السعودية.. أعظم قصة نجاح

لذلك‭.. ‬يأتي‭ ‬عنوان‭ ‬احتفالية‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬الـ93‭ ((‬نحلم‭ ‬ونحقق‭))‬،‭ ‬تجسيدا‭ ‬للواقع‭ ‬المعاصر‭.. ‬وضع‭ ‬قواعدها‭ ‬الراسخة‭ ‬الملك‭ ‬المؤسس‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬وسار‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬قادة‭ ‬المملكة‭ ‬الكرام،‭ ‬وانطلق‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬النهج‭ ‬الحضاري‭ ‬العالمي‭ ‬والعمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬المتميز،‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬عاهل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وبدعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬2030،‭ ‬وبإرادة‭ ‬وطنية‭ ‬جامعة‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬السعودي‭ ‬الشقيق‭.‬

تاريخ‭ ‬السعودية‭ ‬العريق،‭ ‬يشهد‭ ‬لها‭ ‬حضورها‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬الفاعل‭.. ‬فهي‭ ‬أحد‭ ‬الأعضاء‭ ‬المؤسسين‭ ‬لهيئة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عام‭ ‬1945،‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬عام‭ ‬1945،‭ ‬ورابطة‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬عام‭ ‬1962،‭ ‬ومنظمة‭ ‬المؤتمر‭ ‬الإسلامي‭ ‬عام‭ ‬1969م،‭ ‬ومجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1981‭.. ‬واليوم‭ ‬هي‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬بريكس‮»‬،‭ ‬وعضو‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين،‭ ‬ووجدها‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬والتحالفات‭ ‬العالمية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ومبادراتها‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحصى،‭ ‬ودورها‭ ‬القيادي‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬والتضامن‭ ‬الإسلامي‭ ‬والإنساني،‭ ‬وخدمة‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬والحجاج‭ ‬والمعتمرين،‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭ ‬العالمي‭.‬

السعودية‭ ‬اليوم‭.. ‬تعد‭ ‬الأكثر‭ ‬جذبا‭ ‬للسياحة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والأبرز‭ ‬نشاطا‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬والترفيه،‭ ‬والأفضل‭ ‬تطورا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المسارات‭ ‬التنموية،‭ ‬وناتجها‭ ‬المحلي‭ ‬الأسرع‭ ‬نموا،‭ ‬ومعدل‭ ‬البطالة‭ ‬انخفض‭ ‬إلى‭ ‬8‭% ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬12‭%‬،‭ ‬ومشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬34‭.‬5‭%.. ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭.‬

وفي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لا‭ ‬يكتمل‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الوطيدة،‭ ‬الأخوية‭ ‬والاستراتيجية،‭ ‬التي‭ ‬ازدادت‭ ‬نموا‭ ‬وقوة‭ ‬وإنجازا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

إذ‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬عالمنا‭ ‬المعاصر‭ ‬علاقة‭ ‬نموذجية‭ ‬كما‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية،‭ ‬بفضل‭ ‬الثوابت‭ ‬والرؤى‭ ‬المشتركة،‭ ‬وروابط‭ ‬الأخوة‭ ‬ووشائج‭ ‬القربى‭ ‬والمصاهرة‭ ‬والنسب،‭ ‬ووحدة‭ ‬المصير‭ ‬والهدف،‭ ‬والإيمان‭ ‬المشترك‭ ‬بأن‭ ‬البلدين‭ ‬بلد‭ ‬واحد‭ ‬والشعبين‭ ‬شعب‭ ‬واحد،‭ ‬كما‭ ‬اكتسبت‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬الثنائية‭ ‬المتميزة‭ ‬بُعدًا‭ ‬مؤسسيًا‭ ‬بإنشاء‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬البحريني‭ ‬السعودي‭.‬

إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬السعودية‭ ‬الوطنية،‭ ‬تزدان‭ ‬بالفرحة‭ ‬والسرور،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬المقولة‭ ‬الخالدة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬كل‭ ‬سعودي‭ ‬بحريني،‭ ‬وكل‭ ‬بحريني‭ ‬سعودي‮»‬‭.. ‬داعين‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬وتطور‭ ‬وازدهار،‭ ‬وأمن‭ ‬وأمان‭ ‬واستقرار‭.‬

ختاما‭.. ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬يقاس‭ ‬تقدمها‭ ‬وتطورها،‭ ‬كل‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬وبعضها‭ ‬كل‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭.. ‬فإن‭ ‬السعودية‭ ‬أصبح‭ ‬قياس‭ ‬تقدمها‭ ‬وتطورها‭ ‬كل‭ ‬سنة‭.. ‬وربما‭ ‬أقل‭.. ‬لأنها‭ ‬بالفعل‭ ‬أعظم‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الـ21