وزارة الـتربية تـحتفـي باليـوم الوطنـي السعـودي
التاريخ
9/22/2023 7:20:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظّمت وزارة التربية والتعليم احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بحضور نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء، وسهى صالح حمادة المدير العام لشؤون المدارس، والأستاذة ألاء عيسى القحطاني رئيس مركز الإشراف التربوي، وأعضاء اللجنة الفنية والمشرفين التربويين الموفدين من البعثة التعليمية السعودية.
وقد ألقت رئيس مركز الإشراف التربوي كلمة بهذه المناسبة هنأت فيها المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، متمنية لبلد الحرمين الشريفين دوام الأمن والرخاء والازدهار والعزة، مشيدةً بعمق العلاقات الأخوية بين المملكتين الشقيقتين.
وبعدها ألقى جابر عبدالله الشهري كلمة الموفدين من البعثة التعليمية السعودية عبر فيها عن بالغ سعادته بهذا الاحتفال الذي يؤكد قوة العلاقة والروابط الأخوية التي تجمع البلدين عبر التاريخ، وتميزها برؤى مشتركة في مختلف المجالات، لا سيما المجال التعليمي، متمنياً دوام الود والمحبة بين قيادتي البلدين وشعبيهما. كلمات دالة
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