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وزارة الـتربية تـحتفـي باليـوم الوطنـي السعـودي

9/22/2023 7:20:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظّمت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬احتفالاً‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬الثالث‭ ‬والتسعين‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬نوال‭ ‬إبراهيم‭ ‬الخاطر‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للسياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬والأداء،‭ ‬وسهى‭ ‬صالح‭ ‬حمادة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المدارس،‭ ‬والأستاذة‭ ‬ألاء‭ ‬عيسى‭ ‬القحطاني‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬الإشراف‭ ‬التربوي،‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬والمشرفين‭ ‬التربويين‭ ‬الموفدين‭ ‬من‭ ‬البعثة‭ ‬التعليمية‭ ‬السعودية‭.‬

وقد‭ ‬ألقت‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬الإشراف‭ ‬التربوي‭ ‬كلمة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬هنأت‭ ‬فيها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬قيادةً‭ ‬وشعباً،‭ ‬متمنية‭ ‬لبلد‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬دوام‭ ‬الأمن‭ ‬والرخاء‭ ‬والازدهار‭ ‬والعزة،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين‭. ‬

وبعدها‭ ‬ألقى‭ ‬جابر‭ ‬عبدالله‭ ‬الشهري‭ ‬كلمة‭ ‬الموفدين‭ ‬من‭ ‬البعثة‭ ‬التعليمية‭ ‬السعودية‭ ‬عبر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادته‭ ‬بهذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬قوة‭ ‬العلاقة‭ ‬والروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ،‭ ‬وتميزها‭ ‬برؤى‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬المجال‭ ‬التعليمي،‭ ‬متمنياً‭ ‬دوام‭ ‬الود‭ ‬والمحبة‭ ‬بين‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭ ‬وشعبيهما‭. ‬

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