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العيسوي يلتقي وفدا من نادي الحسين اربد في الديوان الملكي

9/22/2023 7:14:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي اليوم الجمعة وفداً من نادي الحسين اربد الرياضي ممثلاً بالرئيس السيد عامر ابن عبيد ونائب الرئيس المحامي غيث المعاني وعضو الادارة المحامي محمد مروان التل.

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