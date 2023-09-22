كوراش وسيباك تاكراو وكابادي.. رياضات غير تقليدية في الصين
التاريخ
9/22/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو - أ ف ب: تُعدّ دورة الألعاب الآسيوية موطناً لبعض الرياضات الأكثر غرابة من الرياضات الأولمبية الأساسية مثل ألعاب القوى والسباحة والدراجات الهوائية. وهنا عرض لخمس رياضات غير عادية ستشهد تنافساً في النسخة المقبلة من الألعاب المقرّرة بدءاً من السبت في مدينة هانغجو الصينية.
سيباك تاكراو، رياضة تحظى بشعبية واسعة في جنوب شرق آسيا، وهي أشبه بلعبة في الكرة الطائرة، الا أن مزاوليها يستخدمون الأقدام بدلاً من الأيدي. اعتمدت في الألعاب الآسيوية منذ عام 1990، وتهيمن تايلاند على منافساتها. رياضية «أكروباتية» الى حد كبير وتتطلب مهارات بدنية هائلة. يقوم اللاعبون خلالها بتبادل الكرة من فوق شبكة في منتصف الملعب، ويحق لهم استخدام الرأس والقدمين والصدر أثناء اللعب.
كوراش شكلٌ قديم من أشكال المصارعة في أوزبكستان يعود بحسب بعض المؤرخين الى آلاف الأعوام. كانت «كوراش» عبارة عن تقنية تدريب لجنود القائد الشهير تيمورلنك في القرن الرابع عشر. رياضة قريبة بعض الشيء من مصارعة «سومو» اليابانية الشهيرة. تركّز على القوة البدنية وقدرة التحمّل، ويستخدم خلالها المصارعون ملابس الخصم المشابهة لرياضة الجودو لمحاولة تثبيت منافسيهم، ويؤول الفوز إلى من يتمكن من رمي منافسه أو إسقاطه على ظهره.
كابادي لعبة اتصال تشبه الروجبي تعود جذورها الى الميثولوجيا الهندية، ويُقدّر أن تاريخها يعود إلى نحو خمسة آلاف عام. هيمنت الهند عليها بشكل واضح، وأحرزت ميداليتها الذهبية منذ إدراجها في الألعاب الآسيوية قبل 28 عاماً، قبل أن تفكّ إيران هيمنتها في آسياد جاكرتا 2018. تتطلب اللعبة مهارات حركية وتنفسية، ويتنافس فيها فريقان من سبعة لاعبين، وتقوم على محاولة لاعب فريق التقدم الى منطقة الفريق المنافس ولمس أحد لاعبيه، والعودة إلى منطقة فريقه قبل عرقلته من قبل الخصوم، فيما يردّد الجميع «كابادي، كابادي»، لإثبات أنهم لا يستخدمون أكثر من نفخة واحدة.
البريدج إحدى ألعاب الورق المعروفة عالمياً، والرائجة في فترات بعد الظهر الممطرة في القاعات البلدية. يُنظر إليها على أنها معقدة، ولا تثير جاذبية ألعاب ورق أخرى مثل البوكر أو البلاك جاك، والمنتشرة على نطاق واسع في ألعاب الميسر. يتنافس فيها أربعة أشخاص يشكّلون فريقين. تُدرج في الألعاب للمرة الثانية توالياً، بعد جاكرتا 2018 عندما تراوحت أعمار المشاركين بين 11 و81 عاماً. نال الملياردير الإندونيسي بامبانغ هارتونو بعمر الثامنة والسبعين برونزية مسابقة الفرق المختلطة. بدأ ممارستها مذ كان بعمر السادسة، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
شيانغتشي: حظي الشطرنج الصيني Xiangqi بشعبية كبرى لمئات السنين في جميع أنحاء آسيا، وغالباً ما تشاهد ممارستها في الأحياء الصينية في مختلف أنحاء العالم. تُدعى أيضاً شطرنج الفيل، وستظهر للمرة الثانية في الألعاب الآسيوية بعد ألعاب غوانغجو الصينية 2010، عندما أحرزت الدولة المضيفة الميداليتين الذهبيتين. تتشابه مع لعبة الشطرنج، وهي عبارة عن معركة بين جيشين من القطع. لكن في شيانغتشي، تتحرّك القطع على خطوط شبكة 10 * 9، بدلاً من مربعات 8 * 8 الخاصة بالشطرنج. الهدف هو نفسه، مع فارق ان كش ملك هو القبض على جنرال العدو.
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