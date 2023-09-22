الدوحة عاصمة السياحة العربية تجذب آلاف الزوار

الدوحة عاصمة السياحة العربية تجذب آلاف الزوار
التاريخ
9/22/2023 11:14:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تستضيف عاصمة السياحة العربية لهذا العام الدوحة عددا من أشهر فناني المنطقة بعروض مميزة وسيتم تقديم فعاليات استثنائية للجماهير والزوار بمطار حمد الدولي ومنفذ أبو سمرة الحدودي وبأهم الفنادق الرائدة، وأماكن الترفيه، والتسوّق، والمطاعم في قطر ويشارك في الحفل نخبة من أهم الفنانين الخليجيين وهم خالد عبد الرحمن ومساعد البلوشي وناصر الكبيسي بمسرح الميّاسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات الذي تفتح أبوابه في الساعة 18:30 وبالإمكان حجز التذاكر من خلال الرابط: المسرح نفسه عرضاً عاليا بقيادة الموسيقي المصري الشهير عمر خيرت يوم السبت 23 سبتمبر. وسيتمكن الجمهور الاستمتاع بأجمل الألحان الرائدة للموسيقي المشهور من خلال الحصول على التذاكر عبر الرابط: جهة أخرى أكدت رئيس قسم إدارة العلاقات العامة والاتصال في قطر للسياحة الدكتورة بثينة الجناحي لـ "الوطن" بأن قطر تواصل توسيع نطاق عروض الضيافة وتقديم رزنامة فعاليات عالمية المستوى على مدار العام، مع الحفاظ على ثقافتها وتراثها الأصيل. مشيرة الى أن هذا المزيج يجذب مئات الآلاف من الزوار من المنطقة كل عام إلى قطر، لا سيما خلال المناسبات الخاصة والأعياد.
واضافت: نحن ندعو ضيوفنا إلى عيش تجربة المناظر الطبيعية المتنوعة في قطر، وزيارة أماكن الرفاهية، والأماكن والثقافية، وأماكن التسوّق والمطاعم المتميزة، للاحتفال والاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع.
يذكر بأن رزنامة فعاليات قطر لشهر سبتمبر، التي نشرتها قطر للسياحة مؤخراً بالدليل الرسمي للفعاليات الرئيسية التي تقام في جميع أنحاء البلاد من العروض السمفونية لأوركسترا قطر الفلهارمونية إلى المعارض الفنية والبطولات الرياضية، و يمكن للزوار متابعة رزنامة فعاليات قطر لتحقيق أقصى استفادة من عطلتهم في قطر. بزيارة للاطلاع على جميع الفعاليات، كما أنه بالإمكان المتابعة @qatarcalendar على فيسبوك وانستغرام للبقاء على اطلاع دائم و بزيارة لأحدث عروض الضيافة.
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