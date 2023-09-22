مقتل جندي في قصف أوكراني لمقر الأسطول الروسي في البحر الأسود

موسكو،‭ ‬كييف‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬‮«‬ضربة‭ ‬ناجحة‮»‬‭ ‬على‭ ‬المقر‭ ‬العام‭ ‬للأسطول‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬القرم،‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬فقدان‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تحاول‭ ‬أوكرانيا‭ ‬نقل‭ ‬المعركة‭ ‬إلى‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الاستراتيجية‭. ‬

وتؤدي‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬ضمتها‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬ومدينة‭ ‬سيفاستوبول‭ ‬حيث‭ ‬المقر‭ ‬العام‭ ‬للأسطول‭ ‬المستهدف‭ ‬دوراً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬العسكري‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬سواء‭ ‬لناحية‭ ‬تأمين‭ ‬الإمدادات‭ ‬لقوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬ضربات‭ ‬صاروخية‭. ‬

وكتب‭ ‬الحاكم‭ ‬الذي‭ ‬عيّنته‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬سيفاستوبول‭ ‬ميخائيل‭ ‬رازفوجاييف‭ ‬على‭ ‬تليجرام‭ ‬ان‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬شن‭ ‬هجوماً‭ ‬صاروخياً‭ ‬على‭ ‬المقر‭ ‬العام‭ ‬للأسطول‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬تليجرام‭ ‬مقتل‭ ‬جندي‭ ‬جراء‭ ‬الضربة،‭ ‬ثم‭ ‬عادت‭ ‬وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬مفقود‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬إن‭ ‬جنديا‭ ‬لقي‭ ‬حتفه‭ ‬جراء‭ ‬القصف،‭ ‬فيما‭ ‬أسقطت‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬خمسة‭ ‬صواريخ‭ ‬إجمالا‭. ‬

وبعدما‭ ‬التزم‭ ‬الصمت‭ ‬لساعات،‭ ‬أشاد‭ ‬الجيش‭ ‬الاوكراني‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬‮«‬ضربة‭ ‬ناجحة‭ ‬على‭ ‬المقر‭ ‬العام‭ ‬لقيادة‭ ‬الاسطول‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الاسود‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سيفاستوبول‭ ‬المحتلة‭ ‬مؤقتاً‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يُعرف‭ ‬حجم‭ ‬الأضرار‭ ‬بدقة‭ ‬بعد،‭ ‬لكن‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬المبنى‭ ‬التاريخي‭ ‬للمقر‭ ‬العام‭ ‬‮«‬تضرّر‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬حاكم‭ ‬الإقليم‭ ‬الروسي‭ ‬رازفوجاييف‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬النيران‭ ‬تشتعل‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬مكافحة‭ ‬الحريق‮»‬‭ ‬مستمرة‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬أن‭ ‬الضربة‭ ‬تسبّبت‭ ‬أيضاً‭ ‬بتحطّم‭ ‬نوافذ‭ ‬عشرة‭ ‬مبانٍ‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المدينة،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يصب‭ ‬أحد‭ ‬بجروح‮»‬‭. ‬وانتشر‭ ‬الحطام‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مئات‭ ‬الأمتار‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬وقوع‭ ‬الهجوم‭ ‬حيث‭ ‬توجهت‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬عديدة،‭ ‬وفقًا‭ ‬لمراسل‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الروسية‭ ‬تاس‭. ‬وأكد‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬إسقاط‭ ‬خمسة‭ ‬صواريخ‭ ‬فوق‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أعلن‭ ‬أوليج‭ ‬كريوتشكوف‭ ‬وهو‭ ‬مستشار‭ ‬حاكم‭ ‬القرم‭ ‬المعين‭ ‬من‭ ‬موسكو،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬الأوكراني‭ ‬على‭ ‬المقر‭ ‬العام‭ ‬للأسطول‭ ‬الروسي،‭ ‬أن‭ ‬القرم‭ ‬تتعرض‭ ‬لهجوم‭ ‬إلكتروني‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مسبوق‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬مزودي‭ ‬خدمات‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة،‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انقطاع‭ ‬الإنترنت،‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يوضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الهجوم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬مرتبطاً‭ ‬بالقصف‭. ‬

وكثفت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضرباتها‭ ‬على‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬وصواريخ،‭ ‬معلنةً‭ ‬تدمير‭ ‬أنظمة‭ ‬دفاع‭ ‬جوي‭ ‬وحوض‭ ‬لبناء‭ ‬السفن‭ ‬وسفينتين‭ ‬هناك‭. ‬وترغب‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬تعطيل‭ ‬خطوط‭ ‬الامداد‭ ‬الروسية‭ ‬ووضع‭ ‬حد‭ ‬للسيطرة‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭. ‬

وتكشف‭ ‬النجاحات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬عن‭ ‬صعوبات‭ ‬تواجهها‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬الروسية،‭ ‬بينما‭ ‬تحاول‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬الذي‭ ‬تشنه‭ ‬لاستعادة‭ ‬أراضيها‭ ‬إرباك‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مهاجمة‭ ‬خطوط‭ ‬إمداده‭ ‬ومراكز‭ ‬قيادته‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬خط‭ ‬الجبهة‭. ‬

وأعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬تعليق‭ ‬كل‭ ‬عمليات‭ ‬النقل‭ ‬البحري‭ ‬للركاب‭ ‬من‭ ‬سيفاستوبول‭ ‬إلى‭ ‬أجل‭ ‬غير‭ ‬مسمّى،‭ ‬وحتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر،‭ ‬بدون‭ ‬تقديم‭ ‬توضيح‭. ‬ثم‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬أنها‭ ‬أحبطت‭ ‬هجوماً‭ ‬أوكرانياً‭ ‬بتدمير‭ ‬صاروخ‭ ‬موجه‭ ‬وطائرتين‭ ‬مسيّرتين‭ ‬استهدفتا‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭. ‬

‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬أخر،‭ ‬قال‭ ‬الكرملين‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إحراز‭ ‬أي‭ ‬تقدم‭ ‬بشأن‭ ‬قضية‭ ‬الحبوب‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود،‭ ‬وإنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إجراء‭ ‬محادثات‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتين‭ ‬ونظيره‭ ‬التركي‭ ‬أردوجان‭. ‬وفي‭ ‬يوليو،‭ ‬انسحبت‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬توسطت‭ ‬فيه‭ ‬تركيا‭ ‬سمح‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬بتصدير‭ ‬الحبوب‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭. ‬