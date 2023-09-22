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رفع علم البحرين في القرية الرياضية

9/22/2023 7:20:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬الجمعة‮»‬‭ ‬مراسم‭ ‬رفع‭ ‬علم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية،‭ ‬وهو‭ ‬تقليد‭ ‬أولمبي‭ ‬يتم‭ ‬تنظيمه‭ ‬احتفاء‭ ‬بالدول‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الدورات‭ ‬الآسيوية‭ ‬والأولمبية‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬رفع‭ ‬العلم‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬غسان‭ ‬محمد‭ ‬عدنان‭ ‬شيخو،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬وبحضور‭ ‬مدير‭ ‬البعثة‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭ ‬والإعلامي‭ ‬للبعثة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬ولاعبي‭ ‬منتخب‭ ‬الطائرة،‭ ‬ولاعبي‭ ‬التجديف‭ ‬ولاعبي‭ ‬الملاكمة‭.‬

وبدأت‭ ‬مراسم‭ ‬رفع‭ ‬العلم‭ ‬بكلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬لعمدة‭ ‬القرية‭ ‬الرياضية‭ ‬السيد‭ ‬لي‭ ‬هولين‭ ‬الذي‭ ‬رحب‭ ‬بالوفد‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بحضور‭ ‬مختلف‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬روح‭ ‬التضامن‭ ‬والتلاحم‭ ‬بين‭ ‬الأسرة‭ ‬الرياضية‭ ‬الآسيوية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الأهداف‭ ‬السامية‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالرياضة‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬الآسيوية‭ ‬وتقوية‭ ‬الروابط‭ ‬والعلاقة‭ ‬بين‭ ‬شباب‭ ‬القارة‭ ‬الصفراء،‭ ‬متمنياً‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وأعقب‭ ‬ذلك‭ ‬عزف‭ ‬السلام‭ ‬الوطني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مصحوبا‭ ‬برفع‭ ‬علم‭ ‬المملكة،‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬مدير‭ ‬البعثة‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬بتقديم‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬لعمدة‭ ‬القرية‭ ‬الرياضية‭.‬

وبدا‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬أثناء‭ ‬مراسم‭ ‬رفع‭ ‬العلم‭ ‬بصورة‭ ‬رائعة‭ ‬ومتميزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬بالزي‭ ‬الموحد،‭ ‬كما‭ ‬التقط‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬صورة‭ ‬تذكارية‭ ‬فوق‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح‭ ‬الذي‭ ‬أعد‭ ‬خصيصا‭ ‬للاحتفال‭ ‬بهذه‭ ‬المراسم‭ ‬يتوسطها‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬غسان‭ ‬محمد‭ ‬عدنان‭ ‬شيخو‭.‬

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