أمانة عمان: هذا ما يحدث في جسر عبدون

أمانة عمان: هذا ما يحدث في جسر عبدون
التاريخ
9/22/2023 7:14:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة، إن نظام الإنارة في جسر عبدون المعلق تجري له حالياً أعمال صيانة وتحديث بشكل كامل.
وجاء ذلك إشارة إلى بعض الملاحظات التي تتحدث عن إنارة جسر عبدون المعلق.
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