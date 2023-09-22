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الاجتماع الأول للجنة المسابقات باتحاد السلة

9/22/2023 7:20:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬اجتماعها‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬تجديد‭ ‬التعيين‭ ‬برئاسة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬ياسين،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬ياسين‭ ‬بأعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬ثقة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬التطوير‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬العمل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬الفعالة‭ ‬لتسيير‭ ‬شؤون‭ ‬المسابقات‭ ‬بالاتحاد،‭ ‬مهنئًا‭ ‬إياهم‭ ‬بالثقة‭ ‬التي‭ ‬أوليت‭ ‬لهم،‭ ‬ومشيدًا‭ ‬بما‭ ‬يملكونه‭ ‬من‭ ‬خبرات‭. ‬

وناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬موضوعات‭ ‬مختلفة‭ ‬متعلقة‭ ‬بالبرمجة‭ ‬الزمنية‭ ‬وخطة‭ ‬المسابقات‭ ‬لموسم‭ ‬2023‭/‬2024،‭ ‬وزيادة‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬اللجان‭ ‬والجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬أو‭ ‬خارج‭ ‬الاتحاد‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬سهولة‭ ‬تسيير‭ ‬المسابقات‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المثالي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مقترحات‭ ‬تطويرية‭ ‬تحفيزية‭ ‬للمسابقات‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مسابقات‭ ‬الرجال‭ ‬أو‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭.‬

وتتكون‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬من‭: ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬ياسين‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬جلال‭ ‬جهرمي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬يوسف‭ ‬حسن،‭ ‬علي‭ ‬رستم،‭ ‬علي‭ ‬الحداد،‭ ‬خالد‭ ‬مراد‭ ‬وأحمد‭ ‬الياس‭.‬


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