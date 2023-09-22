مجيد: عائد لتعويض الموسم الفائت

مجيد: عائد لتعويض الموسم الفائت
التاريخ
9/22/2023 7:20:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد الكابتن مجيد كاظم لاعب مركز4 في صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي المحرق أنه سيبذل قصارى جهده خلال الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي
2023-2024
والظهور بشكل يرضيه ويرضي الجهاز الفني وأنصار النادي بغية تعويض غيابه عن مشاركة الفريق الموسم الفارط جراء الإصابة
التي تعرض لها في ساقه.
وقال الكابتن مجيد إنه متفائل جدا بشأن الفترة القادمة وخاصة أنه تعافى كليا من أي آثار للإصابة مستثمرا الفرصة لتوجيه شكره الوافر للدكتور عبدالله الجودر واختصاصي إصابات الملاعب والعلاج الطبيعي الكابتن عقيل هيات على ما قدماه له خلال الفترة السابقة ما سهل مأمورية رجوعه من جديد لمزاولة اللعب.
MENAFN22092023000055011008ID1107124429
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.