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اجتماع الجمعية العمومية لنادي المعامير

9/22/2023 7:20:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بعد‭ ‬استكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرسمية‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الموافق‭ ‬25‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬موعدا‭ ‬لاجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬وانتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬مكملين‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الحالي‭.‬

وقد‭ ‬ترشح‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬عيسى،‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم،‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬عاشور،‭ ‬محمد‭ ‬جعفر‭ ‬مهدي،‭ ‬صادق‭ ‬محمد‭ ‬مقداد‭. ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬اللائحة‭ ‬الأساسية‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬يتكون‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬أعضاء‭ ‬بالرئيس‭. ‬وعليه‭ ‬مطلوب‭ ‬فقط‭ ‬أربعة‭ ‬أعضاء‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المرشحين‭ ‬الخمسة‭.‬

ويدعو‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬عيسى‭ ‬إلى‭ ‬تفاعل‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬المسددين‭ ‬لاشتراكاتهم‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬لحضور‭ ‬الاجتماع‭ ‬وترشيح‭ ‬من‭ ‬يرونه‭ ‬ذا‭ ‬كفاءة‭ ‬وقدرة‭ ‬على‭ ‬الإنتاج‭ ‬والتطوير‭. ‬

وتسعى‭ ‬الإدارة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأعضاء‭ ‬الجدد‭ ‬الدفع‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬وتطوير‭ ‬عملية‭ ‬الاستثمار‭ ‬وزيادة‭ ‬الدخل‭ ‬للنادي‭ ‬والسعي‭ ‬بالفرق‭ ‬الرياضية‭ ‬لتحقيق‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الرياضية‭.‬

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