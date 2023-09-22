مقذوفات الجماهير تُسقط نجم النصر السعودي أرضاً

مقذوفات الجماهير تُسقط نجم النصر السعودي أرضاً
التاريخ
9/22/2023 7:27:02 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ألقت جماهير نادي أهلي جدة بعض المقذوفات على أرض الملعب خلال مواجهة فريقهم مع نادي النصر مساء الجمعة في العاصمة الرياض، ضمن قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
تعرض لاعب نادي النصر، أندرسون تاليسكا، للإصابة بإحدى هذه المقذوفات وسقط على الأرض.
حدث ذلك أثناء احتفال اللاعبين البرازيليين وزملائهم بتسجيل زميلهم كريستيانو رونالدو الهدف الرابع لفريق النصر في مرمى أهلي جدة، وذلك في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.
تلقى تاليسكا العلاج من الجهاز الطبي لنادي النصر ومن ثم استمر في المباراة بشكل طبيعي.
انتهت المباراة بفوز مثير لصالح نادي النصر بنتيجة 4-3 على ضيفه أهلي جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.
سجل لنادي النصر كريستيانو رونالدو هدفين في الدقائق الرابعة والثانية والخمسين، وأندرسون تاليسكا هدفين في الدقائق السابعة عشرة والخمسة والأربعين بعد الشوط الأول. أما لأهلي جدة، فقد سجل فرانك كيسي هدفًا في الدقيقة الثلاثين، وسجل رياض محرز هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة الخمسين، وسجل فراس البريكان هدفًا في الدقيقة الثمانية والثمانين.
بهذا الانتصار، رفع نادي النصر رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، فيما تراجع نادي أهلي جدة إلى المركز السادس بنفس عدد النقاط.
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