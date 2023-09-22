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المنامة يتحول للمنافسة على المراكز بعد الخسارة من الفريق الصيني

9/22/2023 7:20:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

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‬الأهم‮
‬هو‮
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‬اسم‮
‬مملكة‮
‬البحرين .

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