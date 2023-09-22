محمود: متفائل.. ولم أفكر في الاعتزال

أفاد‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬المخضرم‭ ‬الكابتن‭ ‬محمود‭ ‬حسن‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬ودار‭ ‬كليب‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬سابقا‭ ‬بأنه‭ ‬حاليا‭ ‬لم‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬الاعتزال،‭ ‬بل‭ ‬أنه‭ ‬متفائل‭ ‬وينتظر‭ ‬موعد‭ ‬انطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬ربما‭ ‬يستجد‭ ‬أمر‭ ‬ما‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره،‭ ‬وأنه‭ ‬سيقرر‭ ‬التوقف‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬فرض‭ ‬عليه‭ ‬الاعتزال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدم‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬عرض‭.‬

وقال‭ ‬الكابتن‭ ‬محمود‭ ‬إنه‭ ‬متوقف‭ ‬عن‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر،‭ ‬وإنه‭ ‬يستعد‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬القادم‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬فردي‭.‬

وكان‭ ‬الكابتن‭ ‬محمود‭ ‬قد‭ ‬ارتدى‭ ‬شعار‭ ‬طائرة‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2022‭-‬2023‭.‬







