تيرزيتش يلمح إلى احتمالات غياب هالر

تيرزيتش يلمح إلى احتمالات غياب هالر
التاريخ
9/22/2023 7:20:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كولون – د ب أ: ألمح إدين تيرزيتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند إلى احتمالات غياب المهاجم سيباستيان هالر عن التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة فولفسبورج اليوم السبت ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا). وكان هالر قد عاد للمشاركة مع دورتموند في النصف الثاني من الموسم الماضي، وذلك بعد تشخيصه بمرض سرطان الخصية في صيف عام 2022، حيث أسهم في 14 هدفا في 19 مباراة.
لكنه حتى الآن لم يسجل أي هدف في خمس مباريات بكل البطولات، ومن المرجح أن يوجد على مقاعد البدلاء للمرة الأولى في الدوري الألماني بعد أربع مباريات في المسابقة. وقال تيرزيتش في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: «نعرف قصته ونعلم جيدا أنه ليس من السهل شرح ما يمكن أن يحدث بعد إصابته بهذا المرض».
وأضاف: «إننا ندرك قيمته بالنسبة إلى الفريق، لكننا نعلم أيضا أن أداءنا يقاس بالمباريات التي نفوز بها، ولدينا بدائل عديدة جيدة، لذلك سنمنح الجميع الفرصة التي يستحقونها». ويعني ذلك أن المهاجم الجديد نيكلاس فولكروج قد يبدأ أساسيا في المباراة بعدما شارك بديلا في أول ثلاث مباريات له مع الفريق.
وأرجع تيرزيتش قلة أهداف هالر إلى الأداء المخيب للفريق حتى الآن في الموسم الجاري. وأضاف: «لم نتمكن من رؤيته يسجل بالطريقة التي تخيلناها، لم نضعه في مواقف سانحة للتسجيل».
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