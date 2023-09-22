تنفيذية الكرة تعقد اجتماعا لبحث أزمة الأندية اليوم

تنفيذية الكرة تعقد اجتماعا لبحث أزمة الأندية اليوم
التاريخ
9/22/2023 7:27:02 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
تعقد اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة عند الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، اجتماعا مطولا، لبحث حلا لمشكلة تعليق أندية المحترفين المشاركة في دوري المحترفين.
وسيتم خلال الاجتماع طرح الأفكار والاقتراحات التي يمكن أن تساهم في أنهى اكبر أزمة بين الأندية والاتحاد في تاريخ الكرة الأردنية.
ويسعى الاتحاد لانهاء الازمة من خلال الإجتماع مع اللجنة الثلاثية المكلفة من الاندية وتضم المهندس
نضال الحديد رئيس النادي الفيصلي، وبشار الحوامدة رئيس نادي الوحدات،ونائب رئيس نادي الجليل سعيد العجاوي، وربما يكون الاجتماع بحضور كافة رؤساء الاندية.بحسب الغد.
ونفذت الأندية الأردنية المحترفة، قرارها بتعليق المشاركة في منافسات الأسبوع السادس من
دوري المحترفين، احتجاجا على عدم استجابة اتحاد كرة القدم لمطالبها.
وكان الاندية قد طالبت خلال اجتماعها الاخير لرؤساء الأندية والتي عقده في مقر نادي الوحدات رسميا من اتحاد الكرة دعم الفرق قبل انطلاق الموسم، بدفع 200 ألف دينار لكل ناد مشارك في الدوري، حيث لم ينجح الاتحاد في تأمين شركة راعية للدوري حتى الآن، وسط صعوبات مالية تعصف بالاندية.
و التزمت أندية الرمثا وسحاب والحسن والحسين اربد والعقبة ومغير السرحان و الجليل والفيصلي والاهلي بعدم خوض مباريات الأسبوع.
فيما أعلنت أندية السلط والوحدات ومعان وشباب الأردن التزامها بقرار التعليق وعدم خوض مباراتي اليوم، على الرغم من كتاب اتحاد الكرة المرسل للأندية ، ومضمونه بأنه سيضطر لتطبيق التعليمات وفق الأنظمة والقوانين حال تعليق المشاركة.
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