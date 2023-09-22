Saturday, 23 September 2023 06:04 GMT

ناغلسمان يبحث عن النهوض مع ألمانيا

9/22/2023 7:20:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونيخ‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬بعد‭ ‬إقالته‭ ‬المفاجئة‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬نهاية‭ ‬مارس،‭ ‬يملك‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان‭ ‬بعمر‭ ‬السادسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬فرصة‭ ‬تلميع‭ ‬صورته‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬كواحد‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المديرين‭ ‬الفنيين‭ ‬موهبة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تعيينه‭ ‬مدرباً‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده‭ ‬قبل‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭. ‬أصبح‭ ‬المدرب‭ ‬المُقال‭ ‬من‭ ‬بايرن‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬رسمياً‭ ‬ثاني‭ ‬أصغر‭ ‬مدرب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬بعد‭ ‬أوتو‭ ‬نيرتس‭ (‬34‭ ‬عاماً‭) ‬في‭ ‬1926،‭ ‬فيما‭ ‬يحاول‭ ‬‮«‬دي‭ ‬مانشافت‮»‬‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬بعد‭ ‬خيبة‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭. ‬

بعد‭ ‬سير‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬الموهوب‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬الذي‭ ‬استعاد‭ ‬انجازات‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬عرف‭ ‬ناغلسمان‭ ‬أولى‭ ‬اخفاقاته‭ ‬الموسم‭ ‬الفائت،‭ ‬بعد‭ ‬إبعاده‭ ‬عن‭ ‬تدريب‭ ‬بايرن‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الحاسمة‭ ‬من‭ ‬الموسم‭. ‬في‭ ‬جبال‭ ‬الألب‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يستمتع‭ ‬بعطلته‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولية،‭ ‬علم‭ ‬من‭ ‬الصحف‭ ‬بقرار‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬أوليفر‭ ‬كان‭ ‬والمدير‭ ‬الرياضي‭ ‬البوسني‭ ‬حسن‭ ‬صالحميدجيتش‭. ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬ابن‭ ‬مدينة‭ ‬لاندسبرغ‭ ‬أم‭ ‬ليخ‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬ستين‭ ‬كيلومتراً‭ ‬من‭ ‬مقرّ‭ ‬بايرن،‭ ‬تحوّل‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬الأكثر‭ ‬نجاحاً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬ألمانيا‭ ‬إلى‭ ‬كابوس‭. ‬قال‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬دي‭ ‬فيلت،‭ ‬فيلت‭ ‬أم‭ ‬سونتاغ‮»‬‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬مارس‭ ‬2023‭: ‬‮«‬قبل‭ ‬وصولي،‭ ‬تخيّلت‭ ‬كل‭ ‬الأمور‭ ‬الوارد‭ ‬حدوثها‭ ‬كمدرّب‭ ‬لبايرن‭. ‬هناك‭ ‬شيء‭ ‬واحد‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الاستعداد‭ ‬له‭: ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬درجة‭ ‬تكون‭ ‬الأمور‭ ‬بيضاء‭ ‬بالكامل‭ ‬أو‭ ‬سوداء‮»‬‭.‬

في‭ ‬يوم‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء،‭ ‬خسر‭ ‬بايرن‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬ليفركوزن‭ (‬1-2‭)‬،‭ ‬وبدون‭ ‬معرفته،‭ ‬كانت‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لناغلسمان‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الفريق‭ ‬البافاري‭. ‬كان‭ ‬صاحب‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ (‬ريكوردمايستر‭) ‬قد‭ ‬أنفق‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬و25‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬لانتزاع‭ ‬المدرب‭ ‬من‭ ‬لايبزيغ‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2021،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوقيع‭ ‬معه‭ ‬لخمسة‭ ‬أعوام‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬المقال‭ ‬بدوره‭ ‬أخيراً‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭. ‬وفيما‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مرتبطاً‭ ‬ببايرن،‭ ‬عيّن‭ ‬النادي‭ ‬توماس‭ ‬توخل،‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لسان‭ ‬جرمان،‭ ‬بدلاً‭ ‬منه،‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬الأخير‭ ‬أطلق‭ ‬مسيرته‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬2008‭.‬

بعد‭ ‬اصابة‭ ‬خطرة‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬بعمر‭ ‬العشرين،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬قلب‭ ‬دفاع‭ ‬فارع‭ ‬الطول‭ (‬1.90م‭) ‬مع‭ ‬رديف‭ ‬أوغسبورغ،‭ ‬قبل‭ ‬ناغلسمان‭ ‬اقتراح‭ ‬مدربه‭ ‬آنذاك‭ ‬بمراقبة‭ ‬الخصوم‭. ‬عرفت‭ ‬مسيرته‭ ‬التدريبية‭ ‬صعوداً‭ ‬صاروخياً‭. ‬بعمر‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬فيه‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬إلى‭ ‬ذروة‭ ‬مسيرتهم،‭ ‬حطّم‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬للبدايات‭ ‬المبكرة‭ ‬بين‭ ‬المدربين‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2016‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬هوب‭ ‬ستيفنز‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬القلب،‭ ‬عُيّن‭ ‬مدرباً‭ ‬لهوفنهايم‭ ‬وأصبح‭ ‬بعمر‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬أصغر‭ ‬مدرّب‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬أوروبية‭ ‬كبرى‭. ‬كان‭ ‬النادي‭ ‬يترنح‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬قبل‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا،‭ ‬أنقذه‭ ‬ناغلسمان‭ ‬بشق‭ ‬النفس‭ ‬وأبقاه‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الاولى‭.‬

بعدها‭ ‬بسنتين‭ ‬ونصف‭ ‬السنة،‭ ‬وإثر‭ ‬حلوله‭ ‬ثالثاً‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا،‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬لفريق‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬بعمر‭ ‬الحادية‭ ‬والثلاثين‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬هوفنهايم‭. ‬وفي‭ ‬أغسطس‭ ‬2020‭ ‬في‭ ‬لشبونة،‭ ‬بعد‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬لايبزيغ،‭ ‬جلس‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬البدلاء‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ضمن‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬عيده‭ ‬الثالث‭ ‬والثلاثين‭. ‬

لخّص‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬مارس‭ ‬فلسفته‭ ‬باللعب‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬أطروحته‭ ‬التدريبية‭ ‬‮«‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستحواذ‭ ‬وتغيير‭ ‬الإيقاع‮»‬‭. ‬تحت‭ ‬ألوان‭ ‬بايرن،‭ ‬لم‭ ‬يفقد‭ ‬أعصابه‭ ‬أمام‭ ‬رجال‭ ‬الإعلام‭: ‬‮«‬لست‭ ‬ممثلاً‭. ‬تُطرح‭ ‬عليّ‭ ‬اسئلة‭ ‬وأجاوب‭. ‬ببساطة‭ ‬لأني‭ ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬لعب‭ ‬أي‭ ‬دور‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‮»‬‭. ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬تحدّث‭ ‬عن‭ ‬واشٍ‭ ‬داخل‭ ‬غرف‭ ‬الملابس،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬كشف‭ ‬رجال‭ ‬الإعلام‭ ‬خططه‭ ‬التكتيكية‭.‬

وفي‭ ‬أرض‭ ‬الملاعب،‭ ‬أظهر‭ ‬‮«‬عضلاته‮»‬‭. ‬عبّر‭ ‬عن‭ ‬غضبه‭ ‬بشدّة‭ ‬تجاه‭ ‬أحد‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬فبراير،‭ ‬قبل‭ ‬تقديم‭ ‬اعتذاره‭ ‬بسرعة‭. ‬تعرّض‭ ‬لغرامة‭ ‬بقيمة‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭. ‬كانت‭ ‬علاقته‭ ‬متوترة‭ ‬أحياناً‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬كوادر‭ ‬الفريق،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬يوزوا‭ ‬كيميش،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المدافعين‭ ‬عنه،‭ ‬أكّد‭ ‬ان‭ ‬المدرب‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬ثقة‭ ‬غرف‭ ‬الملابس،‭ ‬خلافاً‭ ‬لما‭ ‬شرحه‭ ‬لاحقاً‭ ‬كان‭ ‬وصالحميدجيتش،‭ ‬علماً‭ ‬بانه‭ ‬خسر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬37‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭. ‬أحرز‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬2021‭-‬2022،‭ ‬لكنه‭ ‬أقصي‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬فياريال‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

MENAFN22092023000055011008ID1107124441

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث