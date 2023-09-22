عبدالغفار يؤكد جاهزية الوفد للمشاركة بحفل الافتتاح

أكد‭ ‬مدير‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬جاهزية‭ ‬الوفد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬للدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬قد‭ ‬أنهى‭ ‬استعداداته‭ ‬وتدريباته‭ ‬بنجاح،‭ ‬وأن‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمدربين‭ ‬وأعضاء‭ ‬البعثة‭ ‬الإدارية‭ ‬والإعلامية‭ ‬مستعدون‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير‭.‬

وأشار‭ ‬عبدالغفار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬يمثل‭ ‬بداية‭ ‬رسمية‭ ‬للدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وهو‭ ‬لحظة‭ ‬مهمة‭ ‬ومميزة‭ ‬لجميع‭ ‬الرياضيين‭ ‬والوفود‭ ‬المشاركة‭. ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بتمثيل‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬الرياضية‭ ‬المهمة‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬ملتزم‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬للوطن‭ ‬والجماهير،‭ ‬وأنهم‭ ‬سيعملون‭ ‬بجد‭ ‬واجتهاد‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬المختلفة‭. ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬تفاؤله‭ ‬بأن‭ ‬الوفد‭ ‬سيظهر‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬وسيكون‭ ‬لهم‭ ‬حضور‭ ‬مميز‭ ‬يليق‭ ‬بسمعة‭ ‬البلاد‭.‬

وختم‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬جاهز‭ ‬تمامًا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح،‭ ‬وأنهم‭ ‬متحمسون‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬باقي‭ ‬الوفود‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بأجواء‭ ‬البطولة‭ ‬والمنافسة‭ ‬الرياضية‭ ‬الشرسة‭.‬



