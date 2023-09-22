Saturday, 23 September 2023 06:02 GMT

نصيحة لطالبي الوظائف

9/22/2023 7:11:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) علمتني‭ ‬الحياة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬‮«‬وظيفة‭ ‬مضمونة‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬فوق‭ ‬قوانين‭ ‬العمل‭ ‬يستطيعون‭ ‬طردك‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مخالفة‭ ‬صريحة‭ ‬لتلك‭ ‬القوانين،‭ ‬ولهذا‭ ‬ظللت‭ ‬أمارس‭ ‬النط‭ ‬من‭ ‬وظيفة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الأمان‮»‬،‭ ‬وخضعت‭ ‬لعديد‭ ‬من‭ ‬الاختبارات‭ ‬والمعاينات‭ ‬الشخصية،‭ ‬ثم‭ ‬يسّر‭ ‬الله‭ ‬أموري‭ ‬وصرت‭ ‬مشاركا‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬اختيار‭ ‬موظفين‭ ‬جدد،‭ ‬وانتبهت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أشخاصاً‭ ‬يصلحون‭ ‬لشغل‭ ‬الوظائف‭ ‬المعروضة،‭ ‬ولكنهم‭ ‬يعطون‭ ‬انطباعا‭ ‬سيئاً‭ ‬عن‭ ‬أنفسهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬خلال‭ ‬المقابلات‭ ‬الشخصية‭ (‬الإنترفيو‭): ‬يدخل‭ ‬عليك‭ ‬البعض‭ ‬فتحسبه‭ ‬خارجاً‭ ‬على‭ ‬التو‭ ‬من‭ ‬حلبة‭ ‬مصارعة‭. ‬أو‭ ‬يجلسون‭ ‬أمامك‭ ‬و‮«‬يقزقزون‮»‬‭ ‬أظافرهم‭ (‬أكل‭ ‬وقضم‭ ‬الأظافر‭ ‬ليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬دليل‭ ‬توتر،‭ ‬لأنه‭ ‬عادة‭ ‬متأصلة‭ ‬عند‭ ‬بعض‭ ‬الواثقين‭ ‬من‭ ‬أنفسهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬ولكنها‭ ‬تعطي‭ ‬الانطباع‭ ‬بالتوتر‭ ‬أثناء‭ ‬المقابلات‭).‬

يا‭ ‬عزيزتي‭ ‬ويا‭ ‬عزيزي‭ ‬اذهب‭ ‬إلى‭ ‬الإنترفيو‭ ‬مرتدياً‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬عندك‭ ‬من‭ ‬ثياب،‭ ‬ولكن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬نفسك‭ ‬كملك‭ ‬للأناقة‭ (‬فقد‭ ‬تقول‭ ‬لجنة‭ ‬المعاينة‭ ‬عنك‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬من‭ ‬قيافتك‭ ‬وأناقتك‭ ‬أنك‭ ‬شخص‭ ‬هايف،‭ ‬ومن‭ ‬بره‭ ‬الله،‭ ‬الله،‭ ‬ومن‭ ‬جوه‭ ‬خليها‭ ‬على‭ ‬الله‭).
‬ثم‭ ‬تذكر‭ ‬أن‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تفتح‭ ‬فمك‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬المقابلة،‭ ‬والمهم‭ ‬ليس‭ ‬ما‭ ‬ستقوله‭ ‬ولكن‭ ‬‮«‬كيف‭ ‬ستقوله‮»‬‭. ‬رد‭ ‬على‭ ‬الأسئلة‭ ‬بثقة‭ ‬وهدوء‭ ‬مستخدماً‭ ‬جملاً‭ ‬مفيدة،‭ ‬أي‭ ‬لا‭ ‬تلجأ‭ ‬إلى‭ ‬الأجوبة‭ ‬التلغرافية‭ (‬التلغراف‭/‬البرقية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬25‭ ‬سنة‭ ‬أسرع‭ ‬وسيلة‭ ‬للتواصل،‭ ‬كانت‭ ‬عالية‭ ‬التكلفة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬كان‭ ‬الناس‭ ‬يستخدمون‭ ‬مفردات‭ ‬قليلة‭ ‬فيها‭..
‬وتلقى‭ ‬أحد‭ ‬معارفي‭ ‬برقية‭ ‬تقول‭: ‬والدكم‭ ‬على‭ ‬‮«‬الوشك‮»‬‭..
‬وفهم‭ ‬منها‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬فراش‭ ‬الموت،‭ ‬ولاحقاً‭ ‬جاءته‭ ‬برقية‭ ‬أخرى‭ ‬‮«‬زوجتك‭ ‬في‭ ‬الوشك‮»‬‭ ‬فعرف‭ ‬أنها‭ ‬أشرفت‭ ‬على‭ ‬الولادة‭!).. ‬يعني‭ ‬بلاش‭ ‬من‭ ‬مفردات‭ ‬وتعابير‭ ‬مثل‭: ‬بالتأكيد‭.. ‬أحاول‭.. ‬نشوف‭..‬أكيد‭.. ‬ما‭ ‬في‭ ‬شك‭.. ‬فإذا‭ ‬سألوك‭ ‬هل‭ ‬تعتقد‭ ‬أنك‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تصريف‭ ‬مهام‭ ‬الوظيفة،‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ (‬وتصمت‭) ‬بل‭ ‬قل‭: ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬أؤديها‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬وجه‭ ‬لأنني‭ ‬أعشق‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬ولدي‭ ‬الخبرة‭ ‬الكافية‭.. ‬وفي‭ ‬معظم‭ ‬المقابلات‭ ‬الشخصية‭ ‬تطرح‭ ‬خلالها‭ ‬أسئلة‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬عام‭ ‬لكسر‭ ‬الجليد‭: ‬هواياتك‭ ‬وميولك‭!
‬فكن‭ ‬مستعداً‭ ‬لقول‭ ‬شيء‭ ‬يعطي‭ ‬انطباعا‭ ‬بأنك‭ ‬آدمي‭ ‬سوي‭. ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديك‭ ‬ما‭ ‬تقول‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أو‭ ‬ستقول‭ ‬كلاماً‭ ‬من‭ ‬شاكلة‭ ‬‮«‬ما‭ ‬عندي‭ ‬هوايات‮»‬‭ ‬فمن‭ ‬المستحسن‭ ‬ألا‭ ‬تذهب‭ ‬للإنترفيو‭. ‬كيف‭ ‬ما‭ ‬عندك‭ ‬هوايات؟‭
‬حتى‭ ‬الماعز‭ ‬عنده‭ ‬هوايات،‭ ‬فهذه‭ ‬تحب‭ ‬النط‭ ‬وهذه‭ ‬تهوى‭ ‬المناطحة‭ ‬بالقرون‭!‬

أنا‭ ‬شخصياً‭ ‬ليست‭ ‬عندي‭ ‬هوايات،‭ ‬بالمعنى‭ ‬الدارج‭ ‬للكلمة،‭ ‬مثل‭ ‬صيد‭ ‬السمك‭ ‬وجمع‭ ‬الطوابع‭ ‬والرياضة،‭ ‬وقلت‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المعاينات‭ ‬إن‭ ‬هوايتي‭ ‬القراءة‭ ‬فاستنكر‭ ‬ذلك‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬قائلا‭: ‬كل‭ ‬الناس‭ ‬بتقرأ،‭ ‬فرددت‭ ‬عليه‭ ‬بكل‭ ‬تهذيب‭: ‬قراءة‭ ‬عن‭ ‬قراءة‭ ‬تفرِق،‭ ‬وأنا‭ ‬أقرأ‭ ‬لـ‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬ساعات‭ ‬يومياً،‭ ‬ومتعتي‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬ووسيلتي‭ ‬الوحيدة‭ ‬لملء‭ ‬وقت‭ ‬الفراغ‭ ‬هي‭ ‬القراءة‭ ‬الجادة‭ ‬للكتب‭ ‬الدسمة،‭ ‬فنال‭ ‬كلامي‭ ‬استحسانه‭.‬

وحاول‭ ‬أثناء‭ ‬المقابلة‭ ‬أن‭ ‬تتكلم‭ ‬بلغة‭ ‬الأرقام‭ ‬والتواريخ‭ ‬لأن‭ ‬الأرقام‭ ‬ترمز‭ ‬للدقة‭.. ‬ويستحسن‭ ‬جمع‭ ‬بعض‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬جهة‭ ‬العمل‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬المقابلة،‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬يجعلك‭ ‬تبدو‭ ‬متحمساً‭ ‬للعمل‭ ‬لديها‭.. ‬وعودا‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬أذكر‭ ‬مجددا‭ ‬بأهمية‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التعبير‭ ‬السليم‭ ‬والصحيح‭ ‬بسهولة‭ ‬ويسر،‭ ‬فما‭ ‬من‭ ‬وظيفة‭ ‬إلا‭ ‬وتتطلب‭ ‬الكتابة‭/‬التعبير‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بإعداد‭ ‬التقارير،‭ ‬والمؤسف‭ ‬أنه‭ ‬وفي‭ ‬معظم‭ ‬بيئات‭ ‬العمل‭ ‬عندنا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬شخص‭ ‬أو‭ ‬شخصان‭ ‬فقط‭ ‬يتوليان‭ ‬كتابة‭ ‬التقارير‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬الإدارات‭ ‬والأقسام،‭ ‬ولهذا‭ ‬فإن‭ ‬حظ‭ ‬من‭ ‬يحسنون‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بوظيفة‭ ‬يبقى‭ ‬كبيراً‭.‬

وقبل‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬تكتب‭ ‬كلاما‭ ‬فارغا‭ ‬في‭ ‬سيرتك‭ ‬الذاتية‭ ‬من‭ ‬شاكلة‭: ‬أريد‭ ‬توظيف‭ ‬قدراتي‭ ‬وخبراتي‭ ‬في‭ ‬وظيفة‭ ‬تشكل‭ ‬إضافة‭ ‬لمسيرتي‭ ‬المهنية،‭ ‬بل‭ ‬اجعل‭ ‬السي‭ ‬في‭ (‬السيرة‭ ‬الذاتية‭) ‬قصيرة‭ ‬ومكثفة،‭ ‬وضع‭ ‬كل‭ ‬المعلومات‭ ‬المهمة‭ ‬عن‭ ‬مؤهلاتك‭ ‬وقدراتك‭ ‬وخبراتك‭ ‬بشكل‭ ‬مختصر‭ ‬في‭ ‬صدر‭ ‬‮«‬السيرة‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬تناولها‭ ‬بشيء‭ ‬من‭ ‬التفصيل‭ ‬لاحقا،‭ ‬فمعظم‭ ‬من‭ ‬يفرزون‭ ‬طلبات‭ ‬الوظائف‭ ‬لا‭ ‬يقرؤون‭ ‬إلا‭ ‬جزءا‭ ‬بسيطا‭ ‬من‭ ‬السيرة‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬الحشو‭ ‬فيها‭ ‬لا‭ ‬يُقدِّم‭ ‬بل‭ ‬قد‭ ‬يؤخر‭.‬

MENAFN22092023000055011008ID1107124371

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث