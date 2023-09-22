الانفصاليون الأرمن في قرة باخ يسلمون أسلحتهم

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الأربعاء، سُلمت الدفعة الأولى من الأسلحة والمعدات العسكرية تحت إشراف جنود روس في منطقة النزاع في جنوب القوقاز. وأعلنت الوزارة انتهاك وقف إطلاق النار مرتين حتى الآن لكن دون إصابات. وتوجد منطقة ناغورنو قرة باخ في أذربيجان، ولكن تسكنها أغلبية أرمنية وكانت منذ فترة طويلة بؤرة قتال بين الجمهوريتين السوفييتيتين السابقتين.



وأطلق الجيش الأذري يوم الثلاثاء الماضي عملية لاستعادة المنطقة، أعقبها في اليوم الموالي استسلام الأرمن. ويتهم العديد من الأرمن حاميتهم التقليدية، روسيا، وجنودها المتمركزين على الأرض، بالتخلي عنهم. وزعمت مصادر أرمنية سقوط أكثر من 200 قتيل في القتال الخاطف، وإصابة أكثر من 400 آخرين. ويخشى عشرات الآلاف من المدنيين الأرمن في المنطقة الآن، طردهم أو اضطهادهم من قبل السلطات الأذرية الجديدة.

