إذاعة وتلفزيون البحرين يتوشحان بالأخضر احتفالا باليوم الوطني السعودي

إذاعة وتلفزيون البحرين يتوشحان بالأخضر احتفالا باليوم الوطني السعودي
التاريخ
9/22/2023 7:20:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين؛ تبث إذاعة وتلفزيون مملكة البحرين باقة متنوعة من البرامج التلفزيونية والإخبارية، حيث تم إعداد خطة شاملة تضمنت العديد من البرامج المتخصصة احتفاء بهذه المناسبة، إضافة إلى بث مشترك مع التلفزيون السعودي وإذاعات دول الخليج، تعبيرا عن اعتزاز مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وجميع أبنائها بمشاركة الاشقاء في السعودية الاحتفال باليوم الوطني، تقديرًا لقيمتها التاريخية ووفاءً لدورها المحوري في المنطقة.
وأكد السيد يونس سلمان، مدير إذاعة البحرين، تخصيص كامل إمكانيات الإذاعة للاحتفاء باليوم الوطني السعودي، إذ تشارك إذاعة البحرين مع إذاعة الرياض وباقي إذاعات دول الخليج الاحتفاء بهذه المناسبة عبر برنامج مشترك، إضافة إلى بث مشترك آخر مع إذاعة «الرياض» لمدة ربع ساعة.
وأضاف أنه تم تسجيل 14 فاصلا قصيرا و6 تقارير خاصة، تتعلق بالعلاقات التاريخية بين البحرين والسعودية، والتعاون المشترك بين المملكتين، والدور الريادي للمرأة السعودية، ونمو قطاع السياحة والترفيه، ونيوم، والقطاع الرياضي في المملكة الشقيقة.
وأوضح مدير الاذاعة أن باقة البرامج المتنوعة احتفاء بهذه المناسبة العزيزة، تبدأ بحلقة خاصة بعنوان «هي لنا دار»، ويمتد إلى برامج حوارية وحلقات خاصة تعرض وتناقش الإنجازات السعودية ودور المرأة كشريك في النهضة الوطنية مع تسليط الضوء على التطور التنموي الشامل في جميع المجالات، إضافة إلى فواصل شعرية وغنائية وكلمات القادة في مملكة البحرين، إلى جانب بث الأغاني الوطنية السعودية، مؤكدا أن إذاعة البحرين تعمل على تقديم باقة من البرامج المختلفة عبر إذاعاتها المختلفة، وهي إذاعة البرنامج العام والإذاعة الشبابية و«بحرين اف ام».
ولفت مدير الإذاعة إلى حرص طاقم العمل على استضافة المختصين والشخصيات الرسمية مع إتاحة الفرصة لجمهور الإذاعة أيضا للتعبير عن مشاعرهم بهذه المناسبة من خلال فقرات خاصة في البرامج، تحت شعار (القلوب مجتمعة)، فالعلاقة التي تجمع مملكة البحرين بشقيقتها المملكة العربية السعودية هي علاقة تاريخية ممتدة، يعكسها أهل البحرين بروابط قرابة وامتداد بين الأسر في البلدين الشقيقين.
من جانبه؛ قال السيد قيس حسن الدوسري مدير إدارة التلفزيون إن تلفزيون البحرين اعتمد وضع شعار ثابت بهذه المناسبة حوى علم المملكتين تحت عنوان (دائما معاً)، وأشار إلى وضع خطة برامجية متكاملة لتقديم ثلاث فترات من البث المباشر، إضافة إلى تقديم مجموعة من الفقرات والبرامج التي تبث بين الفترات، لافتا إلى تجهيز عدد من الاستوديوهات بهذه المناسبة، إلى جانب إرسال وفد إعلامي لإعداد التقارير واستضافة الضيوف من العاصمة السعودية الرياض احتفاء بهذه المناسبة المهمة التي تجمع المملكتين الشقيقتين. كلمات دالة
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