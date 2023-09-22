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الصفدي يواصل لقاءاته مع نظرائه وعدد من المسؤولين

9/22/2023 7:14:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تابع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، لقاءاته مع نظرائه والمسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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