إنتر ويوفنتوس يعيدان ذكريات الزمن الجميل

ميلانو‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬يعيد‭ ‬إنتر‭ ‬المتصدر‭ ‬ووصيفه‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬إحياء‭ ‬ذكريات‭ ‬الزمن‭ ‬الجميل‭ ‬خلال‭ ‬حقبة‭ ‬اشتعل‭ ‬خلالها‭ ‬فتيل‭ ‬المنافسة‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حين‭ ‬يحلّ‭ ‬‮«‬نيراتسوري‮»‬‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬إمبولي‭ ‬و«السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬على‭ ‬ساسوولو‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭. ‬يتصدّر‭ ‬إنتر‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة،‭ ‬متقدّماً‭ ‬بنقطتين‭ ‬عن‭ ‬يوفنتوس‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬رحلته‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬لمواجهة‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬إمبولي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭ ‬أو‭ ‬أهداف،‭ ‬والتي‭ ‬سيتبعها‭ ‬الأربعاء‭ ‬بزيارة‭ ‬لساسوولو‭ ‬مستضيف‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬تورينو‭ ‬اليوم‭.‬

أحكم‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي،‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬قبضته‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬بعدما‭ ‬سحق‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬‮«‬جوزيبي‭ ‬مياتسا‮»‬‭ ‬غريمه‭ ‬ميلان‭ ‬5-1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬ليعود‭ ‬بعد‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬وينتزع‭ ‬نقطة‭ ‬غير‭ ‬مستحقة‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مغامرته‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬ويبدو‭ ‬إنتر‭ ‬مرشحاً‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬لاستعادة‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الذي‭ ‬انتزعه‭ ‬من‭ ‬براثن‭ ‬يوفنتوس‭ ‬قبل‭ ‬عامين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬صارع‭ ‬حتى‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬التالي‭ (‬2022‭) ‬مع‭ ‬الجار‭ ‬ميلان،‭ ‬إلاّ‭ ‬انه‭ ‬خسر‭ ‬الرهان‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭.‬

مع‭ ‬إسدال‭ ‬الستارة‭ ‬على‭ ‬الفصل‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬المعركة‭ ‬الكروية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لإيطاليا،‭ ‬تقدّم‭ ‬يوفنتوس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ليصبح‭ ‬أبرز‭ ‬المنافسين‭ ‬على‭ ‬السكوديتو‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬نابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬أو‭ ‬ميلان‭ ‬المترنح‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬مع‭ ‬9‭ ‬نقاط‭. ‬وتبدو‭ ‬مهمة‭ ‬إنتر‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬أمام‭ ‬إمبولي‭ ‬صاحب‭ ‬القاع‭ ‬برغم‭ ‬أن‭ ‬الاخير‭ ‬عمد‭ ‬إلى‭ ‬إقالة‭ ‬باولو‭ ‬زانيتي‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬أوّل‭ ‬مدرب‭ ‬يخسر‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وتعيين‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭-‬القديم‭ ‬أوريليو‭ ‬أندرياتسولي‭ (‬69‭ ‬عاماً‭) ‬بدلا‭ ‬منه‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬الساحقة‭ ‬أمام‭ ‬روما‭ ‬0‭-‬7‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬إنزاغي‭ ‬اختيار‭ ‬التشكيلة‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬بديربي‭ ‬ميلانو،‭ ‬والدفع‭ ‬بلاعبين‭ ‬زجّ‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬التعادل‭ ‬المخيب‭ ‬للآمال‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬الباسك‭ ‬إلى‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬أقدم‭ ‬على‭ ‬اجراء‭ ‬5‭ ‬تغييرات‭ ‬على‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬الأمسية‭ ‬القارية‭. ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يفتقد‭ ‬إنتر‭ ‬جهود‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬ميلان‭ ‬السابق‭ ‬الدولي‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬تشالهان‭ ‬أوغلو،‭ ‬مسجل‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الديربي،‭ ‬جراء‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬فخذه،‭ ‬ما‭ ‬يشرّع‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬دافيدي‭ ‬فراتيزي‭ ‬ليبدأ‭ ‬اساسياً‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬وصوله‭ ‬من‭ ‬ساسوولو‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭.‬

وبات‭ ‬فراتيزي‭ ‬بسرعة‭ ‬أحد‭ ‬اللاعبين‭ ‬المفضّلين‭ ‬لدى‭ ‬جماهير‭ ‬إنتر،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬بعدما‭ ‬اختتم‭ ‬الاستعراض‭ ‬الهجومي‭ ‬في‭ ‬الديربي‭ ‬بالهدف‭ ‬الخامس،‭ ‬ليمزّق‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬23‭ ‬عاماً‭ ‬والذي‭ ‬دخل‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء،‭ ‬قميصه‭ ‬من‭ ‬الفرح‭. ‬كما‭ ‬صنع‭ ‬فراتيزي‭ ‬هدف‭ ‬المهاجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس،‭ ‬أفضل‭ ‬هداف‭ ‬في‭ ‬الـ«سيري‭ ‬أ‮»‬‭ ‬مع‭ ‬5‭ ‬أهداف،‭ ‬الذي‭ ‬سمح‭ ‬لإنتر‭ ‬بالعودة‭ ‬بالتعادل‭ ‬أمام‭ ‬سوسييداد‭ ‬1‭-‬1‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يكتفي‭ ‬يوفنتوس‭ ‬بخوض‭ ‬المنافسات‭ ‬المحلية‭ ‬بعد‭ ‬الحظر‭ ‬الذي‭ ‬فرض‭ ‬عليه‭ ‬قارياً‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بسبب‭ ‬أنشطة‭ ‬مالية‭ ‬مشبوهة‭ ‬في‭ ‬صفقات‭ ‬انتقال‭ ‬اللاعبين،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬حسم‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭. ‬وتعصف‭ ‬بالـ‭ ‬‮«‬بيانكونيري‮»‬‭ ‬الازمات‭ ‬بعدما‭ ‬تلقى‭ ‬صفعة‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬ايقاف‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬المخضرم‭ ‬الفرنسي‭ ‬بول‭ ‬بوغبا‭ (‬30‭ ‬عاماً‭) ‬مؤقتاً‭ ‬بسبب‭ ‬تعاطي‭ ‬المنشطات،‭ ‬إلى‭ ‬رزوحه‭ ‬تحت‭ ‬خسائر‭ ‬مالية‭ ‬تبلغ‭ ‬115‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬ومواجهته‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬دفاعه‭ ‬السابق‭ ‬ليوناردو‭ ‬بونوتشي،‭ ‬المعترض‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬إبعاده‭ ‬‮«‬المذلّة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬تمارين‭ ‬الفريق،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬ينتهي‭ ‬به‭ ‬المطاف‭ ‬مع‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬الألماني‭.‬

أما‭ ‬داخل‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر‭ ‬فيفتقد‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬ماسيميليانو‭ ‬أليغري‭ ‬جهود‭ ‬الظهير‭ ‬البرازيلي‭ ‬المخضرم‭ ‬أليكس‭ ‬ساندرو‭ (‬32‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬مدة‭ ‬أسبوعين‭ ‬بسبب‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬عضلية‭ ‬بفخذه‭ ‬في‭ ‬التمارين،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬ليتشي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭. ‬ويدرك‭ ‬يوفنتوس‭ ‬جيداً‭ ‬أهمية‭ ‬عدم‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الاوروبية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بالبطولات‭ ‬المحلية‭ ‬مع‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬أقل‭ ‬ازدحاماً‭ ‬بالمباريات‭ ‬من‭ ‬منافسيه‭ ‬وفترة‭ ‬راحة‭ ‬أكبر،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تركيز‭ ‬جهوده‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭.‬

ويخوض‭ ‬نابولي‭ ‬رحلة‭ ‬صعبة‭ ‬إلى‭ ‬بولونيا‭ ‬الأحد،‭ ‬متسلحاً‭ ‬بفوزه‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬براغا‭ ‬البرتغالي‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬وهو‭ ‬الانتصار‭ ‬الوحيد‭ ‬لنادٍ‭ ‬إيطالي‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الأم‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭. ‬وكانت‭ ‬بداية‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غارسيا‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬لوتشانو‭ ‬سباليتي،‭ ‬مدرب‭ ‬إيطاليا‭ ‬الحالي،‭ ‬والذي‭ ‬قاد‭ ‬النادي‭ ‬الجنوبي‭ ‬للقبه‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬صعبة‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬إنتر‭ ‬المتصدر‭ ‬بعدما‭ ‬أنقذ‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬جنوى‭ ‬2‭-‬2‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬ويلعب‭ ‬ميلان‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬فيرونا،‭ ‬ولاتسيو‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬مونتسا‭ ‬اليوم‭.‬