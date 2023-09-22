Saturday, 23 September 2023 06:06 GMT

الانفصاليون الأرمن في قرة باخ يسلمون أسلحتهم

9/22/2023 9:23:53 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بدأ المقاتلون الأرمن في ناغورنو قرة باخ تسليم أسلحتهم بعد هزيمتهم السريعة هذا الأسبوع على أيدي القوات الأذرية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الأربعاء، سُلمت الدفعة الأولى من الأسلحة والمعدات العسكرية تحت إشراف جنود روس في منطقة النزاع في جنوب القوقاز. وأعلنت الوزارة انتهاك وقف إطلاق النار مرتين حتى الآن لكن دون إصابات. وتوجد منطقة ناغورنو قرة باخ في أذربيجان، ولكن تسكنها أغلبية أرمنية وكانت منذ فترة طويلة بؤرة قتال بين الجمهوريتين السوفييتيتين السابقتين.

وأطلق الجيش الأذري يوم الثلاثاء الماضي عملية لاستعادة المنطقة، أعقبها في اليوم الموالي استسلام الأرمن. ويتهم العديد من الأرمن حاميتهم التقليدية، روسيا، وجنودها المتمركزين على الأرض، بالتخلي عنهم. وزعمت مصادر أرمنية سقوط أكثر من 200 قتيل في القتال الخاطف، وإصابة أكثر من 400 آخرين. ويخشى عشرات الآلاف من المدنيين الأرمن في المنطقة الآن، طردهم أو اضطهادهم من قبل السلطات الأذرية الجديدة.

MENAFN22092023000151011027ID1107124536

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث