيفية مفاجآت كبرى في الانتقالات المحلية، أبرزها انتقال عبدالله المعيوف من الهلال إلى الاتحاد، وتوقيع حارس الأهلي محمد الربيعي للهلال، وانتقال فراس البريكان من الفتح إلى الأهلي، وانتقال الدولي حسان تمبكتي من الشباب إلى الهلال، في صفقة أحدثت ضجة كبيرة، وظفر الاتحاد بلاعب الاتفاق فيصل الغامدي.
حادثة أولى
شهدت الانتقالات الصيفية حادثة فريدة من نوعها، تمثلت في انتقال المهاجم الدولي فراس البريكان من الفتح إلى الأهلي، بعدما قام بكسر عقده مع النموذجي الممتد حتى 2028، ثم وقع للراقي وهي المرة الأولى في الملاعب السعودية التي يقوم خلالها لاعب بكسر عقده مع ناديه.
-الأهلي ركز على الظهيرين والهجوم
-الهلال قوى دفاعه بصفقة تمبكتي
-النصر اكتفى بالتعاقد مع حارس مرمى
-المعيوف يخوض تجربة جديدة مع الاتحاد
-انتقال الربيعي للهلال مؤجل للشتوية
أغلى اللاعبين المحليين
فراس البريكان
70 مليون
حسن كادش
60 مليونًا
حسان تمبكتي
50 مليونًا
فيصل الغامدي
47 مليونًا
تعاقدات الأندية المحلية
114صفقة
قيمة الصفقات المعلنة
303 ملايين ريال

MENAFN22092023000089011017ID1107124634

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