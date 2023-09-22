محمود: متفائل.. ولم أفكر في الاعتزال

محمود: متفائل.. ولم أفكر في الاعتزال
التاريخ
9/22/2023 7:20:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أفاد صانع اللعب المخضرم الكابتن محمود حسن لاعب منتخبنا الوطني ودار كليب للكرة الطائرة سابقا بأنه حاليا لم يفكر في قرار الاعتزال، بل أنه متفائل وينتظر موعد انطلاق منافسات دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة، ربما يستجد أمر ما بحسب تعبيره، وأنه سيقرر التوقف في حالة فرض عليه الاعتزال من خلال عدم حصوله على أي عرض.
وقال الكابتن محمود إنه متوقف عن التدريب في الوقت الحاضر، وإنه يستعد خلال الأسبوع القادم للدخول في برنامج تدريبي فردي.
وكان الكابتن محمود قد ارتدى شعار طائرة نادي النجمة خلال منافسات الموسم الرياضي 2022-2023.
MENAFN22092023000055011008ID1107124430
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.