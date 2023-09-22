مستشار الخارجية الأمريكية: نحرص على توسيع آفاق التعـاون والحـوار والتكامــل الاستراتيجــي مع البحريـن

مستشار الخارجية الأمريكية: نحرص على توسيع آفاق التعـاون والحـوار والتكامــل الاستراتيجــي مع البحريـن
التاريخ
9/22/2023 7:20:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، في نيويورك، مع ديريك شوليت مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال الاجتماع، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية حرص مملكة البحرين على توطيد أواصر الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء النتائج الإيجابية لزيارة صاحب السمو الملكي الأميـر سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لواشنطن، وتوقيع الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، بما يرتقي بعلاقات التعاون والصداقة التاريخية بين البلدين، ويسهم في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للمنطقة، وترسيخ السلام، والرخاء الإقليمي والعالمي.
من جانبه، أكد ديريك شوليت حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون والحوار والتكامل الاستراتيجي مع مملكة البحرين في مختلف المجالات، مثمنًا دورها المحوري كشريك أمني وحليف رئيس من خارج الناتو، وإسهاماتها في إرساء دعائم التعايش السلمي بين الأديان والثقافات.
كما اجتمع الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية مع السفير دانيال شابيرو مستشار وزارة الخارجية الأمريكية للتكامل الإقليمي، وتم خلال الاجتماع استعراض مسار علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية الثنائية الوطيدة وسبل تعزيزها في ضوء الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، هذا إلى جانب بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار حرص البلدين على ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام، ودعم أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أشاد السفير دانيال شابيرو بإسهامات مملكة البحرين كشريك دولي فاعل في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وترسيخ التسامح والتعايش السلمي، ودعم التكامل الإقليمي بما يعود بالخير والنماء على شعوب منطقة الشرق الأوسط والعالم.
هذا وقد ترأس الدكتور الشيخ عبداللّه بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وفد مملكة البحرين في اجتماع اللجنة التنسيقية لمنتدى النقب، والذي عُقد في مدينة نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور عدد من كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة إسرائيل. وخلال الاجتماع، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء في منتدى النقب، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام والتعايش والرخاء في منطقة الشرق الأوسط والعالم، منوهًا باعتزاز المملكة برئاسة مجموعتي الرعاية الصحية والأمن الإقليمي بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحرصها على تعزيز مكتسبات التكامل الإقليمي، تفعيلًا لاتفاق المبادئ الإبراهيمية ومخرجات قمة النقب من أجل منطقة آمنة ومزدهرة. كلمات دالة
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