شغف جماهيري ستراوي غير مسبوق





أعلن‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬بنادي‭ ‬سترة‭ ‬البرنامج‭ ‬الجماهيري‭ ‬الذي‭ ‬أعدته‭ ‬رابطة‭ ‬بحارة‭ ‬سترة‭ ‬دعما‭ ‬للفريق‭ ‬الكروي‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬حافلات‭ ‬لنقل‭ ‬الجماهير‭ ‬لحضور‭ ‬مباريات‭ ‬الفريق،‭ ‬وعمل‭ ‬مسابقات‭ ‬وجوائز‭ ‬للجماهير‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬المباراة‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬الانستغرام‭ ‬والواتساب‭ ‬وتغطية‭ ‬مباشرة‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬قبل‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مباراة،‭ ‬وإجراء‭ ‬مقابلات

مستمرة‭ ‬مع‭ ‬الجماهير،‭ ‬وستتواجد‭ ‬الرابطة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬اختيار‭ ‬نجم‭ ‬المباراة‭ ‬وعمل‭ ‬مقابلة‭ ‬معه‭.‬

وقد‭ ‬أثنى‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬رابطة‭ ‬جماهير‭ ‬بحارة‭ ‬سترة‭ ‬وقدم‭ ‬شكرا‭ ‬خاصا‭ ‬للقائمين‭ ‬عليها،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬مساندة‭ ‬الجماهير‭ ‬للفريق‭ ‬سترفع‭ ‬المعنويات‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬وآمال‭ ‬أهالي‭ ‬جزيرة‭ ‬سترة‭ ‬قاطبة‭.‬

وسيبدأ‭ ‬فريق‭ ‬سترة‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬بمواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءَ‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

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