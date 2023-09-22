إذاعة وتلفزيون البحرين يتوشحان بالأخضر احتفالا باليوم الوطني السعودي

وأكد‭ ‬السيد‭ ‬يونس‭ ‬سلمان،‭ ‬مدير‭ ‬إذاعة‭ ‬البحرين،‭ ‬تخصيص‭ ‬كامل‭ ‬إمكانيات‭ ‬الإذاعة‭ ‬للاحتفاء‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي،‭ ‬إذ‭ ‬تشارك‭ ‬إذاعة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬إذاعة‭ ‬الرياض‭ ‬وباقي‭ ‬إذاعات‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬مشترك،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بث‭ ‬مشترك‭ ‬آخر‭ ‬مع‭ ‬إذاعة‭ ‬‮«‬الرياض‮»‬‭ ‬لمدة‭ ‬ربع‭ ‬ساعة‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬14‭ ‬فاصلا‭ ‬قصيرا‭ ‬و6‭ ‬تقارير‭ ‬خاصة،‭ ‬تتعلق‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية،‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المملكتين،‭ ‬والدور‭ ‬الريادي‭ ‬للمرأة‭ ‬السعودية،‭ ‬ونمو‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬والترفيه،‭ ‬ونيوم،‭ ‬والقطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأوضح‭ ‬مدير‭ ‬الاذاعة‭ ‬أن‭ ‬باقة‭ ‬البرامج‭ ‬المتنوعة‭ ‬احتفاء‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العزيزة،‭ ‬تبدأ‭ ‬بحلقة‭ ‬خاصة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬هي‭ ‬لنا‭ ‬دار‮»‬،‭ ‬ويمتد‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬حوارية‭ ‬وحلقات‭ ‬خاصة‭ ‬تعرض‭ ‬وتناقش‭ ‬الإنجازات‭ ‬السعودية‭ ‬ودور‭ ‬المرأة‭ ‬كشريك‭ ‬في‭ ‬النهضة‭ ‬الوطنية‭ ‬مع‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬التنموي‭ ‬الشامل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬فواصل‭ ‬شعرية‭ ‬وغنائية‭ ‬وكلمات‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بث‭ ‬الأغاني‭ ‬الوطنية‭ ‬السعودية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬إذاعة‭ ‬البحرين‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬المختلفة‭ ‬عبر‭ ‬إذاعاتها‭ ‬المختلفة،‭ ‬وهي‭ ‬إذاعة‭ ‬البرنامج‭ ‬العام‭ ‬والإذاعة‭ ‬الشبابية‭ ‬و«بحرين‭ ‬اف‭ ‬ام‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬مدير‭ ‬الإذاعة‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬طاقم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬المختصين‭ ‬والشخصيات‭ ‬الرسمية‭ ‬مع‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لجمهور‭ ‬الإذاعة‭ ‬أيضا‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬مشاعرهم‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فقرات‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬البرامج،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ (‬القلوب‭ ‬مجتمعة‭)‬،‭ ‬فالعلاقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشقيقتها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬هي‭ ‬علاقة‭ ‬تاريخية‭ ‬ممتدة،‭ ‬يعكسها‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬بروابط‭ ‬قرابة‭ ‬وامتداد‭ ‬بين‭ ‬الأسر‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

من‭ ‬جانبه؛‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬قيس‭ ‬حسن‭ ‬الدوسري‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التلفزيون‭ ‬إن‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬اعتمد‭ ‬وضع‭ ‬شعار‭ ‬ثابت‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬حوى‭ ‬علم‭ ‬المملكتين‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬دائما‭ ‬معاً‭)‬،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬برامجية‭ ‬متكاملة‭ ‬لتقديم‭ ‬ثلاث‭ ‬فترات‭ ‬من‭ ‬البث‭ ‬المباشر،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تبث‭ ‬بين‭ ‬الفترات،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬تجهيز‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاستوديوهات‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إرسال‭ ‬وفد‭ ‬إعلامي‭ ‬لإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬واستضافة‭ ‬الضيوف‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭ ‬احتفاء‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين‭.‬