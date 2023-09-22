ولي العهد ينشر صورة عبر انستغرام
التاريخ
9/22/2023 7:14:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد صورة على موقع انستغرام وعلق عليها : " انا وهاشم ورجوة صبيحة اليوم " .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN22092023000208011052ID1107124383
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.