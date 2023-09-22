ناغلسمان يبحث عن النهوض مع ألمانيا

ميونيخ‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬بعد‭ ‬إقالته‭ ‬المفاجئة‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬نهاية‭ ‬مارس،‭ ‬يملك‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان‭ ‬بعمر‭ ‬السادسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬فرصة‭ ‬تلميع‭ ‬صورته‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬كواحد‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المديرين‭ ‬الفنيين‭ ‬موهبة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تعيينه‭ ‬مدرباً‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده‭ ‬قبل‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭. ‬أصبح‭ ‬المدرب‭ ‬المُقال‭ ‬من‭ ‬بايرن‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬رسمياً‭ ‬ثاني‭ ‬أصغر‭ ‬مدرب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬بعد‭ ‬أوتو‭ ‬نيرتس‭ (‬34‭ ‬عاماً‭) ‬في‭ ‬1926،‭ ‬فيما‭ ‬يحاول‭ ‬‮«‬دي‭ ‬مانشافت‮»‬‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬بعد‭ ‬خيبة‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭. ‬

بعد‭ ‬سير‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬الموهوب‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬الذي‭ ‬استعاد‭ ‬انجازات‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬عرف‭ ‬ناغلسمان‭ ‬أولى‭ ‬اخفاقاته‭ ‬الموسم‭ ‬الفائت،‭ ‬بعد‭ ‬إبعاده‭ ‬عن‭ ‬تدريب‭ ‬بايرن‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الحاسمة‭ ‬من‭ ‬الموسم‭. ‬في‭ ‬جبال‭ ‬الألب‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يستمتع‭ ‬بعطلته‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولية،‭ ‬علم‭ ‬من‭ ‬الصحف‭ ‬بقرار‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬أوليفر‭ ‬كان‭ ‬والمدير‭ ‬الرياضي‭ ‬البوسني‭ ‬حسن‭ ‬صالحميدجيتش‭. ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬ابن‭ ‬مدينة‭ ‬لاندسبرغ‭ ‬أم‭ ‬ليخ‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬ستين‭ ‬كيلومتراً‭ ‬من‭ ‬مقرّ‭ ‬بايرن،‭ ‬تحوّل‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬الأكثر‭ ‬نجاحاً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬ألمانيا‭ ‬إلى‭ ‬كابوس‭. ‬قال‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬دي‭ ‬فيلت،‭ ‬فيلت‭ ‬أم‭ ‬سونتاغ‮»‬‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬مارس‭ ‬2023‭: ‬‮«‬قبل‭ ‬وصولي،‭ ‬تخيّلت‭ ‬كل‭ ‬الأمور‭ ‬الوارد‭ ‬حدوثها‭ ‬كمدرّب‭ ‬لبايرن‭. ‬هناك‭ ‬شيء‭ ‬واحد‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الاستعداد‭ ‬له‭: ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬درجة‭ ‬تكون‭ ‬الأمور‭ ‬بيضاء‭ ‬بالكامل‭ ‬أو‭ ‬سوداء‮»‬‭.‬

في‭ ‬يوم‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء،‭ ‬خسر‭ ‬بايرن‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬ليفركوزن‭ (‬1-2‭)‬،‭ ‬وبدون‭ ‬معرفته،‭ ‬كانت‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لناغلسمان‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الفريق‭ ‬البافاري‭. ‬كان‭ ‬صاحب‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ (‬ريكوردمايستر‭) ‬قد‭ ‬أنفق‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬و25‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬لانتزاع‭ ‬المدرب‭ ‬من‭ ‬لايبزيغ‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2021،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوقيع‭ ‬معه‭ ‬لخمسة‭ ‬أعوام‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬المقال‭ ‬بدوره‭ ‬أخيراً‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭. ‬وفيما‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مرتبطاً‭ ‬ببايرن،‭ ‬عيّن‭ ‬النادي‭ ‬توماس‭ ‬توخل،‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لسان‭ ‬جرمان،‭ ‬بدلاً‭ ‬منه،‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬الأخير‭ ‬أطلق‭ ‬مسيرته‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬2008‭.‬

بعد‭ ‬اصابة‭ ‬خطرة‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬بعمر‭ ‬العشرين،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬قلب‭ ‬دفاع‭ ‬فارع‭ ‬الطول‭ (‬1.90م‭) ‬مع‭ ‬رديف‭ ‬أوغسبورغ،‭ ‬قبل‭ ‬ناغلسمان‭ ‬اقتراح‭ ‬مدربه‭ ‬آنذاك‭ ‬بمراقبة‭ ‬الخصوم‭. ‬عرفت‭ ‬مسيرته‭ ‬التدريبية‭ ‬صعوداً‭ ‬صاروخياً‭. ‬بعمر‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬فيه‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬إلى‭ ‬ذروة‭ ‬مسيرتهم،‭ ‬حطّم‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬للبدايات‭ ‬المبكرة‭ ‬بين‭ ‬المدربين‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2016‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬هوب‭ ‬ستيفنز‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬القلب،‭ ‬عُيّن‭ ‬مدرباً‭ ‬لهوفنهايم‭ ‬وأصبح‭ ‬بعمر‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬أصغر‭ ‬مدرّب‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬أوروبية‭ ‬كبرى‭. ‬كان‭ ‬النادي‭ ‬يترنح‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬قبل‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا،‭ ‬أنقذه‭ ‬ناغلسمان‭ ‬بشق‭ ‬النفس‭ ‬وأبقاه‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الاولى‭.‬

بعدها‭ ‬بسنتين‭ ‬ونصف‭ ‬السنة،‭ ‬وإثر‭ ‬حلوله‭ ‬ثالثاً‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا،‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬لفريق‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬بعمر‭ ‬الحادية‭ ‬والثلاثين‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬هوفنهايم‭. ‬وفي‭ ‬أغسطس‭ ‬2020‭ ‬في‭ ‬لشبونة،‭ ‬بعد‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬لايبزيغ،‭ ‬جلس‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬البدلاء‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ضمن‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬عيده‭ ‬الثالث‭ ‬والثلاثين‭. ‬

لخّص‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬مارس‭ ‬فلسفته‭ ‬باللعب‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬أطروحته‭ ‬التدريبية‭ ‬‮«‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستحواذ‭ ‬وتغيير‭ ‬الإيقاع‮»‬‭. ‬تحت‭ ‬ألوان‭ ‬بايرن،‭ ‬لم‭ ‬يفقد‭ ‬أعصابه‭ ‬أمام‭ ‬رجال‭ ‬الإعلام‭: ‬‮«‬لست‭ ‬ممثلاً‭. ‬تُطرح‭ ‬عليّ‭ ‬اسئلة‭ ‬وأجاوب‭. ‬ببساطة‭ ‬لأني‭ ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬لعب‭ ‬أي‭ ‬دور‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‮»‬‭. ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬تحدّث‭ ‬عن‭ ‬واشٍ‭ ‬داخل‭ ‬غرف‭ ‬الملابس،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬كشف‭ ‬رجال‭ ‬الإعلام‭ ‬خططه‭ ‬التكتيكية‭.‬

وفي‭ ‬أرض‭ ‬الملاعب،‭ ‬أظهر‭ ‬‮«‬عضلاته‮»‬‭. ‬عبّر‭ ‬عن‭ ‬غضبه‭ ‬بشدّة‭ ‬تجاه‭ ‬أحد‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬فبراير،‭ ‬قبل‭ ‬تقديم‭ ‬اعتذاره‭ ‬بسرعة‭. ‬تعرّض‭ ‬لغرامة‭ ‬بقيمة‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭. ‬كانت‭ ‬علاقته‭ ‬متوترة‭ ‬أحياناً‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬كوادر‭ ‬الفريق،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬يوزوا‭ ‬كيميش،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المدافعين‭ ‬عنه،‭ ‬أكّد‭ ‬ان‭ ‬المدرب‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬ثقة‭ ‬غرف‭ ‬الملابس،‭ ‬خلافاً‭ ‬لما‭ ‬شرحه‭ ‬لاحقاً‭ ‬كان‭ ‬وصالحميدجيتش،‭ ‬علماً‭ ‬بانه‭ ‬خسر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬37‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭. ‬أحرز‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬2021‭-‬2022،‭ ‬لكنه‭ ‬أقصي‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬فياريال‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬