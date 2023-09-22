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توخيل يرفض التدوير في بايرن

9/22/2023 7:20:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونيخ‭ ‬ ‭ ‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭: ‬قال‭ ‬توماس‭ ‬توخيل‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إنه‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الانتظار‭ ‬لمعرفة‭ ‬من‭ ‬سيكون‭ ‬متاحا‭ ‬للعب،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقرر‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيقوم‭ ‬بعملية‭ ‬تدوير‭ ‬للاعبين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬بوخوم‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬

لكن‭ ‬توخيل‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬اللاعبين‭ ‬سيكونون‭ ‬متاحين‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬4‭-‬3‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭. ‬وقال‭ ‬توخيل‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭: ‬‮«‬دائما‭ ‬نفكر‭ ‬في‭ ‬التدوير‭. ‬وكان‭ ‬تقييم‭ ‬الأمس‭ ‬إيجابيا‭ ‬للغاية‭. ‬الجميع‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بخير‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬اللاعبين‭ ‬سيكونون‭ ‬متاحين‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لن‭ ‬نقوم‭ ‬بالتدوير‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التدوير‭ ‬فقط‭. ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬احترام‭ ‬المنافس‭. ‬بوخوم‭ ‬يقدم‭ ‬عروضا‭ ‬جيدة،‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭. ‬ويستحق‭ ‬هذا‭. ‬مباراة‭ ‬بوخوم‭ ‬ليست‭ ‬مباراة‭ ‬يمكننا‭ ‬الفوز‭ ‬بها‭ ‬بسهولة‮»‬‭. ‬وأثنى‭ ‬توخيل‭ ‬على‭ ‬ماتيس‭ ‬تيل،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬لبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬قبل‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬مانشستر‭ ‬للهدف‭ ‬الثالث‭.‬

وقال‭ ‬توخيل‭: ‬‮«‬ماتيس‭ ‬يبلغ‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬ولديه‭ ‬دور‭ ‬مهم‭. ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يتقبل‭ ‬بها‭ ‬دوره‭ ‬رائعة‭. ‬لديه‭ ‬الفرصة‭ ‬لتغيير‭ ‬سير‭ ‬المباريات‭. ‬الشيء‭ ‬المهم‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬عقليته‭ ‬واضحة‮»‬‭. ‬وقدم‭ ‬توخيل‭ ‬أيضا‭ ‬تحديثا‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬مانويل‭ ‬نوير،‭ ‬حارس‭ ‬المرمى،‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬منذ‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬عقب‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬فعالياتها‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭.‬

مؤخرا،‭ ‬عانى‭ ‬اللاعب‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬ربلة‭ ‬الساق‭ (‬السمانة‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تأخير‭ ‬عودته‭ ‬للتدريبات‭ ‬الجماعية‭. ‬وقال‭ ‬توخيل‭: ‬‮«‬يواصل‭ ‬القيام‭ ‬بتدريباته‭ ‬الخاصة‭ ‬بحراس‭ ‬المرمى،‭ ‬ليس‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬ولكن‭ ‬بشكل‭ ‬منفرد‭. ‬ليست‭ ‬إصابة‭ ‬ولكن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬مع‭ ‬ربلة‭ ‬الساق‭. ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬المخاطرة‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تحدث‭ ‬أي‭ ‬إصابة‮»‬‭.‬

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