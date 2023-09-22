العلامات التي تكشف لكِ فساد الدجاج.. لا تتجاهليها
التاريخ
9/22/2023 7:17:37 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - معرفة الدجاج الفاسد هو أمر مهم جداً لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على الصحة.
وفيما يلي سنعرّفكِ على النقاط الأساسية التي تكشف لكِ الدجاج الفاسد.
1- افحصي المظهر العام للدجاج، فهو يجب أن يكون ذو لون واضح ومشرق وينبغي أن يكون الجلد رطباً ومشدوداً، أما إن ظهرت على الدجاج علامات شحوب أو لون باهت أو بقع غريبة على جلده فهنا يجب عليكي التخلص منه فوراً.
2- اختبري الرائحة العامة للدجاج، فهي يجب أن تكون رائحة طبيعية ومعتدلة، لهذا وإن شعرتِ بأي رائحة غريبة أو كريهة أو رائحة تفسد الشهية فقد يكون الدجاج فاسداً.
3- تحقّقي من التواريخ المطبوعة على العبوة، حيث يجب أن يكون الدجاج طازجاً وغير منتهي الصلاحية وتجنّبي شراء الدجاج الذي انتهى تاريخ صلاحيته أو اقترب من الانتهاء، وكذلك تحققي من طريقة التخزين في المتجر، حيث يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة مناسبة وأن يتم تخزين الدجاج بشكل صحيح.
4- اضغطي قليلاً على الدجاج لمعرفة قوامه وملمسه، فهو يجب أن يكون طرياً ومرناً، كما ويجب أن يعود إلى شكله الأصلي عند الضغط عليه، أما إن كان الدجاج يبدو صلباً أو لديه تغير في قوامه فقد يشير ذلك إلى فساده.
5- تجنّبي شراء الدجاج الذي يحتوي على علامات واضحة للتلف أو التلوث، حيث يمكن أن تظهر بعض العلامات كالنقاط السوداء أو البقع الخضراء أو الزرقاء أو العفن أو التكتلات الغريبة على السطح.
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