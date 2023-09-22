الاجتماع الأول للجنة المسابقات باتحاد السلة

الاجتماع الأول للجنة المسابقات باتحاد السلة
التاريخ
9/22/2023 7:20:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقدت لجنة المسابقات بالاتحاد البحريني لكرة السلة اجتماعها الأول بعد تجديد التعيين برئاسة عضو مجلس الإدارة السيد حسن ياسين، في مقر الاتحاد بأم الحصم.
في بداية الاجتماع، رحب رئيس اللجنة السيد حسن ياسين بأعضاء اللجنة، مشيرًا إلى ثقة مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة بأعضاء اللجنة للعمل على التطوير والارتقاء بمنظومة العمل، من خلال وضع البرامج والخطط الفعالة لتسيير شؤون المسابقات بالاتحاد، مهنئًا إياهم بالثقة التي أوليت لهم، ومشيدًا بما يملكونه من خبرات.
وناقشت اللجنة موضوعات مختلفة متعلقة بالبرمجة الزمنية وخطة المسابقات لموسم 2023/2024، وزيادة التنسيق بين اللجان والجهات ذات العلاقة سواء داخل أو خارج الاتحاد بما يضمن سهولة تسيير المسابقات على النحو المثالي، إضافة إلى مقترحات تطويرية تحفيزية للمسابقات سواء على مستوى مسابقات الرجال أو الفئات العمرية.
وتتكون لجنة المسابقات من: السيد حسن ياسين رئيس اللجنة، جلال جهرمي نائب رئيس اللجنة، يوسف حسن، علي رستم، علي الحداد، خالد مراد وأحمد الياس.
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