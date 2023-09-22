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مستشار الخارجية الأمريكية: نحرص على توسيع آفاق التعـاون والحـوار والتكامــل الاستراتيجــي مع البحريـن

9/22/2023 7:20:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية،‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬مع‭ ‬ديريك‭ ‬شوليت‭ ‬مستشار‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬لزيارة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميـر‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لواشنطن،‭ ‬وتوقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار،‭ ‬بما‭ ‬يرتقي‭ ‬بعلاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬للمنطقة،‭ ‬وترسيخ‭ ‬السلام،‭ ‬والرخاء‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬ديريك‭ ‬شوليت‭ ‬حرص‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬والحوار‭ ‬والتكامل‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مثمنًا‭ ‬دورها‭ ‬المحوري‭ ‬كشريك‭ ‬أمني‭ ‬وحليف‭ ‬رئيس‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الناتو،‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬دعائم‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والثقافات‭.‬

كما‭ ‬اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬مع‭ ‬السفير‭ ‬دانيال‭ ‬شابيرو‭ ‬مستشار‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬للتكامل‭ ‬الإقليمي،‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬مسار‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الثنائية‭ ‬الوطيدة‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بحث‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام،‭ ‬ودعم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬السفير‭ ‬دانيال‭ ‬شابيرو‭ ‬بإسهامات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كشريك‭ ‬دولي‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين،‭ ‬وترسيخ‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬ودعم‭ ‬التكامل‭ ‬الإقليمي‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬شعوب‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والعالم‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬ترأس‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبداللّه‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬لمنتدى‭ ‬النقب،‭ ‬والذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬والمملكة‭ ‬المغربية،‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ودولة‭ ‬إسرائيل‭. ‬وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬النقب،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والتعايش‭ ‬والرخاء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والعالم،‭ ‬منوهًا‭ ‬باعتزاز‭ ‬المملكة‭ ‬برئاسة‭ ‬مجموعتي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مكتسبات‭ ‬التكامل‭ ‬الإقليمي،‭ ‬تفعيلًا‭ ‬لاتفاق‭ ‬المبادئ‭ ‬الإبراهيمية‭ ‬ومخرجات‭ ‬قمة‭ ‬النقب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬منطقة‭ ‬آمنة‭ ‬ومزدهرة‭.‬

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