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المجلس الآسيوي ينفي منع ثلاثة رياضيين هنود من المشاركة في آسياد هانغجو

9/22/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ ‬ ‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬ثلاثة‭ ‬رياضيين‭ ‬هنود‭ ‬في‭ ‬الفنون‭ ‬القتالية‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬متنازع‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬حصلوا‭ ‬بالفعل‭ ‬على‭ ‬تأشيرات‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬هانغجو،‭ ‬نافيًا‭ ‬منعهم‭ ‬من‭ ‬الحضور‭.‬

وتنتمي‭ ‬لاعبات‭ ‬الووشو‭ ‬إلى‭ ‬ولاية‭ ‬أروناتشال‭ ‬براديش‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬الهند،‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬بكين‭ ‬بكاملها‭ ‬تقريباً‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬جنوب‭ ‬التيبت‮»‬‭. ‬وأفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬هندوستان‭ ‬تايمز‭ ‬بأن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬الثلاثي،‭ ‬لكنهم‭ ‬لم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬تحميل‭ ‬بطاقات‭ ‬الاعتماد‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم،‭ ‬والتي‭ ‬تعمل‭ ‬كتأشيرة‭ ‬دخول‭ ‬الى‭ ‬الصين‭.‬

وقال‭ ‬وي‭ ‬جي‭ ‬جونغ‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للمجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي،‭ ‬وهو‭ ‬صيني،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬حصل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الرياضيون‭ ‬الهنود‭ ‬بالفعل‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬لدخول‭ ‬الصين‭. ‬ولم‭ ‬ترفض‭ ‬الصين‭ ‬أي‭ ‬تأشيرة‮»‬‭.‬

ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬الثلاثي،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬دوري‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بكين،‭ ‬قالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬ماو‭ ‬نينغ‭: ‬‮«‬الصين‭ ‬ترحب‭ ‬بالرياضيين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬البلدان‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬وثائق‭ ‬قانونية‭ ‬للقدوم‭ ‬إلى‭ ‬هانغجو‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‮»‬‭. ‬وتابعت‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬الصينية‭ ‬لا‭ ‬تعترف‭ ‬بما‭ ‬يسمى‭ ‬منطقة‭ ‬أروناتشال‭ ‬التي‭ ‬ذكرتها‭. ‬فجنوب‭ ‬التيبت‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الصين‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يسافر‭ ‬فريق‭ ‬الووشو‭ ‬الهندي‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬تشنغدو‭ ‬الصينية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الجامعية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬تأشيرات‭ ‬دخول‭ ‬ورقية‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬لصقها‭ ‬للرياضيين‭ ‬الثلاثة‭ ‬نفسهم،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بكين‭ ‬لا‭ ‬تعترف‭ ‬بمطالبة‭ ‬الهند‭ ‬في‭ ‬أروناشال‭ ‬براديش‭.‬

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