تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت
التاريخ
9/22/2023 7:14:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية؛ لذا تكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية و حارة في باقي المناطق، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.
ليـــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، ولطيفة فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .
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