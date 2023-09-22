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كوراش وسيباك تاكراو وكابادي.. رياضات غير تقليدية في الصين

9/22/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬تُعدّ‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬موطناً‭ ‬لبعض‭ ‬الرياضات‭ ‬الأكثر‭ ‬غرابة‭ ‬من‭ ‬الرياضات‭ ‬الأولمبية‭ ‬الأساسية‭ ‬مثل‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬والسباحة‭ ‬والدراجات‭ ‬الهوائية‭. ‬وهنا‭ ‬عرض‭ ‬لخمس‭ ‬رياضات‭ ‬غير‭ ‬عادية‭ ‬ستشهد‭ ‬تنافساً‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬المقرّرة‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية‭.‬

سيباك‭ ‬تاكراو،‭ ‬رياضة‭ ‬تحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا،‭ ‬وهي‭ ‬أشبه‭ ‬بلعبة‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬الا‭ ‬أن‭ ‬مزاوليها‭ ‬يستخدمون‭ ‬الأقدام‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الأيدي‭. ‬اعتمدت‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1990،‭ ‬وتهيمن‭ ‬تايلاند‭ ‬على‭ ‬منافساتها‭. ‬رياضية‭ ‬‮«‬أكروباتية‮»‬‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬وتتطلب‭ ‬مهارات‭ ‬بدنية‭ ‬هائلة‭. ‬يقوم‭ ‬اللاعبون‭ ‬خلالها‭ ‬بتبادل‭ ‬الكرة‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬شبكة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب،‭ ‬ويحق‭ ‬لهم‭ ‬استخدام‭ ‬الرأس‭ ‬والقدمين‭ ‬والصدر‭ ‬أثناء‭ ‬اللعب‭. ‬

كوراش‭ ‬شكلٌ‭ ‬قديم‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬المصارعة‭ ‬في‭ ‬أوزبكستان‭ ‬يعود‭ ‬بحسب‭ ‬بعض‭ ‬المؤرخين‭ ‬الى‭ ‬آلاف‭ ‬الأعوام‭. ‬كانت‭ ‬‮«‬كوراش‮»‬‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تقنية‭ ‬تدريب‭ ‬لجنود‭ ‬القائد‭ ‬الشهير‭ ‬تيمورلنك‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭. ‬رياضة‭ ‬قريبة‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬من‭ ‬مصارعة‭ ‬‮«‬سومو‮»‬‭ ‬اليابانية‭ ‬الشهيرة‭. ‬تركّز‭ ‬على‭ ‬القوة‭ ‬البدنية‭ ‬وقدرة‭ ‬التحمّل،‭ ‬ويستخدم‭ ‬خلالها‭ ‬المصارعون‭ ‬ملابس‭ ‬الخصم‭ ‬المشابهة‭ ‬لرياضة‭ ‬الجودو‭ ‬لمحاولة‭ ‬تثبيت‭ ‬منافسيهم،‭ ‬ويؤول‭ ‬الفوز‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬رمي‭ ‬منافسه‭ ‬أو‭ ‬إسقاطه‭ ‬على‭ ‬ظهره‭.‬

‭ ‬كابادي‭ ‬لعبة‭ ‬اتصال‭ ‬تشبه‭ ‬الروجبي‭ ‬تعود‭ ‬جذورها‭ ‬الى‭ ‬الميثولوجيا‭ ‬الهندية،‭ ‬ويُقدّر‭ ‬أن‭ ‬تاريخها‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬عام‭. ‬هيمنت‭ ‬الهند‭ ‬عليها‭ ‬بشكل‭ ‬واضح،‭ ‬وأحرزت‭ ‬ميداليتها‭ ‬الذهبية‭ ‬منذ‭ ‬إدراجها‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬قبل‭ ‬28‭ ‬عاماً،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تفكّ‭ ‬إيران‭ ‬هيمنتها‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬جاكرتا‭ ‬2018‭. ‬تتطلب‭ ‬اللعبة‭ ‬مهارات‭ ‬حركية‭ ‬وتنفسية،‭ ‬ويتنافس‭ ‬فيها‭ ‬فريقان‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬لاعبين،‭ ‬وتقوم‭ ‬على‭ ‬محاولة‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬التقدم‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس‭ ‬ولمس‭ ‬أحد‭ ‬لاعبيه،‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬فريقه‭ ‬قبل‭ ‬عرقلته‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الخصوم،‭ ‬فيما‭ ‬يردّد‭ ‬الجميع‭ ‬‮«‬كابادي،‭ ‬كابادي‮»‬،‭ ‬لإثبات‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يستخدمون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نفخة‭ ‬واحدة‭.‬

‭ ‬البريدج‭ ‬إحدى‭ ‬ألعاب‭ ‬الورق‭ ‬المعروفة‭ ‬عالمياً،‭ ‬والرائجة‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬الممطرة‭ ‬في‭ ‬القاعات‭ ‬البلدية‭. ‬يُنظر‭ ‬إليها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬معقدة،‭ ‬ولا‭ ‬تثير‭ ‬جاذبية‭ ‬ألعاب‭ ‬ورق‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬البوكر‭ ‬أو‭ ‬البلاك‭ ‬جاك،‭ ‬والمنتشرة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬الميسر‭. ‬يتنافس‭ ‬فيها‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬يشكّلون‭ ‬فريقين‭. ‬تُدرج‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬توالياً،‭ ‬بعد‭ ‬جاكرتا‭ ‬2018‭ ‬عندما‭ ‬تراوحت‭ ‬أعمار‭ ‬المشاركين‭ ‬بين‭ ‬11‭ ‬و81‭ ‬عاماً‭. ‬نال‭ ‬الملياردير‭ ‬الإندونيسي‭ ‬بامبانغ‭ ‬هارتونو‭ ‬بعمر‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬برونزية‭ ‬مسابقة‭ ‬الفرق‭ ‬المختلطة‭. ‬بدأ‭ ‬ممارستها‭ ‬مذ‭ ‬كان‭ ‬بعمر‭ ‬السادسة،‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭.‬

شيانغتشي‭: ‬حظي‭ ‬الشطرنج‭ ‬الصيني‭ ‬ Xiangqi ‭ ‬بشعبية‭ ‬كبرى‭ ‬لمئات‭ ‬السنين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬آسيا،‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬تشاهد‭ ‬ممارستها‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬تُدعى‭ ‬أيضاً‭ ‬شطرنج‭ ‬الفيل،‭ ‬وستظهر‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬بعد‭ ‬ألعاب‭ ‬غوانغجو‭ ‬الصينية‭ ‬2010،‭ ‬عندما‭ ‬أحرزت‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة‭ ‬الميداليتين‭ ‬الذهبيتين‭. ‬تتشابه‭ ‬مع‭ ‬لعبة‭ ‬الشطرنج،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬معركة‭ ‬بين‭ ‬جيشين‭ ‬من‭ ‬القطع‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬شيانغتشي،‭ ‬تتحرّك‭ ‬القطع‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬شبكة‭ ‬10 ‭*‬ 9،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬مربعات‭ ‬8 ‭*‬ 8‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشطرنج‭. ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬نفسه،‭ ‬مع‭ ‬فارق‭ ‬ان‭ ‬كش‭ ‬ملك‭ ‬هو‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬جنرال‭ ‬العدو‭.‬

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