المعدّ مطلوب في طائرة المعامير

فرض‭ ‬نقص‭ ‬المعدّ‭ ‬الثاني‭ ‬المساند‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬المعامير‭ ‬نفسه،‭ ‬إذ‭ ‬بات‭ ‬الشغل‭ ‬الشاغل‭ ‬للجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬بقيادة‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬معدّ‭ ‬آخر‭ ‬لتعزيز‭ ‬الصفوف‭ ‬ومركز‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬شخصيا‭ ‬أبلغ‭ ‬مسؤولي‭ ‬النادي‭ ‬بمدى‭ ‬حاجة‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭.‬

وقال‭ ‬الكابتن‭ ‬جلال‭: ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬حاليا‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬معدّ‭ ‬واحد‭ ‬فقط،‭ ‬ورغم‭ ‬وجود‭ ‬معدّين‭ ‬اثنين‭ ‬آخرين‭ ‬فإن‭ ‬ظروفهما‭ ‬الدراسية‭ ‬الجامعية‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬لهما‭ ‬بالانتظام،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬نقص‭ ‬تجربة‭ ‬الثنائي‭ ‬وخبرتهما‭.‬

وتابع‭: ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تفصلهم‭ ‬عن‭ ‬انطلاقة‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬باتت‭ ‬قصيرة،‭ ‬وهم‭ ‬يسابقون‭ ‬الوقت‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬معدّ‭ ‬آخر،‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬الصعوبة‭ ‬بمكان‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭ ‬أن‭ ‬تخوض‭ ‬منافسات‭ ‬موسم‭ ‬طويل‭ ‬بمعدّ‭ ‬واحد‭.‬