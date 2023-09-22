مقذوفات الجماهير تُسقط نجم النصر السعودي أرضاً

تعرض لاعب نادي النصر، أندرسون تاليسكا، للإصابة بإحدى هذه المقذوفات وسقط على الأرض.

حدث ذلك أثناء احتفال اللاعبين البرازيليين وزملائهم بتسجيل زميلهم كريستيانو رونالدو الهدف الرابع لفريق النصر في مرمى أهلي جدة، وذلك في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

تلقى تاليسكا العلاج من الجهاز الطبي لنادي النصر ومن ثم استمر في المباراة بشكل طبيعي.

انتهت المباراة بفوز مثير لصالح نادي النصر بنتيجة 4-3 على ضيفه أهلي جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

سجل لنادي النصر كريستيانو رونالدو هدفين في الدقائق الرابعة والثانية والخمسين، وأندرسون تاليسكا هدفين في الدقائق السابعة عشرة والخمسة والأربعين بعد الشوط الأول. أما لأهلي جدة، فقد سجل فرانك كيسي هدفًا في الدقيقة الثلاثين، وسجل رياض محرز هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة الخمسين، وسجل فراس البريكان هدفًا في الدقيقة الثمانية والثمانين.

بهذا الانتصار، رفع نادي النصر رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، فيما تراجع نادي أهلي جدة إلى المركز السادس بنفس عدد النقاط.