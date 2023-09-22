ترودو يدعو الهند إلى التعاون في التحقيق حول مقتل زعيم للسيخ في كندا

الأمم‭ ‬المتحدة‭ - ‬الوكالات‭: ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكندي‭ ‬جاستن‭ ‬ترودو‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬السلطات‭ ‬الهندية‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬المتعلق‭ ‬بمقتل‭ ‬زعيم‭ ‬للسيخ‭ ‬في‭ ‬كندا‭. ‬

وبرزت‭ ‬التوترات‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬بعد‭ ‬الإعلان‭ ‬الكندي‭ ‬المفاجئ‭ ‬الذي‭ ‬ألمح‭ ‬إلى‭ ‬تورط‭ ‬نيودلهي‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬المواطن‭ ‬الكندي‭ ‬هارديب‭ ‬سينغ‭ ‬نيجار‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬يونيو‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬ساري‭ ‬التابعة‭ ‬لفانكوفر‭ ‬حيث‭ ‬يقطن‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السيخ‭. ‬

وقال‭ ‬ترودو‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭: ‬‮«‬ندعو‭ ‬الحكومة‭ ‬الهندية‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬معنا‭ ‬بهدف‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬وإتاحة‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬وتحديد‭ ‬المسؤوليات‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬ترودو‭ ‬رفض‭ ‬تقديم‭ ‬الأدلة‭ ‬التي‭ ‬دفعته‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬التلميح‭ ‬إلى‭ ‬تورط‭ ‬نيودلهي‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬هارديب‭ ‬سينغ‭ ‬نيجار‭ ‬خارج‭ ‬معبد‭ ‬لطائفته‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬كندا‭. ‬

وأثارت‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬ترودو‭ ‬أزمة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬

وطردت‭ ‬أوتاوا‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬وصفته‭ ‬بأنه‭ ‬يقود‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الخارجية‭ ‬الهندية‭ ‬في‭ ‬كندا،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬نيودلهي‭ ‬إلى‭ ‬الرد‭ ‬عبر‭ ‬إصدار‭ ‬أمر‭ ‬لدبلوماسي‭ ‬كندي‭ ‬بالمغادرة‭. ‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬نيودلهي‭ ‬توقفها‭ ‬عن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬طلبات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرات‭ ‬في‭ ‬كندا،‭ ‬وألقت‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬بـ«تهديدات‭ ‬أمنية‮»‬‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تعطل‮»‬‭ ‬عمل‭ ‬مسؤوليها‭. ‬

ووصفت‭ ‬الحكومة‭ ‬الهندية‭ ‬الاتهامات‭ ‬الكندية‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬سخيفة‮»‬،‭ ‬نافية‭ ‬ارتكابها‭ ‬‮«‬أي‭ ‬عمل‭ ‬عنف‭ ‬في‭ ‬كندا‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬ترودو‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬حكومته‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬إثارة‭ ‬مشاكل‭ ‬أو‭ ‬التسبب‭ ‬بها‮»‬‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬واضح‭ ‬أن‭ ‬الهند‭ ‬بلد‭ ‬تزداد‭ ‬أهميته‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬معه‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‮»‬‭ ‬وضرورة‭ ‬حماية‭ ‬الكنديين‭. ‬