المعدّ مطلوب في طائرة المعامير

المعدّ مطلوب في طائرة المعامير
التاريخ
9/22/2023 7:20:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب علي ميرزا: السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فرض نقص المعدّ الثاني المساند في صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي المعامير نفسه، إذ بات الشغل الشاغل للجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن محمد جلال البحث عن معدّ آخر لتعزيز الصفوف ومركز صانع اللعب في المقام الأول، إذ إنه شخصيا أبلغ مسؤولي النادي بمدى حاجة الفريق إلى هذا اللاعب.
وقال الكابتن جلال: إن الفريق حاليا يعول على معدّ واحد فقط، ورغم وجود معدّين اثنين آخرين فإن ظروفهما الدراسية الجامعية لا تسمح لهما بالانتظام، فضلا عن نقص تجربة الثنائي وخبرتهما.
وتابع: الفترة التي تفصلهم عن انطلاقة منافسات دوري عيسى بن راشد العام باتت قصيرة، وهم يسابقون الوقت للبحث عن معدّ آخر، لأنه من الصعوبة بمكان بحسب تعبيره أن تخوض منافسات موسم طويل بمعدّ واحد.
MENAFN22092023000055011008ID1107124428
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.