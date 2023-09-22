منتخب الطائرة يتعثر أمام قطر.. وينتقل إلى المباريات الترتيبية

منتخب الطائرة يتعثر أمام قطر.. وينتقل إلى المباريات الترتيبية
التاريخ
9/22/2023 7:20:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعرض منتخب الطائرة لخسارة مريرة أمام منتخب قطر في مباراة دور الـ 12 من منافسات آسياد هانغتشو، بعد أن قدم المنتخب أداءً قوياً استحق من خلاله الخروج بنتيجة أفضل لولا عامل الخبرة والحظ الذي وقف ضد الأحمر، حيث انتهت المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وبنتائج: 25/23، 18/25، 25/19، 25/17، لينتقل منتخبنا للمباريات الترتيبية بعد خروجه من دائرة المنافسة على ميدالية ملونة في الدورة.
وشهدت المباراة سيطرة منتخبنا على مجريات الأشواط الثلاثة الأولى، حيث تمكن من تحقيق تفوق واضح في النتيجة، ولكن رغم ذلك، تعرض للخسارة في الشوطين الأول والثالث، على الرغم من أدائه المتميز.
وتأثر المنتخب بعوامل الحظ والخبرة التي ساهمت في خسارته لنقاط مهمة، ولاسيما في الشوط الأول الذي كان المنتخب يتقدم فيه بالنتيجة، ومع ذلك، فإن ذلك ما قدمه لاعبو أحمر الطائرة في المباراة يعد إيجابياً أمام أحد المرشحين للفوز بالميدالية الذهبية في الدورة.
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