رفع علم البحرين في القرية الرياضية
التاريخ
9/22/2023 7:20:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أقيمت يوم أمس «الجمعة» مراسم رفع علم مملكة البحرين في القرية الرياضية بمدينة هانغتشو الصينية، وهو تقليد أولمبي يتم تنظيمه احتفاء بالدول المشاركة في جميع الدورات الآسيوية والأولمبية.
وشارك في مراسم رفع العلم سعادة السفير الدكتور محمد غسان محمد عدنان شيخو، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الصين الشعبية، وبحضور مدير البعثة أحمد عبدالغفار، إضافة إلى مشاركة عدد من الوفد الإداري والإعلامي للبعثة، علاوة على مشاركة الجهازين الفني والإداري ولاعبي منتخب الطائرة، ولاعبي التجديف ولاعبي الملاكمة.
وبدأت مراسم رفع العلم بكلمة ترحيبية لعمدة القرية الرياضية السيد لي هولين الذي رحب بالوفد البحريني في الدورة الآسيوية، معرباً عن سعادته بحضور مختلف الرياضيين من القارة الآسيوية في هذا التجمع الذي من شأنه أن يعزز روح التضامن والتلاحم بين الأسرة الرياضية الآسيوية، مؤكداً الأهداف السامية لهذا الحدث في الارتقاء بالرياضة في البلدان الآسيوية وتقوية الروابط والعلاقة بين شباب القارة الصفراء، متمنياً لجميع المشاركين، ومن بينهم اللجنة الأولمبية البحرينية التوفيق والنجاح.
وأعقب ذلك عزف السلام الوطني لمملكة البحرين مصحوبا برفع علم المملكة، ثم قام مدير البعثة أحمد عبدالغفار بتقديم هدية تذكارية لعمدة القرية الرياضية.
وبدا الوفد البحريني أثناء مراسم رفع العلم بصورة رائعة ومتميزة من خلال الالتزام بالزي الموحد، كما التقط الوفد البحريني صورة تذكارية فوق خشبة المسرح الذي أعد خصيصا للاحتفال بهذه المراسم يتوسطها سعادة السفير الدكتور محمد غسان محمد عدنان شيخو.
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