الصيفية ترفع قيمة السعودي
التاريخ
9/22/2023 11:14:01 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدو أن وجود 8 لاعبين أجانب في كل ناد من أندية دوري روشن السعودي لكرة القدم، دفع اللاعب السعودي إلى البحث عن تجربة جديدة ليجد فرصته في المشاركة، ومع ذلك كان للانتقالات الصيفية دور كبير في رفع قيمة اللاعب السعودي خاصة عند الأندية الأربعة الكبار، إذ بينت الجولات الـ5 الماضية حاجة الفرق للاعبين محليين لتغطية عدد من المراكز خاصة قلب الدفاع والظهير الأيسر وقلب الهجوم.
وكان للضغط الجماهيري على إدارات الأندية دور بارز في الأمر، حيث بلغت قيمة اللاعبين في الصفقات المعلنة 303 ملايين ريال.
قيمة عالية
فرضت الانتقالات الصيفية قيمة عالية للاعب المحلي، إذ فاقت بعض الصفقات الـ40 مليونًا، وكان انتقال الدولي فراس البريكان للأهلي هو الأعلى بقيمة 70 مليون ريال، والتي تضمنت قيمة كسر عقد اللاعب، وقيمة الصفقة، يليها قيمة انتقال مدافع التعاون حسن كادش إلى الاتحاد البالغة 60 مليونًا، ثم صفقة انتقال حسان تمبكتي من الشباب للهلال مقابل 50 مليونًا، فصفقة انتقال لاعب الاتفاق الواعد فيصل الغامدي إلى الاتحاد والتي كلفت خزينة العميد 47 مليونًا.
الأعلى والأقل
يعد الحزم أعلى الأندية إبراما للصفقات المحلية بتعاقده مع 12 لاعبًا محليًا، فيما جاء النصر كأقل الأندية تعاقدًا مع اللاعبين المحليين، إذ لم يوقع إلا مع لاعب واحد هو حارس مرمى التعاون راغد النجار.
مفاجآت مدوية
شهدت الانتقالات الصيفية مفاجآت كبرى في الانتقالات المحلية، أبرزها انتقال عبدالله المعيوف من الهلال إلى الاتحاد، وتوقيع حارس الأهلي محمد الربيعي للهلال، وانتقال فراس البريكان من الفتح إلى الأهلي، وانتقال الدولي حسان تمبكتي من الشباب إلى الهلال، في صفقة أحدثت ضجة كبيرة، وظفر الاتحاد بلاعب الاتفاق فيصل الغامدي.
حادثة أولى
شهدت الانتقالات الصيفية حادثة فريدة من نوعها، تمثلت في انتقال المهاجم الدولي فراس البريكان من الفتح إلى الأهلي، بعدما قام بكسر عقده مع النموذجي الممتد حتى 2028، ثم وقع للراقي وهي المرة الأولى في الملاعب السعودية التي يقوم خلالها لاعب بكسر عقده مع ناديه.
-الأهلي ركز على الظهيرين والهجوم
-الهلال قوى دفاعه بصفقة تمبكتي
-النصر اكتفى بالتعاقد مع حارس مرمى
-المعيوف يخوض تجربة جديدة مع الاتحاد
-انتقال الربيعي للهلال مؤجل للشتوية
أغلى اللاعبين المحليين
فراس البريكان
70 مليون
حسن كادش
60 مليونًا
حسان تمبكتي
50 مليونًا
فيصل الغامدي
47 مليونًا
تعاقدات الأندية المحلية
114صفقة
قيمة الصفقات المعلنة
303 ملايين ريال
MENAFN22092023000089011017ID1107124634
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