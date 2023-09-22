ليوناردو دي كابريو ينتقد ماضي هوليوود

وأعرب ليوناردو دي كابريو، عن تقديرهم للطريقة التي يصور بها الفيلم الحقبة المعروفة باسم عهد الإرهاب بين أعضاء قبيلة أوسيدج، وهم السكان الأمريكيين الأصليين، والفيلم من إخراج المخرج المبدع مارتن سكورسيزي.

وأضاف: هوليوود لها تاريخ طويل وماضٍ متقلب في تصويرها للأمريكيين الأصليين، ونحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للتركيز على الصورة الحقيقة للسكان الأصليين، وكلما أمكن سرد هذه القصص مثل فيلم Killers of the Flower Moon بطريقة صادقة، كلما زادت عملية تغيير المعتقدات الخاطئة عن السكان الأمريكيين الأصليين.

الفيلم مستوحى من كتاب ديفيد جران Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI، وهو الكتاب الأكثر مبيعًا لعام 2017، ويحكي القصة الحقيقية لإرنست بوركهارت ومولي كايل في الفترة المعروفة باسم عهد الإرهاب.

قصة فيلم Killers of the Flower Moon

وتدور أحداث فيلم Killers of the Flower Moon حول، زوجين ينتقلوا من بوركهارت إلى أوكلاهوما في العشرينيات من القرن الماضي على أمل تحقيق الثراء في طفرة النفط في منطقة قبيلة أوسيدج، أحد قبائل الهنود الحمر.

وفي ذلك الوقت، كان السكان الأمريكيون الأصليون الذين يعيشون في محمية أوسيدج أثرياء بشكل مستقل إلى حد كبير بفضل النفط الموجود على أراضيهم، لكن ذلك الازدهار انتهى عندما نظم السكان البيض سلسلة من عمليات القتل التي استهدفت شعب قبيلة أوسيدج سكان الأمريكيين الأصليين.