Saturday, 23 September 2023 06:05 GMT

إذاعة وتلفزيون البحرين يتوشحان بالأخضر احتفالا باليوم الوطني السعودي

9/22/2023 7:20:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬الثالث‭ ‬والتسعين؛‭ ‬تبث‭ ‬إذاعة‭ ‬وتلفزيون‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باقة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التلفزيونية‭ ‬والإخبارية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬خطة‭ ‬شاملة‭ ‬تضمنت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬المتخصصة‭ ‬احتفاء‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بث‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬التلفزيون‭ ‬السعودي‭ ‬وإذاعات‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬تعبيرا‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المفدى،‭ ‬وجميع‭ ‬أبنائها‭ ‬بمشاركة‭ ‬الاشقاء‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني،‭ ‬تقديرًا‭ ‬لقيمتها‭ ‬التاريخية‭ ‬ووفاءً‭ ‬لدورها‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأكد‭ ‬السيد‭ ‬يونس‭ ‬سلمان،‭ ‬مدير‭ ‬إذاعة‭ ‬البحرين،‭ ‬تخصيص‭ ‬كامل‭ ‬إمكانيات‭ ‬الإذاعة‭ ‬للاحتفاء‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي،‭ ‬إذ‭ ‬تشارك‭ ‬إذاعة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬إذاعة‭ ‬الرياض‭ ‬وباقي‭ ‬إذاعات‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬مشترك،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بث‭ ‬مشترك‭ ‬آخر‭ ‬مع‭ ‬إذاعة‭ ‬‮«‬الرياض‮»‬‭ ‬لمدة‭ ‬ربع‭ ‬ساعة‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬14‭ ‬فاصلا‭ ‬قصيرا‭ ‬و6‭ ‬تقارير‭ ‬خاصة،‭ ‬تتعلق‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية،‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المملكتين،‭ ‬والدور‭ ‬الريادي‭ ‬للمرأة‭ ‬السعودية،‭ ‬ونمو‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬والترفيه،‭ ‬ونيوم،‭ ‬والقطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأوضح‭ ‬مدير‭ ‬الاذاعة‭ ‬أن‭ ‬باقة‭ ‬البرامج‭ ‬المتنوعة‭ ‬احتفاء‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العزيزة،‭ ‬تبدأ‭ ‬بحلقة‭ ‬خاصة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬هي‭ ‬لنا‭ ‬دار‮»‬،‭ ‬ويمتد‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬حوارية‭ ‬وحلقات‭ ‬خاصة‭ ‬تعرض‭ ‬وتناقش‭ ‬الإنجازات‭ ‬السعودية‭ ‬ودور‭ ‬المرأة‭ ‬كشريك‭ ‬في‭ ‬النهضة‭ ‬الوطنية‭ ‬مع‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬التنموي‭ ‬الشامل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬فواصل‭ ‬شعرية‭ ‬وغنائية‭ ‬وكلمات‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بث‭ ‬الأغاني‭ ‬الوطنية‭ ‬السعودية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬إذاعة‭ ‬البحرين‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬المختلفة‭ ‬عبر‭ ‬إذاعاتها‭ ‬المختلفة،‭ ‬وهي‭ ‬إذاعة‭ ‬البرنامج‭ ‬العام‭ ‬والإذاعة‭ ‬الشبابية‭ ‬و«بحرين‭ ‬اف‭ ‬ام‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬مدير‭ ‬الإذاعة‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬طاقم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬المختصين‭ ‬والشخصيات‭ ‬الرسمية‭ ‬مع‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لجمهور‭ ‬الإذاعة‭ ‬أيضا‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬مشاعرهم‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فقرات‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬البرامج،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ (‬القلوب‭ ‬مجتمعة‭)‬،‭ ‬فالعلاقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشقيقتها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬هي‭ ‬علاقة‭ ‬تاريخية‭ ‬ممتدة،‭ ‬يعكسها‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬بروابط‭ ‬قرابة‭ ‬وامتداد‭ ‬بين‭ ‬الأسر‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

من‭ ‬جانبه؛‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬قيس‭ ‬حسن‭ ‬الدوسري‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التلفزيون‭ ‬إن‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬اعتمد‭ ‬وضع‭ ‬شعار‭ ‬ثابت‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬حوى‭ ‬علم‭ ‬المملكتين‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬دائما‭ ‬معاً‭)‬،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬برامجية‭ ‬متكاملة‭ ‬لتقديم‭ ‬ثلاث‭ ‬فترات‭ ‬من‭ ‬البث‭ ‬المباشر،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تبث‭ ‬بين‭ ‬الفترات،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬تجهيز‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاستوديوهات‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إرسال‭ ‬وفد‭ ‬إعلامي‭ ‬لإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬واستضافة‭ ‬الضيوف‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭ ‬احتفاء‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين‭.‬

كلمات دالة

MENAFN22092023000055011008ID1107124455

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث