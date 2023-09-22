Saturday, 23 September 2023 09:01 GMT

الدوحة عاصمة السياحة العربية تجذب آلاف الزوار

9/22/2023 11:14:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تستضيف عاصمة السياحة العربية لهذا العام الدوحة عددا من أشهر فناني المنطقة بعروض مميزة وسيتم تقديم فعاليات استثنائية للجماهير والزوار بمطار حمد الدولي ومنفذ أبو سمرة الحدودي وبأهم الفنادق الرائدة، وأماكن الترفيه، والتسوّق، والمطاعم في قطر ويشارك في الحفل نخبة من أهم الفنانين الخليجيين وهم خالد عبد الرحمن ومساعد البلوشي وناصر الكبيسي بمسرح الميّاسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات الذي تفتح أبوابه في الساعة 18:30 وبالإمكان حجز التذاكر من خلال الرابط: المسرح نفسه عرضاً عاليا بقيادة الموسيقي المصري الشهير عمر خيرت يوم السبت 23 سبتمبر. وسيتمكن الجمهور الاستمتاع بأجمل الألحان الرائدة للموسيقي المشهور من خلال الحصول على التذاكر عبر الرابط: جهة أخرى أكدت رئيس قسم إدارة العلاقات العامة والاتصال في قطر للسياحة الدكتورة بثينة الجناحي لـ "الوطن" بأن قطر تواصل توسيع نطاق عروض الضيافة وتقديم رزنامة فعاليات عالمية المستوى على مدار العام، مع الحفاظ على ثقافتها وتراثها الأصيل. مشيرة الى أن هذا المزيج يجذب مئات الآلاف من الزوار من المنطقة كل عام إلى قطر، لا سيما خلال المناسبات الخاصة والأعياد.
واضافت: نحن ندعو ضيوفنا إلى عيش تجربة المناظر الطبيعية المتنوعة في قطر، وزيارة أماكن الرفاهية، والأماكن والثقافية، وأماكن التسوّق والمطاعم المتميزة، للاحتفال والاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع.
يذكر بأن رزنامة فعاليات قطر لشهر سبتمبر، التي نشرتها قطر للسياحة مؤخراً بالدليل الرسمي للفعاليات الرئيسية التي تقام في جميع أنحاء البلاد من العروض السمفونية لأوركسترا قطر الفلهارمونية إلى المعارض الفنية والبطولات الرياضية، و يمكن للزوار متابعة رزنامة فعاليات قطر لتحقيق أقصى استفادة من عطلتهم في قطر. بزيارة للاطلاع على جميع الفعاليات، كما أنه بالإمكان المتابعة @qatarcalendar على فيسبوك وانستغرام للبقاء على اطلاع دائم و بزيارة لأحدث عروض الضيافة.

MENAFN22092023000089011017ID1107124630

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث