Saturday, 23 September 2023 06:05 GMT

انفصاليو ناجورنو كاراباخ يعلنون التفاوض مع أذربيجان على سحب قواتهم

9/22/2023 7:20:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باكو‭ ‬ ‭ ‬يريفان‭ ‬ ‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أعلن‭ ‬انفصاليو‭ ‬إقليم‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أنهم‭ ‬يتفاوضون‭ ‬مع‭ ‬أذربيجان‭ ‬على‭ ‬سحب‭ ‬قواتهم‭ ‬من‭ ‬المنطقة،‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬أذربيجانية‭ ‬خاطفة‭. ‬

وقال‭ ‬الانفصاليون‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬المفاوضات‭ ‬جارية‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬برعاية‭ ‬قوة‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬الروسية‭ ‬لتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬وضمان‭ ‬عودة‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬شردهم‭ ‬العدوان‭ ‬العسكري‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬البيان،‭ ‬فإن‭ ‬الطرفين‭ ‬يناقشان‭ ‬‮«‬إجراءات‮»‬‭ ‬دخول‭ ‬وخروج‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬الإقليم‭.
‬وتعهّد‭ ‬الانفصاليون‭ ‬بالتخلّي‭ ‬عن‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬القتال‭. ‬

وشنّ‭ ‬الجيش‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬هجوماً‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬الانفصالية‭ ‬التي‭ ‬تسكنها‭ ‬أغلبية‭ ‬من‭ ‬الأرمن‭ ‬وكانت‭ ‬مسرحاً‭ ‬لحرب‭ ‬عنيفة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬سمحت‭ ‬لباكو‭ ‬باستعادة‭ ‬أجزاء‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬هناك‭.
‬وبعد‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬استسلم‭ ‬الانفصاليون‭ ‬الارمن‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬قوة‭ ‬نيران‭ ‬باكو‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬مساعدة‭ ‬الحكومة‭ ‬الارمينية‭ ‬في‭ ‬يريفان،‭ ‬وبدأت‭ ‬مفاوضات‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬بوساطة‭ ‬موسكو،‭ ‬لإعادة‭ ‬إدماج‭ ‬الأراضي‭ ‬الانفصالية‭ ‬في‭ ‬أذربيجان،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تقطّعت‭ ‬السبل‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭.
‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬مستشار‭ ‬رئاسي‭ ‬في‭ ‬باكو‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬أذربيجان‭ ‬تعتزم‭ ‬إصدار‭ ‬عفو‭ ‬عن‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأرمن‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬الذين‭ ‬يتخلون‭ ‬عن‭ ‬أسلحتهم‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الوحدات‭ ‬العسكرية‭ ‬هناك‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬ستواصل‭ ‬المقاومة‭. ‬

وقال‭ ‬الأرمن‭ ‬العرقيون‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬إنهم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ضمانات‭ ‬أمنية‭ ‬قبل‭ ‬إلقاء‭ ‬أسلحتهم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬أذربيجان‭ ‬أنها‭ ‬أعادت‭ ‬المنطقة‭ ‬الانفصالية‭ ‬تحت‭ ‬سيطرتها‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬استمرت‭ ‬24‭ ‬ساعة‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬أذربيجان‭ ‬إلهام‭ ‬علييف‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنه‭ ‬بفضل‭ ‬قبضته‭ ‬الحديدية‭ ‬باتت‭ ‬فكرة‭ ‬إقامة‭ ‬منطقة‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬العرقية‭ ‬الأرمنية‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الماضي،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬سنحول‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬إلى‭ ‬فردوس‮»‬‭ ‬في‭ ‬أذربيجان‭. ‬وقال‭ ‬حكمت‭ ‬حاجييف‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬للسياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬باكو‭ ‬تعتزم‭ ‬إصدار‭ ‬عفو‭ ‬عن‭ ‬مقاتلي‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬الذين‭ ‬يتخلون‭ ‬عن‭ ‬أسلحتهم‭. ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الأرمن‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬دمجهم‭ ‬في‭ ‬أذربيجان‭.‬

وفي‭ ‬يريفان،‭ ‬تستعد‭ ‬أرمينيا‭ ‬لإجلاء‭ ‬محتمل‭ ‬للأرمن‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ،‭ ‬عقب‭ ‬انتصار‭ ‬أذربيجان‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬أخيرة‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬أرمينيا‭ ‬نيكول‭ ‬باشينيان‭ ‬إنه‭ ‬جرى‭ ‬تجهيز‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬مكان،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬الأرمن‭ ‬في‭ ‬كاراباخ‭ ‬بمنازلهم‭. ‬ولكنه‭ ‬أوضح‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬حكومي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬ممكنا،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع،‭ ‬فسوف‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬على‭ ‬الأجندة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬جميعا‮»‬‭. ‬

‭ ‬وتقع‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬داخل‭ ‬أراضي‭ ‬أذرية‭ ‬بجنوب‭ ‬القوفاز،‭ ‬ولكن‭ ‬أغلب‭ ‬سكانها‭ ‬من‭ ‬العرقية‭ ‬الأرمينية‭. ‬وخرجت‭ ‬أذربيجان‭ ‬منتصرة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬سريعة‭ ‬وفي‭ ‬أعقاب‭ ‬محادثات‭ ‬بشأن‭ ‬دمج‭ ‬الجمهورية‭ ‬غير‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬إلى‭ ‬البنيان‭ ‬الحكومي‭ ‬الأذري،‭ ‬يخشى‭ ‬الأرمن‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬على‭ ‬مستقبلهم‭. ‬

‭ ‬وإقليم‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬معترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬أذربيجان‭ ‬ذات‭ ‬الأغلبية‭ ‬المسلمة،‭ ‬لكن‭ ‬سكانها‭ ‬الأرمن‭ ‬المسيحيين‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬استقلال‭ ‬فعلي‭ ‬منذ‭ ‬انفصالهم‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬التسعينيات‭ ‬مع‭ ‬انهيار‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفيتي‭.‬

MENAFN22092023000055011008ID1107124451

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث