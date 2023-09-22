إبراهيم والدلاور يشاركان في برنامج أكاديمية الحكام بالاتحاد الآسيوي

إبراهيم والدلاور يشاركان في برنامج أكاديمية الحكام بالاتحاد الآسيوي
التاريخ
9/22/2023 7:20:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شارك الحكمان الشابان محمد إبراهيم ومحمد الدلاور في برنامج المرحلة المتوسطة لأكاديمية الحكام الآسيوية، والذي أقيم في العاصمة الماليزية (كوالالمبور) من 18 حتى 22 سبتمبر الجاري.
وحضر محمد إبراهيم ومحمد الدلاور الجلسات النظرية للبرنامج، كما نجحا في اجتياز اختبارات اللياقة البدنية التي أقيمت لهما.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد استحدث مشروع أكاديمية الحكام في مشروع مستقبلي طويل قام به لإعداد حكام آسيويين جدد، وفقا لشروط عالمية ومعايير وضعها لإعداد جيل من الحكام، وتتضمن أبرز الشروط والمعايير اللازمة لدخول الأكاديمية: العمر، اللياقة البدنية، إتقان اللغة الإنجليزية، القامة البدنية، علاوة على الإلمام الكبير بقانون اللعبة.
ومنح الاتحاد الآسيوي مقعدين لحكمين من كل بلد ينضوي اتحاده تحت مظلته، إذ رشح اتحاد الكرة الحكمين محمد إبراهيم ومحمد الدلاور للمشاركة في البرنامج، وخصوصا أن الاتحاد الآسيوي يشترط في الحكمين ألا يقل عمرهما عن 24 عاما ولا يزيد على 29، كما رشح الاتحاد البحريني لكرة القدم خلال السنوات الماضية 3 حكام آخرين هم: أحمد خليل، أحمد الغريب ومحمد خالد؛ للمشاركة في البرنامج، كما سينضم إليهم الحكمان محمد راشد وعلي محمد حسين في الدفعة المقبلة.
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