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تنمية متسارعة بإنجازات ضخمة.. السعودية تحقق قفزات كبيرة في 51 مؤشرا عالميا

9/22/2023 11:14:01 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة قفزات هائلة على كافة المستويات، فهي وفقا لكبار المحللين الاقتصاديين في العالم، اليوم، واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم بفضل الإصلاحات الشاملة المؤيدة لازدهار الأعمال وكذلك تنفيذ سياسات رؤية المملكة 2030 التي تمهد الطريق أمام نمو أكثر استقرارا.
واتخذت المملكة خطوات مثيرة للإعجاب لتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي، وخلق فرص عمل في القطاع الخاص. وقد سهلت هذه المبادرات، مقترنة بالحوكمة وإصلاح سوق العمل، وممارسة الأعمال التجارية، وزادت من عدد المنشآت الصناعية، ورفعت مشاركة المرأة في القوى العاملة.
كما أن الرقمنة المتنامية لديها القدرة على تعزيز الإنتاجية، كما تسارعت الرقمنة خلال الوباء بما في ذلك من خلال الخدمات الصحية عبر الإنترنت والمحاكم الافتراضية والتعلم عن بعد ومنصة التمويل عبر الإنترنت للمشتريات العامة المعروفة باسم اعتماد.
وخلال سنوات عززت المملكة من موقعها في المؤشرات العالمية في كافة المجالات، الأمر الذي دفع بعجلة العمل للحصول على مراكز أفضل والسير بخطى ثابتة نحو القمة.
في العام الجاري 2023 حققت المملكة قفزات في أكثر من 51 مؤشرًا ومنافسة عالمية، الأمر الذي يعكس نجاح السياسات الحكومية في تطبيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى الصعود بالمملكة على كافة المستويات محليا وعالميا.
مؤشرات اقتصادية للسعودية
32.175.224 مجموع السكان
%1.2 الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الثاني 2023
%8.5 البطالة بين السعوديين للربع الأول 2023
%2.3 التضخم حتى يوليو 2023
التقدم السعودي في المؤشرات العالمية 2023
مؤشر التنافسية (ضمن أقوى 20 اقتصادا في العالم)
تقدمت المملكة العربية السعودية بـ7 مراتب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2023 IMD الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، لتحقق المركز الـ17 عالميًا، بعد أن كانت في المرتبة الـ24 عالميا في العام 2022.
* مؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية
- الثاني في مؤشرات: الأسواق المالية، ورسملة سوق الأسهم، وحقوق المساهمين، ورأس المال الجريء.
- الثالث في مؤشر السوق المالية.
- الخامس في مؤشر أسواق الأسهم.
- الثالث على مستوى دول العالم في مؤشر رسملة سوق الأسهم (نسبة من الناتج المحلي) متفوقة على اليابان والهند وألمانيا والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة الأمريكية.
* التحول الرقمي للشركات
- 10 مراتب قفزة في مؤشر تكلفة رأس المال لتحتل المرتبة الثالثة عالميا.
- 50 مرتبة قفزة هائلة مقارنة بعام 2022 في مؤشر التبادل التجاري (قيمة الصادرات إلى الواردات) لتحتل المرتبة الرابعة عالميا.
- 30 مرتبة قفزة في مؤشر تضخم أسعار المستهلك لتتقدم المملكة إلى المرتبة الثالثة عالميا.
- السابعة عالميا في مؤشر دعم التشريعات لإنشاء الشركات.
- 12 مرتبة قفزة في مؤشر الشركات الكبيرة لتحتل المرتبة 10 عالميا.
* مؤشر الأمن السيبراني: المركز الثاني عالميا
* الميزانية السعودية 2023
- %3.8 نمو الناتج المحلي في الربع الأول
- %1.1 نمو الناتج المحلي في الربع الثاني
- %5.5 زيادة في الأنشطة غير النفطية
- %2.7 ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية
- 16 مليار ريال فائض الميزانية
توقعات نمو الناتج المحلي
%2.5 في 2023
%3.1 في 2024
مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر (كيرني)
24 عالميا (8.7% نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2022).
الرقمنة (مؤشر ESCWA)
- المركز الأول عالميا في توفير الخدمات الرقمية.
- 11 في دول العشرين.
- 3 مؤشر نضج الحكومة الرقمية عالميا.
- 7 في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.
- 3 في ممكنات التحول الرقمي الحكومي.
- 1 في مؤشر نضج الحكومة الرقمية إقليميا.
مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي
المركز الأول عالميا وحلت ألمانيا ثانيا والصين ثالثا.
مؤشر المدن الذكية IMD
- حافظت مدينة الرياض على مركزها كثالث أذكى مدينة عربية.
- دخول 3 مدن للمؤشر هي: مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة.
الرياض: 30 عالميا
مكة المكرمة: 52 عالميا
جدة: 56 عالميا
المدينة المنورة: 85 عالميا
تصنيف الجامعات السعودية عالميا
* تصنيف التايمز للجامعات
%40 قفزة نوعية للجامعات السعودية مقارنة بعام 2022.
21 جامعة سعودية تدخل التصنيف.
6 جامعات تدخل للمرة الأولى.
7 جامعات أحرزت تقدما في التصنيف.
مراكز الجامعات السعودية
101 جامعة الملك عبدالعزيز
201 - 250 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
251 - 300 جامعة الملك سعود
301 - 350 جامعة الفيصل
351 - 400 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
* التصنيف العالمي للجامعات ((شنغهاي))
- ارتفع عدد الجامعات التي دخلت التصنيف إلى 12 جامعة سعودية.
- 7 جامعات فقط ضمن التصنيف في العام 2022.
- تطور دخول جامعات المملكة ضمن التصنيف:
2018: 4
2019: 4
2020: 4
2021: 6
2022: 7
2023: 12
* آيسف 2023
- 27 جائزة عالمية بمشاركة 35 موهوبًا وموهوبة.
- 23 جائزة كبرى و4 خاصة.
* منافسات ((أولمبياد الفيزياء الدولي)) 2023
- 3 جوائز عالمية بمشاركة 387 طالبًا من 82 دولة.
* معرض ((آيتكس 2023))
- 30 ميدالية متنوعة بين الذهب والفضة والبرونز.
- 7 جوائز خاصة من الجهات المشاركة والداعمة.
مؤشر الربط الجوي
- قفزة نوعية بواقع 14 مرتبة دفعة واحدة.
- 13 مرتبة المملكة على مستوى العالم.
- 27 مرتبة المملكة في 2019.
مؤشر الأداء اللوجستي (البنك الدولي)
17 مرتبة تقدمت فيها المملكة في أقل من عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
مؤشر قابلية العيش العالمي (الإيكونوميست)
- 103 مركز الرياض في 2023 مقابل 106 في 2022.
- 107 مركز جدة في 2023 مقابل 111 في 2022.
مؤشر الابتكار العالمي
- 15 مرتبة قفزتها السعودية خلال أقل من عام.
* الشركات الأكثر ابتكارا
- سابك: 10 آلاف براءة اختراع.
- أرامكو: 963 براءة اختراع.
* 13 مرتبة قفزة على مؤشر المعرفة العالمي
مؤشر السعادة العالمي (الأمم المتحدة)
- الثانية عربيا بعد الإمارات.
- 30 عالميا.
نمو عدد السياح الدوليين (منظمة السياحة العالمية)
- المركز الثاني عالميا للربع الأول من 2023.
- %64 نسبة النمو مقارنة بنفس المدة من 2019.
- 7.8 ملايين سائح دولي في الربع الأول.
- %64 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
- 16.6 مليونًا عدد السياح الدوليين القادمين إلى المملكة في 2022.
- 12 مرتبة قفزتها المملكة في 2022.
- 16 مرتبة المملكة في إيرادات السياحة الدولية.
* فائض كبير في ميزان المدفوعات لبند السفر (الربع الأول)
- 22.8 مليار ريال مقابل عجز قدره 1.6 مليار ريال في الربع الأول من عام 2022.
- %225 نمو إيرادات السياحة الوافدة بواقع 37 مليار ريال.
الثانية عالميا في إنتاج النفط (مليون برميل يوميا)
1- الولايات المتحدة: 18.875
2- السعودية: 10.835
3- روسيا: 10.778
4- كندا: 5.558
البورصة السعودية في المركز 11 عالميا
- 95 تريليون دولار قيمة البورصات العالمية الكبرى حاليا.
- %93 من هذه القيمة تتوزع بين ثلاث قارات: أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا.
1. بورصة نيويورك
2. بورصة ناسداك
3. بورصة شنجهاي
4. بورصة يورونكست
5. بورصة طوكيو
6. بورصة هونغ كونغ
7. بورصة شينزين
8. بورصة لندن
9. بورصة بومباي
10. بورصة تورنتو
11. سوق الأسهم السعودي
12. بورصة فرانكفورت
الخامسة عالميا في الإنفاق العسكري (مليار دولار)
1. الولايات المتحدة: 877
2. الصين: 292
3. روسيا: 86.4
4. الهند: 81.4
5. السعودية: 75
* أقوى الجيوش في الشرق الأوسط (Global Firepower)
- الجيش السعودي الخامس عربيا
- 23 مرتبة الجيش السعودي عالميا متقدما على الجيش الألماني.
أقوى شركات الشرق الأوسط سعودية (Forbes)
- أرامكو السعودية
- سابك
- البنك الأهلي السعودي
- مصرف الراجحي
- الشركة السعودية للكهرباء
- مجموعة STC
- التعدين العربية السعودية (معادن)
- بنك الرياض
- البنك السعودي الأول SAB
- مصرف الإنماء
- البنك السعودي الفرنسي
- شركة سابك للمغذيات الزراعية
- بنك البلاد
- المراعي
- أكوا باور
- شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)
- شركة المملكة القابضة (KHC)
- مجموعة صافولا
- البنك السعودي للاستثمار
- بنك الجزيرة
- مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
- بوبا العربية
- زين السعودية
- التعاونية للتأمين
- شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
مؤشر أقوى دول العالم (مجلة CEOWORLD)
14 الترتيب العالمي للمملكة من بين 142 دولة
* عربيا:
1. السعودية
2. الإمارات
3. مصر
4. العراق
المرتبة الأولى عالميا لمجتمع المعلومات (الاتحاد الدولي للاتصالات)
- جائزة القمة العالمية والمرتبة الأولى عن فئة البيئة الرقمية والخدمات الإلكترونية الرقمية.
- 355 مشروعا من 109 دول تنافست على الجائزة التي ظفرت بها المملكة.
مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية (الأونكتاد)
- أعلى معدل للمملكة حققته في الربع الثاني 2023.
- تسجيل 76.16 نقطة.
- 16 مرتبة المملكة حاليا ضمن 187 دولة بعد قفزة في هذا المؤشر.
- 97 خدمة ملاحية بالموانئ السعودية تربط المملكة بنحو 348 ميناء عالميا.
مؤشر المعرفة العالمي
- 13 مرتبة قفزة سعودية في المؤشر.
- 10 مراتب صعود في مؤشر التعليم والتدريب
- 5 مراتب في مؤشر الإطار التنظيمي
- 4 مراتب في مؤشر وفرة الموهبة
- 6 مراتب في مؤشر التركيز العلمي.
مؤشرات ذات علاقة بالتعليم
- 10 مراتب تقدم في مؤشر المهارات الرقمية والتقنية.
- 9 مراتب قفزة في مؤشر تحصيل التعليم العالي.
- 6 مراتب تقدم في مؤشر منح براءات الاختراع عالية التقنية.
الفضاء مع كبار العالم
- وصول رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية.
- أصبحت الرائدة ريانة برناوي أول امرأة سعودية تحلق نحو الفضاء وتصل إلى المحطة.
- أصبح علي القرني أول رائد فضاء سعودي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.
- أصبحت السعودية أول دولة عربية تشارك منها امرأة في مهمة علمية في الفضاء.
- 14 تجربة بحثية علمية وتعليمية رائدة تم إجراؤها في بيئة الجاذبية الصغرى.
مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2023
- تقدم سعودي كبيرا في التنويع الاقتصادي.
- إجراءات سياسية لا تعتمد على النفط ساعدت على هذا التقدم.
- تحول متسارع في السياسات المطروحة لتمكين التحول الاقتصادي.
- اعتماد الاقتصاد الرقمي.
- جهود لتوسيع القاعدة الضريبية.
- حملة منسقة لتخصيص بعض الأصول والشركات المملوكة للدولة.
مؤشر مديري المشتريات (ستاندرد آند بورز غلوبال)
- تسجيل أعلى ارتفاع في قرابة 8 سنوات.
- سجل المؤشر ارتفاعا في مارس 2023 وصل إلى 59.8 نقطة.
- أسرع نمو في أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ مارس 2015.
- ارتفاع أعداد الوظائف بثاني أسرع معدل خلال 5 سنوات.
مؤشر المستقبل الأخضر 2022 (معهد ماساشوستس للتقنية)
- 10 مراكز تقدم مقارنة بعام 2021.
- 27 مرتبة تحسن في محور انبعاثات الكربون محققة المركز 19 عالميا.
- 12 مرتبة تحسن في محور تحولات الطاقة وصولا للمركز 12.
- المرتبة الأولى في المؤشر الفرعي الخاص بنمو إنتاج الطاقة المتجددة.
- 26 عالميا في محور المجتمع الأخضر.
- 13 مرتبة تقدم في محور سياسات المناخ.
إنجازات بارزة في 2023
- إطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة في المملكة، بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة، وذلك بهدف تنويع الاقتصاد السعودي، وتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.
- تنفيذ أكبر عملية إجلاء في العالم من السودان، حيث نجحت المملكة في إجلاء نحو 4879 شخصًا ينتمون إلى 97 جنسية.
- نقل 4% من إجمالي أسهم شركة أرامكو المملوكة للدولة السعودية، إلى شركة سنابل المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بهدف تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة عوائده الاستثمارية.
- نجاح إطلاق أول رحلة فضاء سعودية، لرائدين سعوديين، يتجهان إلى المحطة الدولية للفضاء في رحلة علمية.
- استئناف عمل بعثة المملكة الدبلوماسية في سوريا، عملا بقرار عودة دمشق إلى شغل مقعدها في جامعة الدول العربية.
- عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وكندا إلى ما كانت عليه، بعدما شهدت توترات خلال السنوات الأخيرة، نتج عنها تعليق العلاقات الدبلوماسية، وتجميد التعاملات التجارية.
- عودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.
- بأمر ملكي إنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، بهدف تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي.
- صدور نظام المعاملات المدنية، والذي يساهم في حماية الملكية، وكذلك استقرار العقود وحجيتها، إضافة إلى تحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها.
- إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، مشروع الاستثمارات والتخصيص للأندية الرياضية، بهدف تحسين وضع الرياضة في المملكة.
- إعلان صندوق الاستثمارات العامة، عن إنشاء شركة لايفيرا المتخصصة في الصناعات الدوائية، بهدف تمكين وتحفيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، إضافة إلى المساهمة في توفير فرص مهمة للقطاع الخاص.
- صدور اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
- إطلاق مشروع تخصيص الأندية الرياضية.

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