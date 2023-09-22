مجيد: عائد لتعويض الموسم الفائت

أكد‭ ‬الكابتن‭ ‬مجيد‭ ‬كاظم‭ ‬لاعب‭ ‬مركز4‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬أنه‭ ‬سيبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده‭ ‬خلال‭ ‬الاستعداد‭ ‬لمنافسات‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‮

‬2023‭-‬2024‮

‬والظهور‭ ‬بشكل‭ ‬يرضيه‭ ‬ويرضي‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬وأنصار‭ ‬النادي‭ ‬بغية‭ ‬تعويض‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬الفريق‭ ‬الموسم‭ ‬الفارط‭ ‬جراء‭ ‬الإصابة

التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬ساقه‭.‬

وقال‭ ‬الكابتن‭ ‬مجيد‭ ‬إنه‭ ‬متفائل‭ ‬جدا‭ ‬بشأن‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬وخاصة‭ ‬أنه‭ ‬تعافى‭ ‬كليا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬آثار‭ ‬للإصابة‭ ‬مستثمرا‭ ‬الفرصة‭ ‬لتوجيه‭ ‬شكره‭ ‬الوافر‭ ‬للدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬الجودر‭ ‬واختصاصي‭ ‬إصابات‭ ‬الملاعب‭ ‬والعلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬الكابتن‭ ‬عقيل‭ ‬هيات‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدماه‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة‭ ‬ما‭ ‬سهل‭ ‬مأمورية‭ ‬رجوعه‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬لمزاولة‭ ‬اللعب‭.‬