رجال الطاولة ينتصرون على منغوليا.. وخسارة الفتيات من هونغ كونغ

حقق‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬انتصاراً‭ ‬مهماً‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنتخب‭ ‬المنغولي‭ ‬بثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬مقابل‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬من‭ ‬المنافسات،‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬اللاعب‭ ‬راشد‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬مباراتين،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬واحد،‭ ‬وكرر‭ ‬انتصارا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الرابعة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬سيد‭ ‬مرتضى‭ ‬محفوظ‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬واحد،‭ ‬بينما‭ ‬خسر‭ ‬إلياس‭ ‬الياسي‭ ‬مباراته‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬واحد‭.‬

وكان‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬قد‭ ‬تعرض‭ ‬للخسارة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬بثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬وضحت‭ ‬فيها‭ ‬فوارق‭ ‬الإمكانيات‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬منافسات‭ ‬الفتيات،‭ ‬فقد‭ ‬تعرض‭ ‬منتخب‭ ‬الفتيات‭ ‬إلى‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬منتخب‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬وبنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬مباريات‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬يحسب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الانتصار‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬اللاعبة‭ ‬مريم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مباراتها‭ ‬أمام‭ ‬لاعبة‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬لي‭ ‬هو‭ ‬جنغ‭ ‬بنتيجة‭ ‬11‭/‬6،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وإمكانيات‭ ‬واهتمام‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬فإن‭ ‬كسب‭ ‬شوط‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬مريم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬مشوارها‭ ‬بالمنافسات‭.‬



