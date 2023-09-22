الانفصاليون الأرمن في قرة باخ يسلمون أسلحتهم

الانفصاليون الأرمن في قرة باخ يسلمون أسلحتهم
التاريخ
9/22/2023 9:23:53 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بدأ المقاتلون الأرمن في ناغورنو قرة باخ تسليم أسلحتهم بعد هزيمتهم السريعة هذا الأسبوع على أيدي القوات الأذرية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الأربعاء، سُلمت الدفعة الأولى من الأسلحة والمعدات العسكرية تحت إشراف جنود روس في منطقة النزاع في جنوب القوقاز. وأعلنت الوزارة انتهاك وقف إطلاق النار مرتين حتى الآن لكن دون إصابات. وتوجد منطقة ناغورنو قرة باخ في أذربيجان، ولكن تسكنها أغلبية أرمنية وكانت منذ فترة طويلة بؤرة قتال بين الجمهوريتين السوفييتيتين السابقتين.
وأطلق الجيش الأذري يوم الثلاثاء الماضي عملية لاستعادة المنطقة، أعقبها في اليوم الموالي استسلام الأرمن. ويتهم العديد من الأرمن حاميتهم التقليدية، روسيا، وجنودها المتمركزين على الأرض، بالتخلي عنهم. وزعمت مصادر أرمنية سقوط أكثر من 200 قتيل في القتال الخاطف، وإصابة أكثر من 400 آخرين. ويخشى عشرات الآلاف من المدنيين الأرمن في المنطقة الآن، طردهم أو اضطهادهم من قبل السلطات الأذرية الجديدة.
MENAFN22092023000151011027ID1107124536
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.