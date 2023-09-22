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الفئات العمرية إنتاجية

9/22/2023 7:11:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬كلما‭ ‬شاهدت‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬ضربني‭ ‬الاستغراب‭ ‬جراء‭ ‬الانحدار‭ ‬والتراجع‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬فيه‭ ‬الشمشون‭ ‬الكوري،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ما‭ ‬واحدت‭ ‬من‭ ‬فرسان‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الذي‭ ‬يشار‭ ‬إليه‭ ‬بالبنان،‭ ‬وكلما‭ ‬وجهت‭ ‬سؤالي‭ ‬لصديقي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكوري‭ ‬مستر‭ ‬‮»‬أوه‮«‬‭ ‬لأقف‭ ‬على‭ ‬سبب‭ ‬هذا‭ ‬التقهقر،‭ ‬بادلني‭ ‬بابتسامة‭ ‬عريضة‭ ‬وراءها‭ ‬كلام‭ ‬مسكوت‭ ‬عنه،‭ ‬والأغرب‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬المنتخب‭ ‬الحالي‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬قماشة‭ ‬المعدين‭ ‬الكوريين‭ ‬الموهوبين‭ ‬الذين‭ ‬تعودنا‭ ‬عليهم،‭ ‬حتى‭ ‬طريقة‭ ‬تعامل‭ ‬أنامله‭ ‬مع‭ ‬الكرة‭ ‬تستشعر‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬ليس‭ ‬معدا،‭ ‬وكأنه‭ ‬محول‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬آخر‭.. ‬وأسئلة‭ ‬أخرى‭ ‬ولدتها‭ ‬مشاهدتنا‭ ‬لمباراة‭ ‬المنتخبين‭ ‬الكوري‭ ‬والكمبودي،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخبات‭ ‬اليابان‭ ‬وكوريا‭ ‬والصين‭ ‬يضرب‭ ‬بهم‭ ‬المثل‭ ‬في‭ ‬تمكنهم‭ ‬وإتقانهم‭ ‬مهارات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الأساس‭.‬



} صحيح‭ ‬لدينا‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يزاولون‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وصحيح‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬الأعزاء‭ ‬الخليجيين‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الكم‭ ‬بدأ‭ ‬يقل‭ ‬ويتناقص،‭ ‬ولكن‭ ‬يبقى‭ ‬أن‭ ‬العبرة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الطواف‭ ‬لا‭ ‬تحسب‭ ‬بالكم‭ ‬والكثرة‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬ينظر‭ ‬إلى‭ ‬الجودة‭ ‬والكيف،‭ ‬ومن‭ ‬وجهة‭ ‬نظرنا‭ ‬الخاصة‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬غير‭ ‬مطمئن،‭ ‬حتى‭ ‬هذه‭ ‬الجودة‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬بدأت‭ ‬تتراجع،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يلمع‭ ‬ذهبا‭.‬


} المسؤول‭ ‬الإداري‭ ‬الذي‭ ‬يطالب‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬بتحقيق‭ ‬بطولة‭ ‬ما،‭ ‬هذا‭ ‬المسؤول‭ ‬لا‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬يجلس‭ ‬ثانية‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬النادي،‭ ‬لسبب‭ ‬بسيط‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المسؤول‭ ‬لا‭ ‬يفقه‭ ‬أبجديات‭ ‬العمل‭ ‬الإداري،‭ ‬وأن‭ ‬مهمة‭ ‬مدربي‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬تفريخ‭ ‬واكتشاف‭ ‬مواهب‭ ‬وصناعة‭ ‬نجوم‭ ‬مستقبلية‭ ‬لخدمة‭ ‬النادي‭ ‬سنوات‭ ‬قادمة‭ ‬والمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬مستقبلا،‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يجنيه‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬يحقق‭ ‬بطولة‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬ولكنه‭ ‬مستقبلا‭ ‬لا‭ ‬مكان‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول؟‭ ‬ما‭ ‬فائدة‭ ‬لاعب‭ ‬يخدمني‭ ‬اليوم‭ ‬ويكون‭ ‬عديم‭ ‬الصلاحية‭ ‬غدا؟‭ ‬أليس‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬وأمثاله‭ ‬يمثل‭ ‬إضاعة‭ ‬للوقت‭ ‬والجهد‭ ‬والمال؟‭ ‬فالبطولات‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬إن‭ ‬تحققت‭ ‬فأهلا‭ ‬وسهلا،‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬تتحقق‭ ‬فلا‭ ‬يشكل‭ ‬هذا‭ ‬نهاية‭ ‬للحياة،‭ ‬المنطق‭ ‬يفرض‭ ‬مساءلة‭ ‬مدرب‭ ‬الفئات‭ ‬عما‭ ‬أنتجه‭ ‬وليس‭ ‬عما‭ ‬حققه‭ ‬من‭ ‬بطولات‭.‬

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