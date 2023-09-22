في الأمم المتحدة: لولا يدعو لنضال عالمي ضد عدم المساواة

ساو باولو – في خطاب ألقاه خلال افتتاح الاجتماع الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الثلاثاء الـ 19 من أيلول / سبتمبر، في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، طالب الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا قادة الدول بمحاربة عدم المساواة ومكافحة تغير المناخ.

وأشار لولا إلى أن حديثه الأول امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2003 كان قد ركز على عدم المساواة، واليوم وبعد 20 عاماً قد أمسى العالم أكثر تفاوتاً وازداد به عدم المساواة.“لقد كان الجوع الموضوع الرئيسي لكلمتي أمام هذا البرلمان العالمي منذ 20 عاماً، واليوم هناك ما يقارب الـ 735 مليون من البشر سينامون هذه الليلة وهم لا يعلمون إن كان هناك ما سيسد رمقهم غدا”ً.

الوفد البرازيلي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

قال الرئيس البرازيلي إننا نفتقد إلى الرغبة السياسية لدى أولئك الذين يحكمون العالم لتحقيق الانتصار على عدم المساواة. ووفقاً له، فإن الحد من عدم المساواة في البلدان يتطلب إدراج الفقراء في الميزانيات الوطنية وجعل الأغنياء يدفعون ضرائب تتناسب مع ثرواتهم.

وأكد لولا أن العالم يغوص في الأزمات مثل وباء كوفيد-19 وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي والطاقة المشحونة بالتوترات الجيوسياسية, بالإضافة إلى العنصرية والتعصب وكراهية الاجانب التي تتفاقم أو أن عدم المساواة متأصل في جذورها.

وانتقد الزعيم البرازيلي التطور في أجندة عمل الأمم المتحدة 2030 فيما يتعلق بأهداف البلدان من أجل التنمية والتي تتضمن القضاء على الفقر. وقال:“إن الدافع الأخلاقي والسياسي لاستئصال الفقر والقضاء على الجوع يبدو مُخَدَراً”, وأضاف أنه عند ترأس البرازيل لمجموعة الـ 20 – G20 في كانون الأول/ ديسمبر سيضع مكافحة عدم المساواة في صميم الأجندة الدولية.

التغير المناخي

انتقل لولا من موضوع عدم المساواة إلى موضوع التغير المناخي. إن شعوب النصف الجنوبي من الكرة الارضية هم الأكثر تأثراً بالأضرار الناجمة عن التغير المناخي. وقال لولا:“إن نسبة الـ 10% الأكثر ثراءً في شعوب العالم هم المسؤولين عن ما يقارب نصف الكربون المنبعث إلى الغلاف الجوي. ونحن الدول النامية لا نريد أن يتكرر هذا”.

كما تحدث الرئيس عن موقف البرازيل بخصوص الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر قائلاً:“نحن في طليعة الانتقال إلى الطاقة النظيفة ومصفوفتنا هي بالفعل واحدة من أنظف المصفوفات في العالم. حيث أن 87٪ من الكهرباء لدينا تأتي من مصادر نظيفة ومتجددة“. ووفقاً له فأنه في غضون ثمانية أشهر قد انخفضت إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية بنسبة 48%.

وأضاف الرئيس أن الوعد بتقديم 100 مليار دولار أمريكي سنوياً للدول النامية من أجل مواجهة مسألة تغير المناخ لازال عبارة عن وعد فقط.“اليوم هذه القيمة لم تعد كافية لتلبية الاحتياجات التي تصل إلى تريلوينات الدولارات حقاً“.

مجموعة البريكس – BRICS

وقال لولا أن مجموعة البريكس مكونة من منصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الدول الناشئة.“إن التوسع الأخير للمجموعة خلال قمة جوهانزبرج يعزز الكفاح لتحقيق نظام يتسع للتعددية الاقتصادية والجغرافية والسياسية في القرن الـ21.

الحروب

ودافع الرئيس البرازيلي عن السلام وقال“لا استدامة بدون سلام”. وأضاف أنه من المقلق أن تستمر نزاعات قديمة لم يتم حلها بعد وأن تنشأ تهديدات جديدة أو تكتسب قوة.

المغرب وليبيا

من ناحية أخرى, أعرب الرئيس البرازيلي عن تعازيه بضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب والإعصار الذي ضرب ليبيا. حيث قال” إن ما حدث شبيه لما حدث في ولاية ريو غراندي دو سول في بلادي, هذه المآسي التي تحصد أرواحاً وتتسبب بخسائر فادحة. تعازينا وصلواتنا للضحايا وعائلاتهم”