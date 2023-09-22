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مدير صحة نجران: اليوم الوطني فرصة لاستذكار أمجاد الماضي وإنجازات المستقبل

9/22/2023 11:14:00 PM
(MENAFN- Al Watan) قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم صالح بني هميم، باسمه وباسم منسوبي صحة المنطقة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.
وقال الدكتور بني هميم، إن اليوم الوطني هو مناسبة تاريخية تمنحنا الفرصة لاستذكار أمجاد الماضي، واستشعار الاعتزاز والفخر بما حققناه في الحاضر، وما سوف نصل إليه ونحققه في المستقبل بفضل الدعم الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- وبفضل رؤية 2030 وما حققته من إنجازات على جميع الأصعدة وفي شتى المجالات وخاصة القطاع الصحي.
وأوضح بني هميم أن إطلاق الاستراتيجية الجديدة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ((كاوست)) من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خطوة كبيرة نحو الاستثمار في صحة الإنسان؛ من خلال التركيز على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، بما ينعكس على تنمية وتطوير الوضع الصحي للمواطن؛ حيث إنها تهدف إلى تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي.
وأشار المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة نجران إلى أهمية هذه الاستراتيجية في تعزيز مكانة المملكة علميًا واقتصاديًا بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتي من أهم أهدافها تنمية وتنوع الاقتصاد، والحرص والتأكيد على حصول المملكة على الريادة في العديد من المجالات، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة الرشيدة خلال السنوات القليلة الماضية سواء في المجال الصحي أو المجال العلمي، حيث حققت المملكة نجاحات كبرى في البحث العلمي والابتكار.
ونوه بما حققه حج العام 1444 من نجاح باهر في كافة المستويات بفضل من الله وبدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة التي سخرت كافة الجهود والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن بكل سهولة ويسر وطمأنينة والدور البارز لأبطال الصحة على أرض الميدان من تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية الرائدة والمميزة لضيوف الرحمن ونجاح موسم الحج صحيًا وخلوّه من أي تفشيات مؤثرة على الصحة العامة للحجاج ولله الحمد.
وختامًا توجه بني هميم بالدعاء سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وأن يديم عليه الأمن، والاستقرار، والعز، والرخاء.

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