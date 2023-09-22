Saturday, 23 September 2023 06:05 GMT

ترودو يدعو الهند إلى التعاون في التحقيق حول مقتل زعيم للسيخ في كندا

9/22/2023 7:20:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الأمم‭ ‬المتحدة‭ - ‬الوكالات‭: ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكندي‭ ‬جاستن‭ ‬ترودو‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬السلطات‭ ‬الهندية‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬المتعلق‭ ‬بمقتل‭ ‬زعيم‭ ‬للسيخ‭ ‬في‭ ‬كندا‭. ‬

وبرزت‭ ‬التوترات‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬بعد‭ ‬الإعلان‭ ‬الكندي‭ ‬المفاجئ‭ ‬الذي‭ ‬ألمح‭ ‬إلى‭ ‬تورط‭ ‬نيودلهي‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬المواطن‭ ‬الكندي‭ ‬هارديب‭ ‬سينغ‭ ‬نيجار‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬يونيو‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬ساري‭ ‬التابعة‭ ‬لفانكوفر‭ ‬حيث‭ ‬يقطن‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السيخ‭. ‬

وقال‭ ‬ترودو‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭: ‬‮«‬ندعو‭ ‬الحكومة‭ ‬الهندية‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬معنا‭ ‬بهدف‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬وإتاحة‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬وتحديد‭ ‬المسؤوليات‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬ترودو‭ ‬رفض‭ ‬تقديم‭ ‬الأدلة‭ ‬التي‭ ‬دفعته‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬التلميح‭ ‬إلى‭ ‬تورط‭ ‬نيودلهي‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬هارديب‭ ‬سينغ‭ ‬نيجار‭ ‬خارج‭ ‬معبد‭ ‬لطائفته‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬كندا‭. ‬

وأثارت‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬ترودو‭ ‬أزمة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬

وطردت‭ ‬أوتاوا‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬وصفته‭ ‬بأنه‭ ‬يقود‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الخارجية‭ ‬الهندية‭ ‬في‭ ‬كندا،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬نيودلهي‭ ‬إلى‭ ‬الرد‭ ‬عبر‭ ‬إصدار‭ ‬أمر‭ ‬لدبلوماسي‭ ‬كندي‭ ‬بالمغادرة‭. ‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬نيودلهي‭ ‬توقفها‭ ‬عن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬طلبات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرات‭ ‬في‭ ‬كندا،‭ ‬وألقت‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬بـ«تهديدات‭ ‬أمنية‮»‬‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تعطل‮»‬‭ ‬عمل‭ ‬مسؤوليها‭. ‬

ووصفت‭ ‬الحكومة‭ ‬الهندية‭ ‬الاتهامات‭ ‬الكندية‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬سخيفة‮»‬،‭ ‬نافية‭ ‬ارتكابها‭ ‬‮«‬أي‭ ‬عمل‭ ‬عنف‭ ‬في‭ ‬كندا‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬ترودو‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬حكومته‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬إثارة‭ ‬مشاكل‭ ‬أو‭ ‬التسبب‭ ‬بها‮»‬‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬واضح‭ ‬أن‭ ‬الهند‭ ‬بلد‭ ‬تزداد‭ ‬أهميته‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬معه‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‮»‬‭ ‬وضرورة‭ ‬حماية‭ ‬الكنديين‭. ‬

MENAFN22092023000055011008ID1107124449

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث