شغف جماهيري ستراوي غير مسبوق
التاريخ
9/22/2023 7:20:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب أحمد الذهبة: السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن المركز الإعلامي بنادي سترة البرنامج الجماهيري الذي أعدته رابطة بحارة سترة دعما للفريق الكروي في موسمه الثاني في دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، حيث كشف عن توفير حافلات لنقل الجماهير لحضور مباريات الفريق، وعمل مسابقات وجوائز للجماهير قبل بدء المباراة عبر منصة الانستغرام والواتساب وتغطية مباشرة للمؤتمر الصحفي قبل 48 ساعة من كل مباراة، وإجراء مقابلات
مستمرة مع الجماهير، وستتواجد الرابطة في جميع المباريات، كما سيتم اختيار نجم المباراة وعمل مقابلة معه.
وقد أثنى مجلس الإدارة على هذه الجهود من رابطة جماهير بحارة سترة وقدم شكرا خاصا للقائمين عليها، مؤكدا أن مساندة الجماهير للفريق سترفع المعنويات وتسهم في تحقيق تطلعات وآمال أهالي جزيرة سترة قاطبة.
وسيبدأ فريق سترة مشواره في دوري ناصر بن حمد الممتاز غدا الأحد بمواجهة صعبة أمام فريق الخالدية في تمام الساعة السابعة مساءَ على ملعب مدينة خليفة الرياضية.
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