فولفسبورغ يتطلع للفوز.. وبايرن وليفركوزن للعودة

برلين‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬يبحث‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬المتجدد‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الاول‭ ‬منذ‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬المتعثر‭ ‬عندما‭ ‬يلتقيان‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الالماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم،‭ ‬حيث‭ ‬وصف‭ ‬مدرب‭ ‬الاول‭ ‬الكرواتي‭ ‬نيكو‭ ‬كوفاتش‭ ‬المواجهة‭ ‬المنتظرة‭ ‬بـ«اختبار‭ ‬التحمّل‮»‬‭. ‬استهل‭ ‬دورتموند‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الاخير‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم‭ ‬لمصلحة‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬بصورة‭ ‬ضعيفة‭ ‬قياسًا‭ ‬الى‭ ‬أدائه‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬وتلقى‭ ‬خسارة‭ ‬جديدة‭ ‬منتصف‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬

ومع‭ ‬أنّ‭ ‬النادي‭ ‬‮«‬الاصفر‭ ‬والأسود‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬بعد‭ ‬محليًا،‭ ‬اذ‭ ‬حقق‭ ‬انتصارَين‭ ‬مقابل‭ ‬تعادلَين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬جميعها‭ ‬كانت‭ ‬أمام‭ ‬فرق‭ ‬متواضعة‭. ‬وينتظر‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬إدين‭ ‬ترزيتش‭ ‬مهمة‭ ‬حذرة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬بمواجهة‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬في‭ ‬حلّة‭ ‬واعدة‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدرب‭ ‬بايرن‭ ‬السابق‭ ‬كوفاتش‭ ‬في‭ ‬عامه‭ ‬الثاني‭ ‬معه،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬هزيمة،‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭. ‬يعوّل‭ ‬دورتموند‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقف‭ ‬التاريخ‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭ ‬كونه‭ ‬يملك‭ ‬أفضلية‭ ‬التفوّق‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬مع‭ ‬فولفسبورغ،‭ ‬وايضًا‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬تدريبها‭ ‬كوفاتش‭.‬

وتشير‭ ‬الأرقام‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬16‭ ‬مباراة‭ ‬ضد‭ ‬دورتموند،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬المانيا‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭-‬1‭. ‬حينها،‭ ‬خاض‭ ‬البلجيكي‭ ‬كيفن‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬مباراته‭ ‬الاخيرة‭ ‬بقميص‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانجليزي،‭ ‬وقدّم‭ ‬أداء‭ ‬رائعا‭ ‬أمام‭ ‬دورتموند‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يودّع‭ ‬ايضا‭ ‬مدربه‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬المنتقل‭ ‬إلى‭ ‬ليفربول‭ ‬الانجليزي‭. ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬في‭ ‬‮«‬سيغنال‭ ‬ايدونا‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬معقل‭ ‬دورتموند‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬فيما‭ ‬خسر‭ ‬كوفاتش‭ ‬مبارياته‭ ‬الاربع‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الملعب‭ ‬كمدرب‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬وبايرن‭ ‬وأينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬الخميس،‭ ‬قال‭ ‬كوفاتش‭: ‬‮«‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬ستنتهي‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التحلي‭ ‬بالشجاعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬اختبار‭ ‬التحمّل‮»‬،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬تتصرف‭ ‬بخوف‭ ‬في‭ ‬دورتموند،‭ ‬يصبح‭ ‬الأمر‭ ‬صعبًا‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬يأمل‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬المتصدر‭ ‬ووصيفه‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الـ11‭ ‬الأخيرة،‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬تعادلهما‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭. ‬ويحتل‭ ‬ليفركوزن‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادل،‭ ‬متقدماً‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬الذي‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬فكّ‭ ‬ارتباطه‭ ‬بمنافسه‭ ‬بتعادله‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬‮«‬أليانز‭ ‬أرينا‮»‬،‭ ‬برغم‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬لوافده‭ ‬الجديد‭ ‬المهاجم‭ ‬الانجليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭.‬

وتنتظر‭ ‬أندية‭ ‬لايبزيغ‭ ‬وشتوتغارت‭ ‬وهوفنهايم‭ ‬وفولفسبورغ‭ ‬التي‭ ‬تتساوى‭ ‬بـ9‭ ‬نقاط‭ ‬أي‭ ‬دعسة‭ ‬ناقصة‭ ‬من‭ ‬فريقي‭ ‬المقدمة‭. ‬ويواجه‭ ‬بايرن‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬بوخوم‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬اليوم‭ ‬متسلحًا‭ ‬بالثقة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الانجليزي‭ ‬4‭-‬3‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭. ‬ولم‭ ‬يفز‭ ‬بوخوم‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الـ17‭ ‬الاخيرة،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬يستضيف‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬هاكن‭ ‬السويدي‭ ‬4‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الاوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬،‭ ‬نظيره‭ ‬هايدنهايم‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬قدّم‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الذي‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬السبت‭ ‬عروضًا‭ ‬هجومية‭ ‬نارية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بتسجيله‭ ‬19‭ ‬هدفًا،‭ ‬فيما‭ ‬تلقت‭ ‬شباكه‭ ‬5‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬رسمية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭.‬

يُعدّ‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬بونيفاس‭ ‬المنضم‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬ليفركوزن‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬ركائزه‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬الناجح‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭. ‬سجل‭ ‬بونيفاس،‭ ‬22‭ ‬عامًا،‭ ‬والذي‭ ‬أدّت‭ ‬انطلاقته‭ ‬النارية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬الى‭ ‬استدعائه‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬قميص‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬بداية‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬ومرر‭ ‬كرتين‭ ‬حاسمتين‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭. ‬أقدم‭ ‬ليفركوزن‭ ‬المتصدر‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بخطوة‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬مخاطرة‭ ‬واضحة‭ ‬بتعاقده‭ ‬مع‭ ‬بونيفاس‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابتين‭ ‬قويتين‭ ‬في‭ ‬قدمه‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭. ‬الا‭ ‬انّه‭ ‬بإشراف‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬تألق‭ ‬بونيفاس،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المخاطرة‭ ‬بدأت‭ ‬تجني‭ ‬ثمارها‭.‬



