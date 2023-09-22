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تشارك بأكبر بعثة في تاريخها والعيون على الذهباليوم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 في هانغتشو الصينية

9/22/2023 7:20:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغتشو‭ ‬ الوفد‭ ‬الإعلامي‭:‬

تصوير‭- ‬علي‭ ‬الحلواجي‭ ‬وأحمد‭ ‬الهدار


تفتتح‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭) ‬رسميا‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬بعد‭ ‬تأجيلها‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬بسبب‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬تاريخية‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬بأكبر‭ ‬وفد‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المشاركات‭ ‬البحرينية‭ ‬بالدورة،‭ ‬حيث‭ ‬يضم‭ ‬وفد‭ ‬المملكة‭ ‬232‭ ‬رياضياً؛‭ ‬بين‭ ‬لاعبين‭ ‬وإداريين‭ ‬ومدربين‭ ‬وإعلاميين‭ ‬وطاقم‭ ‬طبي،‭ ‬وتدخل‭ ‬البحرين‭ ‬الآسياد‭ ‬عبر‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬لعبة‭ ‬رياضية‭ ‬وهي‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬الشراع،‭ ‬التجديف،‭ ‬التايكوندو،‭ ‬الجودو،‭ ‬الجوجيتسو،‭ ‬المصارعة،‭ ‬الملاكمة،‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬الرماية‭.‬

وكان‭ ‬مقرراً‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬لكنها‭ ‬تأجلت‭ ‬بسبب‭ ‬قواعد‭ ‬الصين‭ ‬الصارمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭.‬

ويعود‭ ‬الظهور‭ ‬الأول‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬التي‭ ‬أُقيمت‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬طهران،‭ ‬قبل‭ ‬إشهار‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬1979،‭ ‬لتواصل‭ ‬البحرين‭ ‬مشاركاتها‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬لتسجل‭ ‬ظهورها‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭.‬

فيما‭ ‬كان‭ ‬الحصاد‭ ‬الأبرز‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬المجموع‭ ‬العام‭ ‬للميداليات‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬أُقيمت‭ ‬بدولة‭ ‬إندونيسيا‭ ‬بتحقيقها‭ ‬24‭ ‬ميدالية‭ ‬ملونة،‭ ‬بينها‭ ‬10‭ ‬ذهبيات،‭ ‬7‭ ‬فضيات،‭ ‬7‭ ‬برونزيات‭.‬

وتشهد‭ ‬ألعاب‭ ‬هانغتشو‭ ‬منافسات‭ ‬في‭ ‬40‭ ‬رياضة،‭ ‬تتضمن‭ ‬61‭ ‬تخصصا‭ ‬و483‭ ‬سباقا‭ ‬أو‭ ‬مسابقة،‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬54‭ ‬منشأة‭ ‬بهانغتشو‭ ‬والمدن‭ ‬الخمس‭ ‬الأخرى‭ ‬المشاركة‭ ‬بالتنظيم‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬تشيجيانغ،‭ ‬حيث‭ ‬يصل‭ ‬عدد‭ ‬المشاركة‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬ألفا‭ ‬و500‭ ‬رياضي‭ ‬ورياضية‭ ‬كأكبر‭ ‬دورة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭.‬

ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يفتتح‭ ‬الدورة‭ ‬رسميا‭ ‬اليوم‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جين‭ ‬بينغ‭ ‬والقائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوية‭ ‬الهندي‭ ‬راندهير‭ ‬سينغ،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬السياسية‭ ‬والرياضية‭ ‬ورؤساء‭ ‬الاتحادات‭ ‬الآسيوية‭ ‬لمختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬وكبار‭ ‬الضيوف‭ ‬والمدعوين‭.‬

وسيكون‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬‮«‬بيغ‭ ‬لوتوس‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتسع‭ ‬إلى‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬مسرحاً‭ ‬لحفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬والختام‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬احتضانه‭ ‬منافسات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭.‬

وبحسب‭ ‬البرنامج‭ ‬الرسمي،‭ ‬فإن‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬سينطلق‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً‭ ‬بتوقيت‭ ‬الصين‭ (‬الثالثة‭ ‬ظهرا‭ ‬بتوقيت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭) ‬على‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬دخول‭ ‬طابور‭ ‬العرض‭ ‬للدول‭ ‬المشاركة‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬45‭ ‬مساء‭ ‬ويستغرق‭ ‬45‭ ‬دقيقة،‭ ‬يليه‭ ‬بعض‭ ‬الفقرات‭ ‬والعروض‭ ‬الفنية،‭ ‬كما‭ ‬سيتضمن‭ ‬الحفل‭ ‬كلمة‭ ‬للجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬وكلمة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭.‬

وفازت‭ ‬المملكة‭ ‬بأول‭ ‬ميدالية‭ ‬آسيوية‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬التي‭ ‬احتضنتها‭ ‬العاصمة‭ ‬الهندية‭ ‬نيودلهي،‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬العداء‭ ‬أحمد‭ ‬حمادة‭ ‬الذي‭ ‬ظفر‭ ‬بالميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬لسباق‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬حواجز‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الآسياد،‭ ‬وفي‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الكورية‭ ‬سيئول‭ ‬1986،‭ ‬سطع‭ ‬نجم‭ ‬العداء‭ ‬أحمد‭ ‬حمادة‭ ‬الذي‭ ‬أهدى‭ ‬البحرين‭ ‬أول‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬بسباق‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬ظهور‭ ‬آسيوي‭ ‬له‭.‬

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