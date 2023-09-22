العلامات التي تكشف لكِ فساد الدجاج.. لا تتجاهليها

وفيما يلي سنعرّفكِ على النقاط الأساسية التي تكشف لكِ الدجاج الفاسد.

1- افحصي المظهر العام للدجاج، فهو يجب أن يكون ذو لون واضح ومشرق وينبغي أن يكون الجلد رطباً ومشدوداً، أما إن ظهرت على الدجاج علامات شحوب أو لون باهت أو بقع غريبة على جلده فهنا يجب عليكي التخلص منه فوراً.

2- اختبري الرائحة العامة للدجاج، فهي يجب أن تكون رائحة طبيعية ومعتدلة، لهذا وإن شعرتِ بأي رائحة غريبة أو كريهة أو رائحة تفسد الشهية فقد يكون الدجاج فاسداً.

3- تحقّقي من التواريخ المطبوعة على العبوة، حيث يجب أن يكون الدجاج طازجاً وغير منتهي الصلاحية وتجنّبي شراء الدجاج الذي انتهى تاريخ صلاحيته أو اقترب من الانتهاء، وكذلك تحققي من طريقة التخزين في المتجر، حيث يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة مناسبة وأن يتم تخزين الدجاج بشكل صحيح.

4- اضغطي قليلاً على الدجاج لمعرفة قوامه وملمسه، فهو يجب أن يكون طرياً ومرناً، كما ويجب أن يعود إلى شكله الأصلي عند الضغط عليه، أما إن كان الدجاج يبدو صلباً أو لديه تغير في قوامه فقد يشير ذلك إلى فساده.

5- تجنّبي شراء الدجاج الذي يحتوي على علامات واضحة للتلف أو التلوث، حيث يمكن أن تظهر بعض العلامات كالنقاط السوداء أو البقع الخضراء أو الزرقاء أو العفن أو التكتلات الغريبة على السطح.