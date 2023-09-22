وزارة الـتربية تـحتفـي باليـوم الوطنـي السعـودي

وقد‭ ‬ألقت‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬الإشراف‭ ‬التربوي‭ ‬كلمة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬هنأت‭ ‬فيها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬قيادةً‭ ‬وشعباً،‭ ‬متمنية‭ ‬لبلد‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬دوام‭ ‬الأمن‭ ‬والرخاء‭ ‬والازدهار‭ ‬والعزة،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين‭. ‬

وبعدها‭ ‬ألقى‭ ‬جابر‭ ‬عبدالله‭ ‬الشهري‭ ‬كلمة‭ ‬الموفدين‭ ‬من‭ ‬البعثة‭ ‬التعليمية‭ ‬السعودية‭ ‬عبر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادته‭ ‬بهذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬قوة‭ ‬العلاقة‭ ‬والروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ،‭ ‬وتميزها‭ ‬برؤى‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬المجال‭ ‬التعليمي،‭ ‬متمنياً‭ ‬دوام‭ ‬الود‭ ‬والمحبة‭ ‬بين‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭ ‬وشعبيهما‭. ‬