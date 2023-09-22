أتلتيكو لبلسمة جراحه في ديربي العاصمة

أتلتيكو لبلسمة جراحه في ديربي العاصمة
التاريخ
9/22/2023 7:20:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برشلونة - أ ف ب: يأمل أتلتيكو مدريد في أن يستعيد نغمة الانتصارات عندما يستضيف جاره اللدود ريال المتصدر بالعلامة الكاملة في ديربي العاصمة غدا الأحد، ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري الاسباني لكرة القدم. فشل أتلتيكو في الفوز في مباراتيه الأخيرتين محلياً وقارياً، فخسر أمام فالنسيا بثلاثية نظيفة في المرحلة الخامسة بعدما قدّم «أضعف أداء» له في عهد مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، كما جاء على لسان الأخير، ليعود ويسقط بعد ثلاثة أيام في فخ التعادل القاتل أمام لاتسيو الإيطالي 1-1 في مستهل مغامرته في دوري أبطال أوروبا. سجل حارس لاتسيو إيفان بروفيديل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، حارما أتلتيكو من الفوز في العاصمة الإيطالية، ما كان سيمنح الفريق الاسباني جرعة ثقة إضافية قبل الديربي المنتظر.
ويستقبل أتلتيكو على ملعبه «ميتروبوليتانو» جاره اللدود ريال وهو يجر أذيال الخيبة، لكن سيميوني يدرك جيداً أن فريقه يعشق المواجهات من مستويات عالية جداً، لبلسمة جراح الأسابيع الماضية وكي يطلق حملته في الدوري على الطريق الصحيح. شعر المدرب الأرجنتيني بالذهول من الطريقة التي خسر بها فريقه أمام نادي «الخفافيش» نهاية الأسبوع الماضي، ما جعله يتراجع إلى المركز السابع مع 7 نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة. ورغم المطبات التي يمر بها أتلتيكو، عبّر مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان عن فرحته بالطريقة التي استهل بها فريقه مشواره في دوري الأبطال، على الرغم من الهدف المتأخر في شباكه.
قال وصيف مونديال قطر العام الماضي وبطل مونديال روسيا 2018: «لعبنا مباراة رائعة، لكن لا تزال لدينا مشاعر جيدة، ويمكننا أن نغادر ورؤوسنا مرفوعة». وتابع: «هذه هي الصورة التي نريد إظهارها. الجميع يهاجم ويدافع، وعلينا أن ننسى (خسارة) فالنسيا. نملك المستوى المطلوب لتحقيق الإنجازات». ويعود لاعب الوسط كوكي والمهاجم الهولندي ممفيس ديباي إلى صفوف أتلتيكو بعد شفائهما من الاصابة، إلا انهما يعانيان من مشكلات عدة، في حين يلتحق الشاب بابلو باريوس بالفرنسي توماس ليمار والموزمبيقي رينيلدو ماندافا على دكة البدلاء، وتحوم الشكوك حول جهوزية بطل العالم الأرجنتيني رودريغو دي بول والتركي تشاغلار سويوندجو.
في المقابل، وبخلاف القطب الثاني للعاصمة، يعيش ريال أفضل حالاته حيث يحتل الصدارة بـ15 نقطة من 5 انتصارات، مع نسبة 100 في المائة من الانتصارات في جميع المسابقات هذا الموسم بعدما سجل له المتألق الوافد الجديد جود بيلينغهام هدف الفوز في مرمى أونيون برلين الألماني 1-0 الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة القارية الأم. ورغم أن فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يفتقر إلى الغزارة التهديفية حيث سجل 10 أهداف فقط في 5 مباريات، بمعدل هدفين في المباراة، إلا انه أظهر تماسكه وعقليته المحاربة منذ مطلع الموسم الجديد.
بات بيلينغهام سريعاً معبود جماهير ملعب «سانتياغو برنابيو» وأحد الوجود الجديدة لحقبة ما بعد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي غادر «القلعة البيضاء» هذا الصيف للالتحاق بنادي الاتحاد السعودي، بتسجيله 6 أهداف في 6 مباريات، منها 5 في «لا ليغا» جعلته يتربع على عرش الهدافين. ويأمل ريال في استعادة خدمات مدافعه المخضرم داني كارفاخال بعد مشكلة بسيطة في قدمه، ومن المرجح أن يحل بدلا منه لوكاس فاسكيس في حال لم يكن ابن الـ31 عاماً جاهزا للعب.
ويملك برشلونة، حامل اللقب وثاني الترتيب بفارق نقطتين، فرصة الارتقاء إلى الصدارة في حال فوزه على ضيفه سلتا فيغو اليوم قبل ديربي الاحد. وعكس فريق المدرب تشافي هرنانديس صورة رائعة في مباراتيه الاخيرتين، مسجلا إجمالي 10 أهداف نصفها أمام ريال بيتيس في الدوري والنصف الآخر في مرمى رويال أنتويرب البلجيكي في الجولة الاولى من دوري الأبطال.
قال «مايسترو» خط الوسط السابق في برشلونة إن فريقه يلعب حاليا بشكل أفضل من أي وقت سابق منذ توليه المسؤولية الفنية في نوفمبر 2021 قادما من نادي السد القطري. وتابع تشافي البالغ 43 عاماً: «نعلم داخل المعسكر أن الأمر يتعلق بالثبات والاستمرار بالتواضع نفسه». وأردف: «الأمر يتعلق بالاستمرار بهذه الطريقة، وليس الاسترخاء، نحن في أفضل لحظة منذ أن كنت مدربا، وعلينا الاستمرار على هذا الطريق».
بدوره، منح الوافد الجديد البرتغالي جواو فيليكس قيمة مضافة لخط الهجوم منذ وصوله من أتلتيكو مدريد معاراً، حيث سجل 3 أهداف في مباراتيه الاخيرتين ووجد سريعا نفسه في إقليم كاتالونيا. أبهر المهاجم الدولي جماهير برشلونة بفضل تقنيته الكروية، ومن المتوقع أن يتابع هز الشباك في مواجهة سلتا فيغو، بمؤازرة لاعب خط الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ الذي يعتبر أكثر من لمس الكرة في الدوري هذا الموسم.
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