توخيل يرفض التدوير في بايرن
التاريخ
9/22/2023 7:20:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميونيخ – د ب أ: قال توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم إنه بحاجة إلى الانتظار لمعرفة من سيكون متاحا للعب، قبل أن يقرر ما إذا كان سيقوم بعملية تدوير للاعبين في المباراة أمام بوخوم التي تقام اليوم السبت.
لكن توخيل يعتقد أن كل اللاعبين سيكونون متاحين عقب الفوز في مباراة الفريق الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد 4-3 يوم الأربعاء الماضي. وقال توخيل في مؤتمر صحفي عقد أمس الجمعة: «دائما نفكر في التدوير. وكان تقييم الأمس إيجابيا للغاية. الجميع خرج من مباراة مانشستر يونايتد بخير. أعتقد أن كل اللاعبين سيكونون متاحين».
وأضاف: «لن نقوم بالتدوير من أجل التدوير فقط. نحن بحاجة إلى احترام المنافس. بوخوم يقدم عروضا جيدة، لم يخسر في ثلاث مواجهات. ويستحق هذا. مباراة بوخوم ليست مباراة يمكننا الفوز بها بسهولة». وأثنى توخيل على ماتيس تيل، الذي سجل الهدف الرابع لبايرن ميونيخ أمام مانشستر يونايتد قبل وقت قصير من تسجيل مانشستر للهدف الثالث.
وقال توخيل: «ماتيس يبلغ 18 عاما ولديه دور مهم. الطريقة التي يتقبل بها دوره رائعة. لديه الفرصة لتغيير سير المباريات. الشيء المهم هو أن عقليته واضحة». وقدم توخيل أيضا تحديثا عن حالة مانويل نوير، حارس المرمى، الذي غاب عن الفريق منذ تعرضه لإصابة عقب بطولة كأس العالم التي انتهت فعالياتها في ديسمبر الماضي.
مؤخرا، عانى اللاعب من مشاكل في ربلة الساق (السمانة)، وهو الامر الذي أدى إلى تأخير عودته للتدريبات الجماعية. وقال توخيل: «يواصل القيام بتدريباته الخاصة بحراس المرمى، ليس مع الفريق ولكن بشكل منفرد. ليست إصابة ولكن المزيد من المشاكل مع ربلة الساق. لا نريد المخاطرة حتى لا تحدث أي إصابة».
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