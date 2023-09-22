العيسوي يلتقي وفدا من نادي الحسين اربد في الديوان الملكي
التاريخ
9/22/2023 7:14:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي اليوم الجمعة وفداً من نادي الحسين اربد الرياضي ممثلاً بالرئيس السيد عامر ابن عبيد ونائب الرئيس المحامي غيث المعاني وعضو الادارة المحامي محمد مروان التل.
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