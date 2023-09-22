تشارك بأكبر بعثة في تاريخها والعيون على الذهباليوم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 في هانغتشو الصينية

تشارك بأكبر بعثة في تاريخها والعيون على الذهباليوم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 في هانغتشو الصينية
التاريخ
9/22/2023 7:20:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغتشو – الوفد الإعلامي:
تصوير- علي الحلواجي وأحمد الهدار
تفتتح اليوم (السبت) رسميا منافسات النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 8 أكتوبر القادم بعد تأجيلها مدة عام بسبب فيروس كورونا، وسط مشاركة تاريخية من مملكة البحرين في هذه النسخة بأكبر وفد في تاريخ المشاركات البحرينية بالدورة، حيث يضم وفد المملكة 232 رياضياً؛ بين لاعبين وإداريين ومدربين وإعلاميين وطاقم طبي، وتدخل البحرين الآسياد عبر المنافسة في 17 لعبة رياضية وهي كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد، ألعاب القوى، كرة الطاولة، رفع الأثقال، الدراجات الهوائية، الشراع، التجديف، التايكوندو، الجودو، الجوجيتسو، المصارعة، الملاكمة، الألعاب الإلكترونية، الرماية.
وكان مقرراً أن تقام الألعاب الآسيوية في سبتمبر من العام الماضي، لكنها تأجلت بسبب قواعد الصين الصارمة الخاصة بالقضاء على فيروس كورونا.
ويعود الظهور الأول لمملكة البحرين بدورة الألعاب الآسيوية في النسخة السابعة التي أُقيمت بالعاصمة الإيرانية طهران، قبل إشهار اللجنة الأولمبية التي تأسست عام 1979، لتواصل البحرين مشاركاتها منذ ذلك الحين لتسجل ظهورها الثالث عشر في النسخة الحالية.
فيما كان الحصاد الأبرز للبحرين في المجموع العام للميداليات في الدورة الأخيرة التي أُقيمت بدولة إندونيسيا بتحقيقها 24 ميدالية ملونة، بينها 10 ذهبيات، 7 فضيات، 7 برونزيات.
وتشهد ألعاب هانغتشو منافسات في 40 رياضة، تتضمن 61 تخصصا و483 سباقا أو مسابقة، ستقام في 54 منشأة بهانغتشو والمدن الخمس الأخرى المشاركة بالتنظيم في مقاطعة تشيجيانغ، حيث يصل عدد المشاركة نحو 12 ألفا و500 رياضي ورياضية كأكبر دورة في التاريخ.
ومن المؤمل أن يفتتح الدورة رسميا اليوم الرئيس الصيني شي جين بينغ والقائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوية الهندي راندهير سينغ، وعدد من القيادات السياسية والرياضية ورؤساء الاتحادات الآسيوية لمختلف الألعاب الرياضية وكبار الضيوف والمدعوين.
وسيكون الملعب الأولمبي «بيغ لوتوس» الذي يتسع إلى 80 ألف متفرج، مسرحاً لحفل الافتتاح والختام إلى جانب احتضانه منافسات ألعاب القوى.
وبحسب البرنامج الرسمي، فإن حفل الافتتاح سينطلق الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الصين (الثالثة ظهرا بتوقيت مملكة البحرين) على أن يبدأ دخول طابور العرض للدول المشاركة حوالي الساعة 8:45 مساء ويستغرق 45 دقيقة، يليه بعض الفقرات والعروض الفنية، كما سيتضمن الحفل كلمة للجنة المنظمة وكلمة للمجلس الأولمبي الآسيوي.
وفازت المملكة بأول ميدالية آسيوية في النسخة التاسعة التي احتضنتها العاصمة الهندية نيودلهي، والتي جاءت عن طريق العداء أحمد حمادة الذي ظفر بالميدالية البرونزية لسباق 400 متر حواجز في أول ظهور له في الآسياد، وفي النسخة العاشرة التي أقيمت بالعاصمة الكورية سيئول 1986، سطع نجم العداء أحمد حمادة الذي أهدى البحرين أول ميدالية ذهبية بسباق 400 متر وذلك في ثاني ظهور آسيوي له.
MENAFN22092023000055011008ID1107124431
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.