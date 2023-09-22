تيرزيتش يلمح إلى احتمالات غياب هالر

كولون‭ ‬ – ‭ ‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭: ‬ألمح‭ ‬إدين‭ ‬تيرزيتش‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬إلى‭ ‬احتمالات‭ ‬غياب‭ ‬المهاجم‭ ‬سيباستيان‭ ‬هالر‭ ‬عن‭ ‬التشكيل‭ ‬الأساسي‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬فولفسبورج‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬بوندسليجا‭). ‬وكان‭ ‬هالر‭ ‬قد‭ ‬عاد‭ ‬للمشاركة‭ ‬مع‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تشخيصه‭ ‬بمرض‭ ‬سرطان‭ ‬الخصية‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬حيث‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬مباراة‭.‬

لكنه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لم‭ ‬يسجل‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬بكل‭ ‬البطولات،‭ ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يوجد‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭. ‬وقال‭ ‬تيرزيتش‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭: ‬‮«‬نعرف‭ ‬قصته‭ ‬ونعلم‭ ‬جيدا‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬شرح‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬ندرك‭ ‬قيمته‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الفريق،‭ ‬لكننا‭ ‬نعلم‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬أداءنا‭ ‬يقاس‭ ‬بالمباريات‭ ‬التي‭ ‬نفوز‭ ‬بها،‭ ‬ولدينا‭ ‬بدائل‭ ‬عديدة‭ ‬جيدة،‭ ‬لذلك‭ ‬سنمنح‭ ‬الجميع‭ ‬الفرصة‭ ‬التي‭ ‬يستحقونها‮»‬‭. ‬ويعني‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬المهاجم‭ ‬الجديد‭ ‬نيكلاس‭ ‬فولكروج‭ ‬قد‭ ‬يبدأ‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬بعدما‭ ‬شارك‭ ‬بديلا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭.‬

وأرجع‭ ‬تيرزيتش‭ ‬قلة‭ ‬أهداف‭ ‬هالر‭ ‬إلى‭ ‬الأداء‭ ‬المخيب‭ ‬للفريق‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬رؤيته‭ ‬يسجل‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬تخيلناها،‭ ‬لم‭ ‬نضعه‭ ‬في‭ ‬مواقف‭ ‬سانحة‭ ‬للتسجيل‮»‬‭.‬



