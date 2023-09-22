المنامة يتحول للمنافسة على المراكز بعد الخسارة من الفريق الصيني
التاريخ
9/22/2023 7:20:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
خسر
الفريق
الأول
لكرة
السلة
بنادي المنامة لقاء
الأمس
من
فريق
زيجيانغ
الصيني
ضمن
منافسات
الجولة
الثانية
في
بطولة
كأس
الاتحاد
الدولي
لكرة
السلة
( انتركونتيننتال )
في
سنغافورة
بنتيجة
95
مقابل
78
حيث
قدم
الفريق
اداءً
تصاعدياً
ومغايراً
عما
ظهر
عليه
في
الجولة
الأولى
بشكل
ملحوظ .
وتحول
الفريق
للمنافسة
على
المركزي
الخامس
والسادس
للبطولة،
ولم
يتحدد
الفريق
الثاني
بانتظار
ختام
منافسات
الدور
التمهيدي
للمجموعة
الأولى
إذ
من
المقرر
ان
تقام
المباراة
غداً
الأحد .
و
أشاد
مدرب
الفريق
لينوس
غافرييل
في
غرفة
الملابس
بالمستوى
الإيجابي
الذي
ظهر
على
الفريق
حيث
طالب
الفريق
بالظهور
بمستوى
أفضل
ايضاً
في
المباراة
الختامية
مؤكداً
ان
الفريق
قدم
ماعليه
مقارنةً
بالاستعدادات
بالوضع
الذي
كان
عليه
في
الاستعدادات
التحضيرية
للبطولة .
نوروز:
الفريق
قدم
ما عليه
من
جانبه
اكد
قائد
الفريق
اللاعب
حسن
نوروز
ان
الفريق
قدم
ماعليه
في
المباراة
حيث
لايمكن
المقارنة
بين
الفروقات
الكبيرة
في
الامكانيات
التي
يتمتع
بها
الفريقين
من
الطول
والمحترفين
والميزانية
المخصصة
مؤكداً
ان
المشاركة
في
هذه
البطولة
العالمية
تمثل
استعداداً
للموسم
المقبل
وكسب
المزيد
من
الخبرة
للاعبين .
عبدالرضا:
الفريق
سيتحسن
مستقبلاً
وقال
مساعد
المدرب
عمران
عبدالرضا
ان
الفريق
قدم
اداءً
متحسناً
بشكل
كبير
مؤكداً
ان
الفريق
لم
تساعده
الظروف
لاعداد
وتحضير
الفريق
بشكل
جيد
في
البطولة
مشيراً
الى
امكانية
تحسن
اداء
اللاعبين
في
المباراة
الأخير
حيث
يعد
الهدف
الأهم
هو
تشريف
اسم
مملكة
البحرين .
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