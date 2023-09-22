انفصاليو ناجورنو كاراباخ يعلنون التفاوض مع أذربيجان على سحب قواتهم

باكو‭ ‬ – ‭ ‬يريفان‭ ‬ – ‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أعلن‭ ‬انفصاليو‭ ‬إقليم‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أنهم‭ ‬يتفاوضون‭ ‬مع‭ ‬أذربيجان‭ ‬على‭ ‬سحب‭ ‬قواتهم‭ ‬من‭ ‬المنطقة،‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬أذربيجانية‭ ‬خاطفة‭. ‬

وقال‭ ‬الانفصاليون‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬المفاوضات‭ ‬جارية‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬برعاية‭ ‬قوة‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬الروسية‭ ‬لتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬وضمان‭ ‬عودة‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬شردهم‭ ‬العدوان‭ ‬العسكري‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬البيان،‭ ‬فإن‭ ‬الطرفين‭ ‬يناقشان‭ ‬‮«‬إجراءات‮»‬‭ ‬دخول‭ ‬وخروج‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬الإقليم‭.

‬وتعهّد‭ ‬الانفصاليون‭ ‬بالتخلّي‭ ‬عن‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬القتال‭. ‬

وشنّ‭ ‬الجيش‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬هجوماً‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬الانفصالية‭ ‬التي‭ ‬تسكنها‭ ‬أغلبية‭ ‬من‭ ‬الأرمن‭ ‬وكانت‭ ‬مسرحاً‭ ‬لحرب‭ ‬عنيفة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬سمحت‭ ‬لباكو‭ ‬باستعادة‭ ‬أجزاء‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬هناك‭.

‬وبعد‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬استسلم‭ ‬الانفصاليون‭ ‬الارمن‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬قوة‭ ‬نيران‭ ‬باكو‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬مساعدة‭ ‬الحكومة‭ ‬الارمينية‭ ‬في‭ ‬يريفان،‭ ‬وبدأت‭ ‬مفاوضات‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬بوساطة‭ ‬موسكو،‭ ‬لإعادة‭ ‬إدماج‭ ‬الأراضي‭ ‬الانفصالية‭ ‬في‭ ‬أذربيجان،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تقطّعت‭ ‬السبل‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭.

‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬مستشار‭ ‬رئاسي‭ ‬في‭ ‬باكو‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬أذربيجان‭ ‬تعتزم‭ ‬إصدار‭ ‬عفو‭ ‬عن‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأرمن‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬الذين‭ ‬يتخلون‭ ‬عن‭ ‬أسلحتهم‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الوحدات‭ ‬العسكرية‭ ‬هناك‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬ستواصل‭ ‬المقاومة‭. ‬

وقال‭ ‬الأرمن‭ ‬العرقيون‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬إنهم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ضمانات‭ ‬أمنية‭ ‬قبل‭ ‬إلقاء‭ ‬أسلحتهم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬أذربيجان‭ ‬أنها‭ ‬أعادت‭ ‬المنطقة‭ ‬الانفصالية‭ ‬تحت‭ ‬سيطرتها‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬استمرت‭ ‬24‭ ‬ساعة‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬أذربيجان‭ ‬إلهام‭ ‬علييف‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنه‭ ‬بفضل‭ ‬قبضته‭ ‬الحديدية‭ ‬باتت‭ ‬فكرة‭ ‬إقامة‭ ‬منطقة‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬العرقية‭ ‬الأرمنية‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الماضي،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬سنحول‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬إلى‭ ‬فردوس‮»‬‭ ‬في‭ ‬أذربيجان‭. ‬وقال‭ ‬حكمت‭ ‬حاجييف‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬للسياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬باكو‭ ‬تعتزم‭ ‬إصدار‭ ‬عفو‭ ‬عن‭ ‬مقاتلي‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬الذين‭ ‬يتخلون‭ ‬عن‭ ‬أسلحتهم‭. ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الأرمن‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬دمجهم‭ ‬في‭ ‬أذربيجان‭.‬

وفي‭ ‬يريفان،‭ ‬تستعد‭ ‬أرمينيا‭ ‬لإجلاء‭ ‬محتمل‭ ‬للأرمن‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ،‭ ‬عقب‭ ‬انتصار‭ ‬أذربيجان‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬أخيرة‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬أرمينيا‭ ‬نيكول‭ ‬باشينيان‭ ‬إنه‭ ‬جرى‭ ‬تجهيز‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬مكان،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬الأرمن‭ ‬في‭ ‬كاراباخ‭ ‬بمنازلهم‭. ‬ولكنه‭ ‬أوضح‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬حكومي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬ممكنا،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع،‭ ‬فسوف‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬على‭ ‬الأجندة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬جميعا‮»‬‭. ‬

‭ ‬وتقع‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬داخل‭ ‬أراضي‭ ‬أذرية‭ ‬بجنوب‭ ‬القوفاز،‭ ‬ولكن‭ ‬أغلب‭ ‬سكانها‭ ‬من‭ ‬العرقية‭ ‬الأرمينية‭. ‬وخرجت‭ ‬أذربيجان‭ ‬منتصرة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬سريعة‭ ‬وفي‭ ‬أعقاب‭ ‬محادثات‭ ‬بشأن‭ ‬دمج‭ ‬الجمهورية‭ ‬غير‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬إلى‭ ‬البنيان‭ ‬الحكومي‭ ‬الأذري،‭ ‬يخشى‭ ‬الأرمن‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬على‭ ‬مستقبلهم‭. ‬

‭ ‬وإقليم‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬معترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬أذربيجان‭ ‬ذات‭ ‬الأغلبية‭ ‬المسلمة،‭ ‬لكن‭ ‬سكانها‭ ‬الأرمن‭ ‬المسيحيين‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬استقلال‭ ‬فعلي‭ ‬منذ‭ ‬انفصالهم‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬التسعينيات‭ ‬مع‭ ‬انهيار‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفيتي‭.‬