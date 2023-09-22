المجلس الآسيوي ينفي منع ثلاثة رياضيين هنود من المشاركة في آسياد هانغجو

المجلس الآسيوي ينفي منع ثلاثة رياضيين هنود من المشاركة في آسياد هانغجو
التاريخ
9/22/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو – أ ف ب: قال مسؤول في المجلس الأولمبي الآسيوي أمس إن ثلاثة رياضيين هنود في الفنون القتالية من منطقة متنازع عليها مع الصين حصلوا بالفعل على تأشيرات للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو، نافيًا منعهم من الحضور.
وتنتمي لاعبات الووشو إلى ولاية أروناتشال براديش في شمال شرق الهند، التي تطالب بكين بكاملها تقريباً باسم «جنوب التيبت». وأفادت صحيفة هندوستان تايمز بأن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية في هانغجو وافقت على مشاركة الثلاثي، لكنهم لم يتمكنوا من تحميل بطاقات الاعتماد الخاصة بهم، والتي تعمل كتأشيرة دخول الى الصين.
وقال وي جي جونغ نائب الرئيس الفخري للمجلس الأولمبي الآسيوي، وهو صيني، في مؤتمر صحفي في هانغجو: «لقد حصل هؤلاء الرياضيون الهنود بالفعل على تأشيرة لدخول الصين. ولم ترفض الصين أي تأشيرة».
ورداً على سؤال حول مشاركة الثلاثي، خلال مؤتمر صحفي دوري لوزارة الخارجية في بكين، قالت المتحدثة ماو نينغ: «الصين ترحب بالرياضيين من جميع البلدان الذين لديهم وثائق قانونية للقدوم إلى هانغجو والمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية». وتابعت: «إن الحكومة الصينية لا تعترف بما يسمى منطقة أروناتشال التي ذكرتها. فجنوب التيبت جزء من الصين».
ولم يسافر فريق الووشو الهندي إلى مدينة تشنغدو الصينية للمشاركة في دورة الألعاب الجامعية العالمية في يوليو الماضي، بعد أن تم إصدار تأشيرات دخول ورقية بدلاً من لصقها للرياضيين الثلاثة نفسهم، في إشارة إلى أن بكين لا تعترف بمطالبة الهند في أروناشال براديش.
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