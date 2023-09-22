اجتماع الجمعية العمومية لنادي المعامير
التاريخ
9/22/2023 7:20:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بعد استكمال الإجراءات الرسمية مع الهيئة العامة للرياضة فقد تم تحديد يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر 2023 في الساعة السابعة والنصف موعدا لاجتماع الجمعية العمومية وانتخاب أعضاء مكملين لمجلس الإدارة الحالي.
وقد ترشح لعضوية مجلس الإدارة كل من: محمد إبراهيم عيسى، حسين علي إبراهيم، علي أحمد عاشور، محمد جعفر مهدي، صادق محمد مقداد. وبناء على اللائحة الأساسية لمجلس الإدارة يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء بالرئيس. وعليه مطلوب فقط أربعة أعضاء فقط من بين المرشحين الخمسة.
ويدعو رئيس النادي السيد أحمد إبراهيم عيسى إلى تفاعل أعضاء الجمعية العمومية المسددين لاشتراكاتهم لسنة 2023 لحضور الاجتماع وترشيح من يرونه ذا كفاءة وقدرة على الإنتاج والتطوير.
وتسعى الإدارة الحالية من خلال الأعضاء الجدد الدفع بالمزيد من تنظيم الفعاليات الرياضية وتطوير عملية الاستثمار وزيادة الدخل للنادي والسعي بالفرق الرياضية لتحقيق مراكز متقدمة في المسابقات الرياضية.
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