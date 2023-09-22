منتخب الطائرة يتعثر أمام قطر.. وينتقل إلى المباريات الترتيبية

تعرض‭ ‬منتخب‭ ‬الطائرة‭ ‬لخسارة‭ ‬مريرة‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬آسياد‭ ‬هانغتشو،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قدم‭ ‬المنتخب‭ ‬أداءً‭ ‬قوياً‭ ‬استحق‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬أفضل‭ ‬لولا‭ ‬عامل‭ ‬الخبرة‭ ‬والحظ‭ ‬الذي‭ ‬وقف‭ ‬ضد‭ ‬الأحمر،‭ ‬حيث‭ ‬انتهت‭ ‬المباراة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬واحد‭ ‬وبنتائج‭: ‬25‭/‬23،‭ ‬18‭/‬25،‭ ‬25‭/‬19،‭ ‬25/17،‭ ‬لينتقل‭ ‬منتخبنا‭ ‬للمباريات‭ ‬الترتيبية‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬دائرة‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬ميدالية‭ ‬ملونة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭.‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬سيطرة‭ ‬منتخبنا‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬الأشواط‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬تفوق‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬النتيجة،‭ ‬ولكن‭ ‬رغم‭ ‬ذلك،‭ ‬تعرض‭ ‬للخسارة‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الأول‭ ‬والثالث،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أدائه‭ ‬المتميز‭.‬

وتأثر‭ ‬المنتخب‭ ‬بعوامل‭ ‬الحظ‭ ‬والخبرة‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬خسارته‭ ‬لنقاط‭ ‬مهمة،‭ ‬ولاسيما‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬المنتخب‭ ‬يتقدم‭ ‬فيه‭ ‬بالنتيجة،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬لاعبو‭ ‬أحمر‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬يعد‭ ‬إيجابياً‭ ‬أمام‭ ‬أحد‭ ‬المرشحين‭ ‬للفوز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬الدورة‭.‬