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أتلتيكو لبلسمة جراحه في ديربي العاصمة

9/22/2023 7:20:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬يأمل‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يستعيد‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬ريال‭ ‬المتصدر‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬ديربي‭ ‬العاصمة‭ ‬غدا‭ ‬الأحد،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الاسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬فشل‭ ‬أتلتيكو‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬الأخيرتين‭ ‬محلياً‭ ‬وقارياً،‭ ‬فخسر‭ ‬أمام‭ ‬فالنسيا‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬بعدما‭ ‬قدّم‭ ‬‮«‬أضعف‭ ‬أداء‮»‬‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬مدربه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬سيميوني،‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬الأخير،‭ ‬ليعود‭ ‬ويسقط‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬القاتل‭ ‬أمام‭ ‬لاتسيو‭ ‬الإيطالي‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مغامرته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬سجل‭ ‬حارس‭ ‬لاتسيو‭ ‬إيفان‭ ‬بروفيديل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع،‭ ‬حارما‭ ‬أتلتيكو‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيطالية،‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬سيمنح‭ ‬الفريق‭ ‬الاسباني‭ ‬جرعة‭ ‬ثقة‭ ‬إضافية‭ ‬قبل‭ ‬الديربي‭ ‬المنتظر‭.‬

ويستقبل‭ ‬أتلتيكو‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬‮«‬ميتروبوليتانو‮»‬‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬ريال‭ ‬وهو‭ ‬يجر‭ ‬أذيال‭ ‬الخيبة،‭ ‬لكن‭ ‬سيميوني‭ ‬يدرك‭ ‬جيداً‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬يعشق‭ ‬المواجهات‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭ ‬جداً،‭ ‬لبلسمة‭ ‬جراح‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬وكي‭ ‬يطلق‭ ‬حملته‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭. ‬شعر‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬بالذهول‭ ‬من‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬خسر‭ ‬بها‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬نادي‭ ‬‮«‬الخفافيش‮»‬‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬يتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬مع‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وتعادل‭ ‬وهزيمة‭. ‬ورغم‭ ‬المطبات‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬أتلتيكو،‭ ‬عبّر‭ ‬مهاجمه‭ ‬الفرنسي‭ ‬أنطوان‭ ‬غريزمان‭ ‬عن‭ ‬فرحته‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬استهل‭ ‬بها‭ ‬فريقه‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الهدف‭ ‬المتأخر‭ ‬في‭ ‬شباكه‭.‬

قال‭ ‬وصيف‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وبطل‭ ‬مونديال‭ ‬روسيا‭ ‬2018‭: ‬‮«‬لعبنا‭ ‬مباراة‭ ‬رائعة،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬لدينا‭ ‬مشاعر‭ ‬جيدة،‭ ‬ويمكننا‭ ‬أن‭ ‬نغادر‭ ‬ورؤوسنا‭ ‬مرفوعة‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬نريد‭ ‬إظهارها‭. ‬الجميع‭ ‬يهاجم‭ ‬ويدافع،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬ننسى‭ (‬خسارة‭) ‬فالنسيا‭. ‬نملك‭ ‬المستوى‭ ‬المطلوب‭ ‬لتحقيق‭ ‬الإنجازات‮»‬‭. ‬ويعود‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬كوكي‭ ‬والمهاجم‭ ‬الهولندي‭ ‬ممفيس‭ ‬ديباي‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬أتلتيكو‭ ‬بعد‭ ‬شفائهما‭ ‬من‭ ‬الاصابة،‭ ‬إلا‭ ‬انهما‭ ‬يعانيان‭ ‬من‭ ‬مشكلات‭ ‬عدة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلتحق‭ ‬الشاب‭ ‬بابلو‭ ‬باريوس‭ ‬بالفرنسي‭ ‬توماس‭ ‬ليمار‭ ‬والموزمبيقي‭ ‬رينيلدو‭ ‬ماندافا‭ ‬على‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء،‭ ‬وتحوم‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬جهوزية‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬رودريغو‭ ‬دي‭ ‬بول‭ ‬والتركي‭ ‬تشاغلار‭ ‬سويوندجو‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬وبخلاف‭ ‬القطب‭ ‬الثاني‭ ‬للعاصمة،‭ ‬يعيش‭ ‬ريال‭ ‬أفضل‭ ‬حالاته‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬الصدارة‭ ‬بـ15‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬انتصارات،‭ ‬مع‭ ‬نسبة‭ ‬100‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬له‭ ‬المتألق‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬الألماني‭ ‬1‭-‬0‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الأم‭. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬يفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الغزارة‭ ‬التهديفية‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬10‭ ‬أهداف‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬مباريات،‭ ‬بمعدل‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬أظهر‭ ‬تماسكه‭ ‬وعقليته‭ ‬المحاربة‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭.‬

بات‭ ‬بيلينغهام‭ ‬سريعاً‭ ‬معبود‭ ‬جماهير‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‮»‬‭ ‬وأحد‭ ‬الوجود‭ ‬الجديدة‭ ‬لحقبة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬الذي‭ ‬غادر‭ ‬‮«‬القلعة‭ ‬البيضاء‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬للالتحاق‭ ‬بنادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي،‭ ‬بتسجيله‭ ‬6‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬مباريات،‭ ‬منها‭ ‬5‭ ‬في‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ليغا‮»‬‭ ‬جعلته‭ ‬يتربع‭ ‬على‭ ‬عرش‭ ‬الهدافين‭. ‬ويأمل‭ ‬ريال‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬خدمات‭ ‬مدافعه‭ ‬المخضرم‭ ‬داني‭ ‬كارفاخال‭ ‬بعد‭ ‬مشكلة‭ ‬بسيطة‭ ‬في‭ ‬قدمه،‭ ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يحل‭ ‬بدلا‭ ‬منه‭ ‬لوكاس‭ ‬فاسكيس‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ابن‭ ‬الـ31‭ ‬عاماً‭ ‬جاهزا‭ ‬للعب‭.‬

ويملك‭ ‬برشلونة،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وثاني‭ ‬الترتيب‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين،‭ ‬فرصة‭ ‬الارتقاء‭ ‬إلى‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬اليوم‭ ‬قبل‭ ‬ديربي‭ ‬الاحد‭. ‬وعكس‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬تشافي‭ ‬هرنانديس‭ ‬صورة‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬الاخيرتين،‭ ‬مسجلا‭ ‬إجمالي‭ ‬10‭ ‬أهداف‭ ‬نصفها‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والنصف‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬رويال‭ ‬أنتويرب‭ ‬البلجيكي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

قال‭ ‬‮«‬مايسترو‮»‬‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬يلعب‭ ‬حاليا‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬المسؤولية‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2021‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬السد‭ ‬القطري‭. ‬وتابع‭ ‬تشافي‭ ‬البالغ‭ ‬43‭ ‬عاماً‭: ‬‮«‬نعلم‭ ‬داخل‭ ‬المعسكر‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بالثبات‭ ‬والاستمرار‭ ‬بالتواضع‭ ‬نفسه‮»‬‭. ‬وأردف‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بالاستمرار‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬وليس‭ ‬الاسترخاء،‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬لحظة‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كنت‭ ‬مدربا،‭ ‬وعلينا‭ ‬الاستمرار‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬منح‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬فيليكس‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬لخط‭ ‬الهجوم‭ ‬منذ‭ ‬وصوله‭ ‬من‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬معاراً،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬الاخيرتين‭ ‬ووجد‭ ‬سريعا‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كاتالونيا‭. ‬أبهر‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬جماهير‭ ‬برشلونة‭ ‬بفضل‭ ‬تقنيته‭ ‬الكروية،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتابع‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو،‭ ‬بمؤازرة‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬الهولندي‭ ‬فرنكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لمس‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

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