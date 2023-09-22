رجال الطاولة ينتصرون على منغوليا.. وخسارة الفتيات من هونغ كونغ
التاريخ
9/22/2023 7:20:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق منتخب الرجال لكرة الطاولة انتصاراً مهماً على حساب المنتخب المنغولي بثلاث مباريات مقابل مباراة واحدة، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين خلال الفترة المسائية من المنافسات، حيث نجح اللاعب راشد سند من تحقيق الانتصار في مباراتين، حيث فاز في المباراة الأولى بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وكرر انتصارا في المباراة الرابعة بثلاثة أشواط نظيفة، فيما سجل سيد مرتضى محفوظ الانتصار في المباراة الثالثة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، بينما خسر إلياس الياسي مباراته بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
وكان منتخب الرجال قد تعرض للخسارة في الفترة الصباحية من المنتخب الإيراني بثلاث مباريات دون مقابل، في مباراة وضحت فيها فوارق الإمكانيات بين المنتخبين.
وعلى صعيد منافسات الفتيات، فقد تعرض منتخب الفتيات إلى الخسارة الأولى له من منتخب هونغ كونغ، وبنتيجة ثلاثة مباريات دون مقابل، لكن ما يحسب في المباراة الانتصار الذي حققته اللاعبة مريم العالي في الشوط الثاني من مباراتها أمام لاعبة هونغ كونغ لي هو جنغ بنتيجة 11/6، في ظل ما تتمتع به رياضة كرة الطاولة من تطور وإمكانيات واهتمام كبير في هونغ كونغ، فإن كسب شوط سيكون له أثر إيجابي على مريم العالي في مشوارها بالمنافسات.
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