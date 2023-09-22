عبدالغفار يؤكد جاهزية الوفد للمشاركة بحفل الافتتاح

عبدالغفار يؤكد جاهزية الوفد للمشاركة بحفل الافتتاح
التاريخ
9/22/2023 7:20:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد مدير بعثة مملكة البحرين بدورة الألعاب الآسيوية أحمد عبدالغفار جاهزية الوفد للمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي للدورة الألعاب الآسيوية، مؤكداً أن الوفد قد أنهى استعداداته وتدريباته بنجاح، وأن جميع اللاعبين والمدربين وأعضاء البعثة الإدارية والإعلامية مستعدون للمشاركة في هذا الحدث الكبير.
وأشار عبدالغفار إلى أن حفل الافتتاح يمثل بداية رسمية للدورة الألعاب الآسيوية، وهو لحظة مهمة ومميزة لجميع الرياضيين والوفود المشاركة. وأعرب عن فخره واعتزازه بتمثيل بلاده في هذه البطولة الرياضية المهمة.
وأكد أن الوفد ملتزم بتقديم أفضل أداء للوطن والجماهير، وأنهم سيعملون بجد واجتهاد لتحقيق النجاح وتحقيق أهدافهم في المسابقات المختلفة. كما أعرب عن تفاؤله بأن الوفد سيظهر بشكل رائع في الحفل وسيكون لهم حضور مميز يليق بسمعة البلاد.
وختم بالتأكيد على أن الوفد جاهز تمامًا للمشاركة في حفل الافتتاح، وأنهم متحمسون للانضمام إلى باقي الوفود الرياضية من جميع أنحاء القارة الآسيوية، والاستمتاع بأجواء البطولة والمنافسة الرياضية الشرسة.
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