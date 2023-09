ليوناردو دي كابريو ينتقد ماضي هوليوود

وأعرب ليوناردو دي كابريو، عن تقديرهم للطريقة التي يصور بها الفيلم الحقبة المعروفة باسم عهد الإرهاب بين أعضاء قبيلة أوسيدج، وهم السكان الأمريكيين الأصليين، والفيلم من إخراج المخرج المبدع مارتن سكورسيزي.

وأضاف: هوليوود لها تاريخ طويل وماضٍ متقلب في تصويرها للأمريكيين الأصليين، ونحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للتركيز على الصورة الحقيقة للسكان الأصليين، وكلما أمكن سرد هذه القصص مثل فيلم Killers of the Flower Moon بطريقة صادقة، كلما زادت عملية تغيير المعتقدات الخاطئة عن السكان الأمريكيين الأصليين.

الفيلم مستوحى من كتاب ديفيد جران Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI، وهو الكتاب الأكثر مبيعًا لعام 2017، ويحكي القصة الحقيقية لإرنست بوركهارت ومولي كايل في الفترة المعروفة باسم عهد الإرهاب.

قصة فيلم Killers of the Flower Moon

وتدور أحداث فيلم Killers of the Flower Moon حول، زوجين ينتقلوا من بوركهارت إلى أوكلاهوما في العشرينيات من القرن الماضي على أمل تحقيق الثراء في طفرة النفط في منطقة قبيلة أوسيدج، أحد قبائل الهنود الحمر.

وفي ذلك الوقت، كان السكان الأمريكيون الأصليون الذين يعيشون في محمية أوسيدج أثرياء بشكل مستقل إلى حد كبير بفضل النفط الموجود على أراضيهم، لكن ذلك الازدهار انتهى عندما نظم السكان البيض سلسلة من عمليات القتل التي استهدفت شعب قبيلة أوسيدج سكان الأمريكيين الأصليين.