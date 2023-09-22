تنفيذية الكرة تعقد اجتماعا لبحث أزمة الأندية اليوم

وسيتم خلال الاجتماع طرح الأفكار والاقتراحات التي يمكن أن تساهم في أنهى اكبر أزمة بين الأندية والاتحاد في تاريخ الكرة الأردنية.





ويسعى الاتحاد لانهاء الازمة من خلال الإجتماع مع اللجنة الثلاثية المكلفة من الاندية وتضم المهندس

نضال الحديد رئيس النادي الفيصلي، وبشار الحوامدة رئيس نادي الوحدات،ونائب رئيس نادي الجليل سعيد العجاوي، وربما يكون الاجتماع بحضور كافة رؤساء الاندية.بحسب الغد.

ونفذت الأندية الأردنية المحترفة، قرارها بتعليق المشاركة في منافسات الأسبوع السادس من

دوري المحترفين، احتجاجا على عدم استجابة اتحاد كرة القدم لمطالبها.

وكان الاندية قد طالبت خلال اجتماعها الاخير لرؤساء الأندية والتي عقده في مقر نادي الوحدات رسميا من اتحاد الكرة دعم الفرق قبل انطلاق الموسم، بدفع 200 ألف دينار لكل ناد مشارك في الدوري، حيث لم ينجح الاتحاد في تأمين شركة راعية للدوري حتى الآن، وسط صعوبات مالية تعصف بالاندية.

و التزمت أندية الرمثا وسحاب والحسن والحسين اربد والعقبة ومغير السرحان و الجليل والفيصلي والاهلي بعدم خوض مباريات الأسبوع.



فيما أعلنت أندية السلط والوحدات ومعان وشباب الأردن التزامها بقرار التعليق وعدم خوض مباراتي اليوم، على الرغم من كتاب اتحاد الكرة المرسل للأندية ، ومضمونه بأنه سيضطر لتطبيق التعليمات وفق الأنظمة والقوانين حال تعليق المشاركة.

