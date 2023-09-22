المنامة يتحول للمنافسة على المراكز بعد الخسارة من الفريق الصيني

خسر‮

‬الفريق‮

‬الأول‮

‬لكرة‮

‬السلة‮

‬بنادي‭ ‬المنامة‭ ‬لقاء‮

‬الأمس‮

‬من‮

‬فريق‮

‬زيجيانغ‮

‬الصيني‮

‬ضمن‮

‬منافسات‮

‬الجولة‮

‬الثانية‮

‬في‮

‬بطولة‮

‬كأس‮

‬الاتحاد‮

‬الدولي‮

‬لكرة‮

‬السلة‮

‬ ( انتركونتيننتال ) ‮

‬في‮

‬سنغافورة‮

‬بنتيجة‮

‬95‮

‬مقابل‮

‬78‮

‬حيث‮

‬قدم‮

‬الفريق‮

‬اداءً‮

‬تصاعدياً‮

‬ومغايراً‮

‬عما‮

‬ظهر‮

‬عليه‮

‬في‮

‬الجولة‮

‬الأولى‮

‬بشكل‮

‬ملحوظ .

وتحول‮

‬الفريق‮

‬للمنافسة‮

‬على‮

‬المركزي‮

‬الخامس‮

‬والسادس‮

‬للبطولة،‮

‬ولم‮

‬يتحدد‮

‬الفريق‮

‬الثاني‮

‬بانتظار‮

‬ختام‮

‬منافسات‮

‬الدور‮

‬التمهيدي‮

‬للمجموعة‮

‬الأولى‮

‬إذ‮

‬من‮

‬المقرر‮

‬ان‮

‬تقام‮

‬المباراة‮

‬غداً‮

‬الأحد .

و‮

‬أشاد‮

‬مدرب‮

‬الفريق‮

‬لينوس‮

‬غافرييل‮

‬في‮

‬غرفة‮

‬الملابس‮

‬بالمستوى‮

‬الإيجابي‮

‬الذي‮

‬ظهر‮

‬على‮

‬الفريق‮

‬حيث‮

‬طالب‮

‬الفريق‮

‬بالظهور‮

‬بمستوى‮

‬أفضل‮

‬ايضاً‮

‬في‮

‬المباراة‮

‬الختامية‮

‬مؤكداً‮

‬ان‮

‬الفريق‮

‬قدم‮

‬ماعليه‮

‬مقارنةً‮

‬بالاستعدادات‮

‬بالوضع‮

‬الذي‮

‬كان‮

‬عليه‮

‬في‮

‬الاستعدادات‮

‬التحضيرية‮

‬للبطولة .

نوروز‭:‬‮

‬الفريق‮

‬قدم‮

‬ما عليه‮

‬

من‮

‬جانبه‮

‬اكد‮

‬قائد‮

‬الفريق‮

‬اللاعب‮

‬حسن‮

‬نوروز‮

‬ان‮

‬الفريق‮

‬قدم‮

‬ماعليه‮

‬في‮

‬المباراة‮

‬حيث‮

‬لايمكن‮

‬المقارنة‮

‬بين‮

‬الفروقات‮

‬الكبيرة‮

‬في‮

‬الامكانيات‮

‬التي‮

‬يتمتع‮

‬بها‮

‬الفريقين‮

‬من‮

‬الطول‮

‬والمحترفين‮

‬والميزانية‮

‬المخصصة‮

‬مؤكداً‮

‬ان‮

‬المشاركة‮

‬في‮

‬هذه‮

‬البطولة‮

‬العالمية‮

‬تمثل‮

‬استعداداً‮

‬للموسم‮

‬المقبل‮

‬وكسب‮

‬المزيد‮

‬من‮

‬الخبرة‮

‬للاعبين .

عبدالرضا‭:‬‮

‬الفريق‮

‬سيتحسن‮

‬مستقبلاً

وقال‮

‬مساعد‮

‬المدرب‮

‬عمران‮

‬عبدالرضا‮

‬ان‮

‬الفريق‮

‬قدم‮

‬اداءً‮

‬متحسناً‮

‬بشكل‮

‬كبير‮

‬مؤكداً‮

‬ان‮

‬الفريق‮

‬لم‮

‬تساعده‮

‬الظروف‮

‬لاعداد‮

‬وتحضير‮

‬الفريق‮

‬بشكل‮

‬جيد‮

‬في‮

‬البطولة‮

‬مشيراً‮

‬الى‮

‬امكانية‮

‬تحسن‮

‬اداء‮

‬اللاعبين‮

‬في‮

‬المباراة‮

‬الأخير‮

‬حيث‮

‬يعد‮

‬الهدف‮

‬الأهم‮

‬هو‮

‬تشريف‮

‬اسم‮

‬مملكة‮

‬البحرين .