Saturday, 23 September 2023 06:02 GMT

أمانة عمان: هذا ما يحدث في جسر عبدون

9/22/2023 7:14:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة، إن نظام الإنارة في جسر عبدون المعلق تجري له حالياً أعمال صيانة وتحديث بشكل كامل.
وجاء ذلك إشارة إلى بعض الملاحظات التي تتحدث عن إنارة جسر عبدون المعلق.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN22092023000208011052ID1107124388

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث