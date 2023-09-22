نصيحة لطالبي الوظائف

يا‭ ‬عزيزتي‭ ‬ويا‭ ‬عزيزي‭ ‬اذهب‭ ‬إلى‭ ‬الإنترفيو‭ ‬مرتدياً‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬عندك‭ ‬من‭ ‬ثياب،‭ ‬ولكن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬نفسك‭ ‬كملك‭ ‬للأناقة‭ (‬فقد‭ ‬تقول‭ ‬لجنة‭ ‬المعاينة‭ ‬عنك‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬من‭ ‬قيافتك‭ ‬وأناقتك‭ ‬أنك‭ ‬شخص‭ ‬هايف،‭ ‬ومن‭ ‬بره‭ ‬الله،‭ ‬الله،‭ ‬ومن‭ ‬جوه‭ ‬خليها‭ ‬على‭ ‬الله‭).

‬ثم‭ ‬تذكر‭ ‬أن‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تفتح‭ ‬فمك‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬المقابلة،‭ ‬والمهم‭ ‬ليس‭ ‬ما‭ ‬ستقوله‭ ‬ولكن‭ ‬‮«‬كيف‭ ‬ستقوله‮»‬‭. ‬رد‭ ‬على‭ ‬الأسئلة‭ ‬بثقة‭ ‬وهدوء‭ ‬مستخدماً‭ ‬جملاً‭ ‬مفيدة،‭ ‬أي‭ ‬لا‭ ‬تلجأ‭ ‬إلى‭ ‬الأجوبة‭ ‬التلغرافية‭ (‬التلغراف‭/‬البرقية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬25‭ ‬سنة‭ ‬أسرع‭ ‬وسيلة‭ ‬للتواصل،‭ ‬كانت‭ ‬عالية‭ ‬التكلفة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬كان‭ ‬الناس‭ ‬يستخدمون‭ ‬مفردات‭ ‬قليلة‭ ‬فيها‭..

‬وتلقى‭ ‬أحد‭ ‬معارفي‭ ‬برقية‭ ‬تقول‭: ‬والدكم‭ ‬على‭ ‬‮«‬الوشك‮»‬‭..

‬وفهم‭ ‬منها‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬فراش‭ ‬الموت،‭ ‬ولاحقاً‭ ‬جاءته‭ ‬برقية‭ ‬أخرى‭ ‬‮«‬زوجتك‭ ‬في‭ ‬الوشك‮»‬‭ ‬فعرف‭ ‬أنها‭ ‬أشرفت‭ ‬على‭ ‬الولادة‭!).. ‬يعني‭ ‬بلاش‭ ‬من‭ ‬مفردات‭ ‬وتعابير‭ ‬مثل‭: ‬بالتأكيد‭.. ‬أحاول‭.. ‬نشوف‭..‬أكيد‭.. ‬ما‭ ‬في‭ ‬شك‭.. ‬فإذا‭ ‬سألوك‭ ‬هل‭ ‬تعتقد‭ ‬أنك‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تصريف‭ ‬مهام‭ ‬الوظيفة،‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ (‬وتصمت‭) ‬بل‭ ‬قل‭: ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬أؤديها‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬وجه‭ ‬لأنني‭ ‬أعشق‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬ولدي‭ ‬الخبرة‭ ‬الكافية‭.. ‬وفي‭ ‬معظم‭ ‬المقابلات‭ ‬الشخصية‭ ‬تطرح‭ ‬خلالها‭ ‬أسئلة‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬عام‭ ‬لكسر‭ ‬الجليد‭: ‬هواياتك‭ ‬وميولك‭!

‬فكن‭ ‬مستعداً‭ ‬لقول‭ ‬شيء‭ ‬يعطي‭ ‬انطباعا‭ ‬بأنك‭ ‬آدمي‭ ‬سوي‭. ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديك‭ ‬ما‭ ‬تقول‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أو‭ ‬ستقول‭ ‬كلاماً‭ ‬من‭ ‬شاكلة‭ ‬‮«‬ما‭ ‬عندي‭ ‬هوايات‮»‬‭ ‬فمن‭ ‬المستحسن‭ ‬ألا‭ ‬تذهب‭ ‬للإنترفيو‭. ‬كيف‭ ‬ما‭ ‬عندك‭ ‬هوايات؟‭

‬حتى‭ ‬الماعز‭ ‬عنده‭ ‬هوايات،‭ ‬فهذه‭ ‬تحب‭ ‬النط‭ ‬وهذه‭ ‬تهوى‭ ‬المناطحة‭ ‬بالقرون‭!‬

أنا‭ ‬شخصياً‭ ‬ليست‭ ‬عندي‭ ‬هوايات،‭ ‬بالمعنى‭ ‬الدارج‭ ‬للكلمة،‭ ‬مثل‭ ‬صيد‭ ‬السمك‭ ‬وجمع‭ ‬الطوابع‭ ‬والرياضة،‭ ‬وقلت‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المعاينات‭ ‬إن‭ ‬هوايتي‭ ‬القراءة‭ ‬فاستنكر‭ ‬ذلك‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬قائلا‭: ‬كل‭ ‬الناس‭ ‬بتقرأ،‭ ‬فرددت‭ ‬عليه‭ ‬بكل‭ ‬تهذيب‭: ‬قراءة‭ ‬عن‭ ‬قراءة‭ ‬تفرِق،‭ ‬وأنا‭ ‬أقرأ‭ ‬لـ‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬ساعات‭ ‬يومياً،‭ ‬ومتعتي‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬ووسيلتي‭ ‬الوحيدة‭ ‬لملء‭ ‬وقت‭ ‬الفراغ‭ ‬هي‭ ‬القراءة‭ ‬الجادة‭ ‬للكتب‭ ‬الدسمة،‭ ‬فنال‭ ‬كلامي‭ ‬استحسانه‭.‬

وحاول‭ ‬أثناء‭ ‬المقابلة‭ ‬أن‭ ‬تتكلم‭ ‬بلغة‭ ‬الأرقام‭ ‬والتواريخ‭ ‬لأن‭ ‬الأرقام‭ ‬ترمز‭ ‬للدقة‭.. ‬ويستحسن‭ ‬جمع‭ ‬بعض‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬جهة‭ ‬العمل‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬المقابلة،‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬يجعلك‭ ‬تبدو‭ ‬متحمساً‭ ‬للعمل‭ ‬لديها‭.. ‬وعودا‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬أذكر‭ ‬مجددا‭ ‬بأهمية‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التعبير‭ ‬السليم‭ ‬والصحيح‭ ‬بسهولة‭ ‬ويسر،‭ ‬فما‭ ‬من‭ ‬وظيفة‭ ‬إلا‭ ‬وتتطلب‭ ‬الكتابة‭/‬التعبير‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بإعداد‭ ‬التقارير،‭ ‬والمؤسف‭ ‬أنه‭ ‬وفي‭ ‬معظم‭ ‬بيئات‭ ‬العمل‭ ‬عندنا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬شخص‭ ‬أو‭ ‬شخصان‭ ‬فقط‭ ‬يتوليان‭ ‬كتابة‭ ‬التقارير‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬الإدارات‭ ‬والأقسام،‭ ‬ولهذا‭ ‬فإن‭ ‬حظ‭ ‬من‭ ‬يحسنون‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بوظيفة‭ ‬يبقى‭ ‬كبيراً‭.‬

وقبل‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬تكتب‭ ‬كلاما‭ ‬فارغا‭ ‬في‭ ‬سيرتك‭ ‬الذاتية‭ ‬من‭ ‬شاكلة‭: ‬أريد‭ ‬توظيف‭ ‬قدراتي‭ ‬وخبراتي‭ ‬في‭ ‬وظيفة‭ ‬تشكل‭ ‬إضافة‭ ‬لمسيرتي‭ ‬المهنية،‭ ‬بل‭ ‬اجعل‭ ‬السي‭ ‬في‭ (‬السيرة‭ ‬الذاتية‭) ‬قصيرة‭ ‬ومكثفة،‭ ‬وضع‭ ‬كل‭ ‬المعلومات‭ ‬المهمة‭ ‬عن‭ ‬مؤهلاتك‭ ‬وقدراتك‭ ‬وخبراتك‭ ‬بشكل‭ ‬مختصر‭ ‬في‭ ‬صدر‭ ‬‮«‬السيرة‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬تناولها‭ ‬بشيء‭ ‬من‭ ‬التفصيل‭ ‬لاحقا،‭ ‬فمعظم‭ ‬من‭ ‬يفرزون‭ ‬طلبات‭ ‬الوظائف‭ ‬لا‭ ‬يقرؤون‭ ‬إلا‭ ‬جزءا‭ ‬بسيطا‭ ‬من‭ ‬السيرة‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬الحشو‭ ‬فيها‭ ‬لا‭ ‬يُقدِّم‭ ‬بل‭ ‬قد‭ ‬يؤخر‭.‬